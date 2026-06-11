GA-ASI e INTEC Group firman un memorando de entendimiento en ILA Berlín

Hoy, en el Salón Aeronáutico ILA Berlín, General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) e INTEC Group firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) para que INTEC apoye la arquitectura e integración de sistemas de misión, la entrada en servicio y los servicios de soporte logístico de la serie Gambit de Aeronaves de Combate Colaborativas (CCA, por sus siglas en inglés) de GA-ASI. El trabajo está destinado a proporcionar capacidades soberanas para responder al creciente interés por las CCA en Alemania.

El MoU fue firmado por el consejero delegado de GA-ASI, Linden Blue, y el consejero delegado de INTEC Group, Christoph Otten.

La serie Gambit de CCA de GA-ASI, ya probada en vuelo, proporciona una plataforma común para misiones aire-aire, aire-tierra y de guerra electrónica. Gambit es un avión de combate no tripulado optimizado para funciones de ataque como guerra electrónica, Supresión de Defensas Aéreas Enemigas (SEAD), Destrucción de Defensas Aéreas Enemigas (DEAD) y ataques de precisión a distancia, lo que lo convierte en una opción versátil para responder a las necesidades de seguridad en evolución.

Actualmente, GA-ASI está realizando pruebas de vuelo del YFQ-42A CCA para la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ha sido seleccionada por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos para su programa de evaluación de aeronaves de combate colaborativas.

"Estamos entusiasmados de trabajar con INTEC. La experiencia de INTEC en arquitectura e integración de sistemas de misión ayudará a GA-ASI a garantizar que las nuevas capacidades para Gambit se desarrollen a tiempo y estén preparadas para satisfacer la creciente demanda de CCA por parte de las naciones europeas", afirmó Linden Blue, consejero delegado de GA-ASI.

"Estamos orgullosos de asociarnos con GA-ASI en uno de los programas de poder aéreo del futuro más importantes", añadió Christoph Otten, consejero delegado de INTEC. "Al combinar la tecnología de primer nivel de GA-ASI con la experiencia de INTEC en integración de sistemas, sostenimiento y soporte operativo, estamos comprometidos con aportar un valor tangible al programa alemán de CCA y reforzar la preparación operativa a largo plazo".