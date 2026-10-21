Nikki de ‘Obsession’ ya está en Fortnite: cuánto cuesta y cómo conseguirla

Nikki ya está disponible en Fortnite y su llegada permite resolver una de las principales dudas de los jugadores: cuánto cuesta llevar al personaje de Obsession a sus partidas. La colaboración incluye cuatro cosméticos inspirados en la película, con opciones para quienes buscan únicamente el atuendo y para quienes quieren toda la colección.

La tienda oficial de Epic Games muestra la skin de Nikki por mil 500 pavos y el lote Obsession por 2 mil pavos. Estos precios sustituyen las estimaciones que circularon antes del lanzamiento, cuando todavía no se conocía el costo definitivo del paquete.

¿Cuánto cuesta Nikki de Obsession en Fortnite?

El atuendo y los accesorios pueden adquirirse individualmente. Al momento de la consulta, la tienda oficial muestra los siguientes precios:

Comprar los cuatro artículos por separado suma 2 mil 700 pavos, mientras que el lote cuesta 700 menos. Si únicamente te interesa jugar con la apariencia de Nikki, la compra individual del atuendo es la opción de menor costo.

¿Cómo conseguir la skin de Nikki?

El personaje se obtiene mediante una compra en la tienda de objetos. Para encontrarlo dentro del videojuego, sigue estos pasos:

Abre Fortnite e inicia sesión en tu cuenta.

Entra a la pestaña de la tienda.

Localiza la sección Obsession .

. Selecciona el atuendo de Nikki o el lote completo.

Revisa el contenido, el precio y tu saldo de pavos antes de confirmar la compra.

También puedes consultar la oferta en la tienda oficial de Fortnite desde el navegador. La ficha del personaje recomienda revisar su presentación dentro del juego para apreciar todas las opciones cosméticas y cómo luce el atuendo.

Nikki está en Fortnite Captura de pantalla

¿Qué incluye el lote de Obsession?

El paquete reúne a Nikki, One Wish Willow, Nikki’s Broken Bottle y el gesto No No No…. La colección recupera elementos de la película y los adapta a los distintos tipos de cosméticos de Fortnite.

One Wish Willow funciona como accesorio mochilero; la botella rota es el pico del conjunto, y No No No… corresponde al gesto. La compra individual de Nikki no incluye automáticamente los otros tres artículos: aparecen como productos separados y como parte de la oferta conjunta.

El lote de Nikki de Obsession lo puedes encontrar en la tienda de Fortnite Epic Games

Nikki tiene estilos y una restricción de uso

La ficha oficial del atuendo muestra dos opciones identificadas como “splatter off” y “splatter on”, que permiten desactivar o activar el efecto de salpicaduras de su apariencia. Estas variantes forman parte de las opciones seleccionables del personaje.

Epic Games también advierte que Nikki no puede utilizarse en experiencias clasificadas para mayores de 10 años o edades inferiores. Por ello, aunque compres el atuendo, su disponibilidad para equiparlo dependerá de la clasificación de la experiencia a la que quieras entrar.

La colaboración forma parte de Fortnitemares 2026, la celebración de Halloween del videojuego. Epic Games incluyó a Obsession entre las franquicias invitadas de octubre, junto con Five Nights at Freddy’s, Beetlejuice y A Nightmare on Elm Street.

bgpa