Filtran las primeras novedades del Xiaomi 18 Pro previo a su debut en septiembre, ¿llegará a México?

Xiaomi quiere seguir su ataque para seguir ganando terreno en el mercado de la telefonía a nivel global y, a tan solo unos días de que uno de sus principales rivales, Apple, presentó su más novedoso modelo; la firma china dio un primer vistazo con su Xiaomi 18 Pro.

A través de un video promocional difundido en la red social Weibo, la firma asiática confirmó que estos dispositivos debutarán en China durante septiembre, destacando por mantener y evolucionar la pantalla secundaria en la parte posterior ubicada en el módulo de las cámaras más importantes.

Xiaomi presentó este cambio desde la familia 17 Pro y ahora parece que han mejorado la resolución de la pantalla para ayudar a realizar videos utilizando las cámaras con mayor potencial bajo la colaboración de Leica. Dentro de sus novedades también se encuentra el uso de inteligencia artificial que los usuarios podrán operar desde esa zona.

Un teaser con la leyenda "Generating" sugiere la creación de fondos animados y widgets generados por IA en tiempo real.

Otra de las grandes incorporaciones es el Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro de Qualcomm, el primero de la empresa en alcanzar los 2 nanómetros, justo para competir con el corazón del nuevo A20 Pro de Apple que equipan en sus iPhone 18 Pro y 18 Pro Max.

Potencia de carga y procesador de última generación

En el apartado técnico, las certificaciones oficiales obtenidas en China revelan que tanto el Xiaomi 18 Pro como el modelo 18 Pro Max contarán con soporte para carga rápida por cable de 100W.

¿Se venderá el Xiaomi 18 Pro en México?

Por ahora no hay información de si el modelo se venderá oficialmente en México. En la generación pasada los únicos que estuvieron disponibles fueron los Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra, el tope de gama. Después, al mercado nacional llegaron los modelos “T”.

Sin embargo, todos los productos son posibles de importar en el mercado gris, aunque con las precauciones de las garantías al tratarse de distribuidores privados así como la posibilidad de una incompatibilidad con los sistemas en México.