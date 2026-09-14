iOS 27 llega hoy al iPhone: Cómo actualizarlo, mejoras de Siri y dispositivos compatibles
Apple libera iOS 27 este 14 de septiembre con Siri AI integrada con Gemini, mejor rendimiento y nuevas funciones.
Llegó el día y este 14 de septiembre se libera el nuevo sistema operativo para los iPhone desarrollado por Apple, el iOS 27 anunciado hace unos meses, pero que por fin todos los usuarios podrán instalar en sus dispositivos de manera segura y estable. La gran estrella de este lanzamiento es Siri AI, un asistente radicalmente mejorado gracias a Apple Intelligence y su alianza con Gemini.
La nueva IA de Apple, que solo estará disponible en inglés en un inicio y en octubre llegará en Español, tendrá la capacidad de ofrecer conversaciones fluidas, comprender el contexto personal para rescatar archivos o fotos antiguas y ofrecer respuestas detalladas tras realizar búsquedas avanzadas en internet.
Además, el sistema estrena la app Siri para gestionar todas las interacciones en un solo lugar y el Modo Siri en Cámara, que permite interactuar con el entorno mediante Inteligencia Visual. Las aplicaciones nativas también reciben mejoras clave: la edición fotográfica integra herramientas como Reencuadre Espacial y Borrador mejorado, Safari ahora agrupa pestañas de forma inteligente y notifica cambios de precios, mientras que Atajos permite automatizar tareas complejas simplemente describiéndolas con voz o texto.
En el apartado del sistema, iOS 27 perfecciona su interfaz visual con el acabado Liquid Glass y logra incrementos de velocidad notables: las aplicaciones abren un 30% más rápido y las transferencias por AirDrop son un 80% más eficientes.
Modelos de iPhone compatibles con iOS 27
La nueva versión del sistema operativo será compatible con los siguientes equipos:
- Línea iPhone 18: iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro y iPhone Duo.
- Línea iPhone 17: iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17 y iPhone 17e.
- Línea iPhone 16: iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 y iPhone 16e.
- Línea iPhone 15: iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus y iPhone 15.
- Línea iPhone 14: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus y iPhone 14.
- Línea iPhone 13: iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 y iPhone 13 mini.
- Línea iPhone 12: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 y iPhone 12 mini.
- Línea iPhone 11: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro y iPhone 11.
- Línea iPhone SE: iPhone SE (2.ª generación y modelos posteriores)
Cómo instalar iOS 27 en tu dispositivo
A partir del 14 de septiembre, la actualización estará disponible para su descarga directa de forma gratuita. Antes de instalarlo se recomienda crear una copia de seguridad ya sea en tu computadora o iCloud para que, en caso de un fallo, puedas rescatar tu información.
Para actualizar tu iPhone, realiza los siguientes pasos:
- Conecta el dispositivo a una red Wi-Fi estable y asegúrate de tener al menos un 50% de batería (o mantenlo conectado al cargador).
- Abre la aplicación Configuración en tu iPhone.
- Ingresa a la sección General y selecciona Actualización de software.
- El sistema buscará la versión disponible. Presiona Descargar e instalar.
- Ingresa tu código de seguridad y acepta los términos y condiciones.