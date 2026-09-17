La verdadera razón por la que estos 4 celulares ya superan al iPhone en fotografía

Comprar un iPhone ya no es la única opción para quienes buscan una buena cámara en el celular.

Google, Xiaomi, vivo y Samsung han reforzado sus equipos premium con sensores y sistemas de zoom que incluso aventajan al teléfono de Apple en algunos escenarios.

¿Qué celulares tienen mejor cámara que un iPhone?

Hay varias opciones capaces de superar a un iPhone en determinados tipos de fotografía, aunque elegir la mejor depende de qué quieras capturar.

Algunos equipos sobresalen con poca luz, mientras otros tienen ventajas en zoom, retratos o procesamiento.

Tener más megapíxeles no garantiza mejores fotografías. El tamaño y calidad del sensor, las lentes, el procesamiento de imagen y la estabilización también intervienen en el resultado final.

Tomando como referencia la generación actual de celulares premium, Google Pixel 10 Pro, Xiaomi 17 Ultra, vivo X300 Ultra y Samsung Galaxy S26 Ultra están entre las alternativas más fuertes frente al iPhone.

Google Pixel 10 Pro

El Google Pixel 10 Pro es una de las principales alternativas para quienes buscan tomar buenas fotografías sin tener que ajustar demasiados parámetros antes de disparar.

El equipo utiliza una cámara principal de 50 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico de cinco aumentos. También ofrece Zoom de Resolución Pro de hasta 100 aumentos.

Sin embargo, una parte importante de su propuesta está en el procesamiento. Google utiliza fotografía computacional e inteligencia artificial para trabajar aspectos como color, exposición, rango dinámico y detalle después de capturar la imagen.

Esto hace del Pixel una alternativa especialmente atractiva para la fotografía automática. En lugar de depender de que el usuario modifique diferentes parámetros, el procesamiento interviene para conseguir una imagen lista para compartir.

Google Pixel 10 Pro destaca entre los celulares con cámaras que compiten con el iPhone. Google Store

Xiaomi 17 Ultra

Para quienes buscan acercarse más a las posibilidades de una cámara tradicional, Xiaomi 17 Ultra tiene uno de los sistemas fotográficos más ambiciosos entre los celulares actuales.

Su cámara principal utiliza un sensor de una pulgada y 50 MP, desarrollado dentro de su colaboración con Leica. El tamaño del sensor le permite captar más luz, una ventaja especialmente útil cuando se toman fotografías en condiciones complicadas.

Otra de sus armas está en el teleobjetivo de 200 MP, que incorpora un sistema de zoom óptico continuo entre distancias focales equivalentes de 75 y 100 mm.

Esto le permite ofrecer mayor flexibilidad al fotografiar sujetos que están lejos sin depender exclusivamente de un recorte digital de la imagen.

Para usuarios interesados principalmente en fotografía nocturna, detalle y zoom, el Xiaomi 17 Ultra se coloca como uno de los rivales más fuertes frente al iPhone.

Xiaomi 17 Ultra apuesta por un avanzado sistema de cámaras Leica para competir con el iPhone. Xiaomi

vivo X300 Ultra

vivo X300 Ultra también apuesta por llevar sensores de gran resolución a más de una cámara.

Su sistema fotográfico desarrollado junto con ZEISS cuenta con una cámara principal de 200 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 200 MP con una distancia focal equivalente a 85 mm.

El teleobjetivo es uno de sus mayores diferenciadores para quienes fotografían sujetos a distancia. La resolución del sensor permite conservar detalle durante los acercamientos y ampliar las posibilidades para retratos, conciertos, animales o elementos alejados.

vivo también ofrece accesorios opcionales que aumentan las posibilidades del teleobjetivo, acercando todavía más el dispositivo a una experiencia pensada alrededor de la fotografía.

vivo X300 Ultra destaca por sus cámaras de alta resolución y capacidades de zoom frente al iPhone. Mercado Libre

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung mantiene su apuesta por la versatilidad con el Galaxy S26 Ultra, que ofrece diferentes cámaras para evitar depender de un solo sensor en todos los escenarios.

La cámara principal alcanza los 200 MP y está acompañada por sensores dedicados al ultra gran angular y al teleobjetivo. Samsung combina este hardware con procesamiento computacional para trabajar detalle, color y fotografías nocturnas.

Una de sus ventajas está precisamente en la variedad de distancias disponibles. El usuario puede pasar de una fotografía amplia a un acercamiento sin recurrir únicamente al zoom digital.

El S26 Ultra resulta así una opción para quienes quieren un sistema de cámaras versátil, capaz de responder tanto en fotografías cotidianas como en tomas nocturnas o sujetos alejados.

Samsung Galaxy S26 Ultra ofrece una cámara de 200 MP y un sistema versátil para competir con el iPhone. Samsung

¿Cuál celular con mejor cámara que un iPhone elegir?

Aquí conviene pensar primero qué fotografías tomas con mayor frecuencia, porque las ventajas cambian entre modelos.

Si buscas buenas fotografías automáticas y depender poco de configuraciones manuales, el Google Pixel 10 Pro destaca por su procesamiento. Para fotografía nocturna y un sensor de mayor tamaño, Xiaomi 17 Ultra ofrece una propuesta diferente.

Quienes utilizan mucho el zoom pueden encontrar mayores posibilidades en el vivo X300 Ultra, mientras el Samsung Galaxy S26 Ultra apuesta por cubrir diferentes escenarios con un sistema fotográfico versátil.