¡"Viaja" a la Luna! Así puedes mandar tu nombre con la misión Artemis II de la NASA

La posibilidad de participar en una misión espacial ya no es exclusiva de astronautas. Hoy, cualquier persona puede acercarse a ese sueño desde su propio entorno gracias a la tecnología.

Con iniciativas abiertas al público, la NASA busca que la exploración del espacio, también se viva desde la Tierra, a través de experiencias simbólicas que conectan a millones con el futuro de la ciencia.

En ese contexto surge una invitación global: enviar tu nombre a bordo de la misión Artemis II, un proyecto que marca una nueva etapa en la exploración de la Luna.

Misión Artemis II de la NASA. NASA/Kim Shiflett

¿Qué es la misión Artemis II y por qué puedes enviar tu nombre?

El programa Artemis tiene como objetivo llevar nuevamente a seres humanos a la Luna y establecer las bases para futuras misiones hacia Marte. Dentro de este plan, Artemis II será la primera misión tripulada que viajará alrededor del satélite natural desde la era del programa Apolo.

Durante este vuelo, cuatro astronautas viajarán a bordo de la nave Orion, impulsada por el cohete SLS (Space Launch System). La misión permitirá evaluar sistemas clave de navegación, comunicación y soporte de vida en un entorno de espacio profundo.

Como parte de su estrategia de divulgación, la NASA abrió la posibilidad de que el público participe de forma simbólica. Los nombres registrados viajarán a la Luna en un dispositivo digital dentro de la nave, lo que convierte esta iniciativa en una forma de acercar la exploración espacial a la vida cotidiana.

¿Cómo funciona la oportunidad de mandar tu nombre con Artemis II?

El proceso de registro es sencillo y no tiene costo. A través del sitio oficial de la NASA, cualquier persona puede ingresar sus datos y formar parte de esta experiencia.

Para participar, es necesario:

Registrar tu nombre en la plataforma oficial

Crear un PIN único para consultar tu información

Descargar una tarjeta de embarque digital personalizada

Esta tarjeta funciona como un comprobante simbólico de participación. Los nombres se almacenan en un dispositivo que viajará dentro de la nave Orion durante su recorrido alrededor de la Luna.

¿Cómo enviar tu nombre a la Luna con Artemis II de la NASA? NASA

¿Hasta cuándo puedes enviar tu nombre?

A través de sus plataformas oficiales, la NASA realizo un llamado final para sumarse a esta convocatoria única, que hasta ahora ha reunido más de 5 millones de tarjetas de embarque.

El lanzamiento de Artemis II está previsto para el 1 de abril de 2026, y la misión tendrá una duración aproximada de 10 días. Debido a la preparación técnica requerida, el registro debe cerrar antes del despegue para integrar todos los datos en el sistema de vuelo.

Estas fechas forman parte de la planeación de la misión, por lo que los periodos de participación suelen ser limitados.

¿Qué significa enviar tu nombre a una misión lunar?

Aunque el nombre no viaja como un objeto físico individual, sí forma parte de un archivo digital que acompañará a la tripulación durante su trayecto alrededor de la Luna.

Este tipo de iniciativas tiene como objetivo acercar la ciencia al público y fortalecer el vínculo entre la sociedad y la exploración espacial. También funciona como una herramienta de inspiración para que nuevas generaciones se interesen en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

La participación no implica un viaje físico, pero sí representa una conexión simbólica con una misión que forma parte de la nueva era de la exploración lunar.

Misión Artemis II de la NASA. ZUMA Press, Inc.

Preguntas frecuentes sobre el envío de nombres a Artemis II

¿Tiene costo participar? No. El registro es completamente gratuito.

¿Quién puede participar? Cualquier persona en el mundo puede enviar su nombre.

¿Qué pasa con tu nombre? Se guarda en un dispositivo digital que viajará a bordo de la nave Orion.

¿Recibes algún comprobante? Sí. Puedes descargar una tarjeta de embarque digital personalizada.

¿Se puede recuperar el registro? Sí, siempre que conserves el PIN generado al momento del registro.

La misión Artemis II forma parte de una estrategia más amplia para retomar la exploración humana de la Luna y preparar el camino hacia destinos más lejanos. A través de iniciativas abiertas al público, la NASA integra a millones de personas en este proceso, con mecanismos que permiten una participación simbólica pero significativa.

Enviar un nombre a esta misión se convierte en una forma de acercarse a un proyecto científico de escala global, que no solo busca avanzar en la tecnología espacial, sino también fortalecer el interés colectivo por el conocimiento y la exploración del universo.