Apple anuncia evento: nuevos MacBook Pro OLED, iMac M6 e iPad Mini llegarán este mes

Luego de los lanzamientos de sus dispositivos para el hogar, Apple alista su segunda ola de presentaciones en el último trimestre del año con anuncios la próxima semana bajo el lema "Can't wait to pro and tell", anticipando la llegada de nuevos dispositivos enfocados en su línea profesional.

Entre las innovaciones más esperadas por la industria tecnológica destaca la renovación de la familia MacBook Pro, la cual finalmente incorporaría pantallas táctiles con tecnología OLED, además de la integración de la nueva generación de procesadores de la firma.

Los rumores apuntan a que también se presentarían las actualizaciones de la iMac con el procesador M6, así como un iPad Mini que, ahora, tendría una pantalla OLED.

Los lanzamientos serán similares a los de hace unos días con los dispositivos para el hogar y no habrá una presentación en video como sucedió con el iPhone 18 Pro y Pro Max, sino que será una reunión con medios en Los Ángeles, California.

¿A qué hora se esperan los lanzamientos en México?

El evento presencial dará inicio el próximo miércoles 28 de octubre a las 10:00 horas, tiempo del Pacífico. Para el público y los usuarios en México, los anuncios oficiales y comunicados de prensa comenzarán a difundirse a partir de las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cuándo llegará el nuevo iPhone 18?

La presentación de la próxima semana estará enfocada exclusivamente en la línea de cómputo y tabletas. Siguiendo el calendario habitual de la compañía de Cupertino, el iPhone 18 no formará parte de estos anuncios y su debut oficial está proyectado para el siguiente año convirtiéndose en el lanzamiento estelar del primer cuarto del 2027.

El objetivo de este lanzamiento lejano a la presentación del iPhone 18 Pro de hace unos meses es, primero, generar una presentación importante en la primera parte del año, pero también tratar de sortear la crisis de los componentes que están encareciendo los dispositivos electrónicos.