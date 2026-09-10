Cuánto cuesta el AppleCare+ para el nuevo iPhone 18 Pro, Pro Max y el iPhone Duo

Los nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max están próximos a salir luego del anuncio de este miércoles por parte de Apple, pero también en un mes llegará el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía, piezas que serán objeto de deseo por parte de los fieles consumidores quienes, al costo original, deberán pensar en asumir el extra de la protección conocida como AppleCare+.

Las reparaciones en los dispositivos de Apple son un tema a considerar por parte de los clientes, especialmente por la pérdida de garantías y la falta de confiabilidad de piezas en caso de realizarlo con proveedores externos, por ello, el sistema de cobertura que ofrece la misma firma resulta una opción interesante.

¿Cuánto cuesta el AppleCare+ para iPhone 18 Pro y 18 Pro Max?

El precio del seguro por dos años de protección AppleCare+ es de 4,799 pesos que puedes realizar en un solo pago o diferirlo a meses sin intereses en la compra de tu dispositivo. También es posible adquirir esta cobertura de forma mensual, como si fuera una suscripción por 239 pesos cada 30 días.

Esta protección te ofrecerá cobertura ante daños físicos en tu equipo, problemas de software y una extensión de la garantía. En algunos casos tendrás que realizar el pago de un deducible que será mucho menor al costo de lista del servicio.

Por ejemplo, una reparación por daños accidentales como los producidos por líquidos solo cuestan 1,899 pesos. En el caso de una reparación de pantalla el valor es de 599 pesos.

Apple ya ofrece en México un AppleCare+ con protección por robo y extravío por un valor de 319 pesos mensuales o 3,199 pesos anuales. En este caso puede haber un reemplazo del equipo hasta por dos veces al año, pero siempre cumpliendo con lo establecido en el contrato.

¿Cuánto cuesta el AppleCare+ para iPhone Duo?

En el caso del nuevo iPhone Duo, la extensión de la garantía con el AppleCare+ es de 6,999 pesos adicionales a los 47,999 pesos del valor base del equipo e incluye las mismas coberturas del iPhone 18 Pro.

Sin embargo, por ahora Apple no ha anunciado el plan con protección para robo y extravío del iPhone Duo. Dado que su lanzamiento será hasta octubre se espera que el precio de la póliza se de a conocer en las próximas semanas.