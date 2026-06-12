¿No puedes entrar a WhatsApp o Instagram? La falla no es tu celular y afecta a millones

Si esta mañana intentaste entrar a WhatsApp, Instagram o Facebook y no pudiste, no te desesperes ni culpes a tu celular. No eres el único: se trata de una caída masiva que afectó a millones de usuarios en distintas partes del mundo.

Así que, si pensaste que era una falla de tu dispositivo o de tu conexión a internet, puedes estar tranquilo. El problema ocurrió a nivel global y tomó por sorpresa a quienes dependen de estas plataformas para comunicarse, trabajar o mantenerse informados.

¿Qué pasó con WhatsApp, Instagram y Facebook?

Minutos antes de las 8:00 de la mañana, usuarios comenzaron a reportar fallas al intentar ingresar a las aplicaciones de Meta. Muchos señalaron que no podían revisar sus mensajes, cargar fotografías o acceder con normalidad a sus cuentas.

La interrupción afectó especialmente a WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas tanto para la comunicación personal como para actividades laborales, lo que generó molestias entre quienes dependen de ella en su rutina diaria.

Caída de Meta fue reportada en varios países

La falla no se registró únicamente en México. Usuarios de diferentes países también reportaron problemas para acceder a las plataformas y, a través de X, comenzaron a compartir mensajes sobre la caída masiva de los servicios.

De acuerdo con los reportes, las aplicaciones afectadas fueron aquellas que forman parte de Meta, entre ellas WhatsApp, Facebook e Instagram.

Meta sufre caída masiva: usuarios reportan problemas en WhatsApp, Facebook e Instagram Foto: Captura WhatsApp

¿Qué mensaje aparecía al intentar ingresar?

Mientras los usuarios intentaban acceder a las distintas plataformas, algunos se encontraron con mensajes de error, particularmente en Instagram.

"Lo sentimos, algo salió mal. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible", se leía al intentar ingresar a la aplicación.

Meta sufre caída masiva: usuarios reportan problemas en WhatsApp, Facebook e Instagram Foto: Captura Instagram

En el caso de WhatsApp Web, muchos usuarios señalaron que no podían acceder desde sus computadoras, una situación que representó una afectación importante para quienes utilizan esta herramienta como parte de su trabajo.

Aunque cerca de media hora después WhatsApp comenzó a responder con normalidad, al igual que Facebook. Instagram continuó presentando problemas de accesibilidad para algunos usuarios.