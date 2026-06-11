Star Fox para Nintendo Switch 2 estrena nuevos videos promocionales en Japón

¡La cuenta regresiva para el regreso de Star Fox ya comenzó! A pocos días de su lanzamiento en Nintendo Switch 2, Nintendo publicó nuevos videos promocionales en Japón para impulsar la campaña del juego, que llegará oficialmente el 25 de junio de 2026.

El título, llamado simplemente Star Fox, marca el regreso de Fox McCloud y su equipo a una consola de nueva generación de Nintendo. Aunque toma como base la historia de Star Fox 64, el juego fue rediseñado para Nintendo Switch 2 con una propuesta más cinematográfica, nuevos diálogos de voz, música orquestal y gráficos completamente renovados.

Star Fox calienta motores antes de su estreno

Los nuevos videos promocionales muestran parte de la campaña japonesa previa al lanzamiento del juego. En ellos, Nintendo busca reforzar el regreso de una de sus franquicias más recordadas, especialmente entre quienes jugaron la entrega de Nintendo 64.

La historia vuelve a colocar al equipo Star Fox en una misión para proteger el sistema Lylat de las fuerzas del científico Andross. Fox McCloud, Falco, Peppy y Slippy regresan en una aventura de combate aéreo que mezcla acción, nostalgia y una presentación visual actualizada.

Aunque el nuevo juego conserva la base de Star Fox 64, Nintendo lo ha presentado como una versión cinematográfica de aquella historia, con cambios pensados para aprovechar las capacidades de Nintendo Switch 2.

Star Fox tendrá su juego en Switch 2 Cortesía

Una nueva versión de Star Fox 64 para Switch 2

De acuerdo con la descripción oficial del juego, Star Fox contará con diálogos de voz renovados, una banda sonora orquestal y una mejora visual completa. La intención es recuperar la esencia del clásico de Nintendo 64, pero con una presentación más cercana a las producciones actuales.

El lanzamiento también forma parte de la primera etapa fuerte de Nintendo Switch 2, consola que busca reforzar su catálogo con nuevas versiones, secuelas y títulos exclusivos de sus franquicias más reconocidas.

Además de los videos promocionales, Nintendo ya había compartido detalles sobre la disponibilidad de una demo, la actualización de lanzamiento y la reserva del juego en la eShop.

¿Cuándo sale Star Fox para Nintendo Switch 2?

Star Fox se lanzará el 25 de junio de 2026 en Nintendo Switch 2. El juego estará disponible como título exclusivo de la nueva consola y buscará reconectar con los fans que esperaban una nueva entrega de la saga desde hace años.

Star Fox tendrá un nuevo juego para Switch 2 Nintendo

Con esta campaña promocional en Japón, Nintendo comienza a preparar el terreno para uno de sus estrenos más llamativos del verano, especialmente por el peso nostálgico de Star Fox 64 y por el interés que genera ver cómo se adapta esta historia al hardware de Nintendo Switch 2.