EU confirma que tiene armas en el espacio; ¿qué se sabe de ellas y cómo funcionan?

Estados Unidos reconoció por primera vez que ya tiene armas desplegadas en la órbita terrestre, una capacidad que hasta ahora el Pentágono había evitado confirmar de manera tan explícita. El anuncio abre nuevas preguntas sobre qué tipo de tecnología colocó en el espacio y qué podría hacer en caso de un conflicto.

El secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, Troy Meink, aseguró que la Fuerza Espacial cuenta actualmente con “armas de control espacial en órbita” diseñadas para proteger a las fuerzas conjuntas frente a acciones hostiles. La declaración ocurrió el 14 de septiembre durante la conferencia Air, Space & Cyber, en Maryland.

Meink no reveló cuántos sistemas están desplegados, cuándo fueron lanzados ni cómo funcionan. Un día después, Douglas Schiess, jefe de la Fuerza Espacial estadounidense, confirmó que integrantes de esa rama militar ya operan armamento en órbita, aunque tampoco detalló sus características.

El reconocimiento resulta relevante porque Estados Unidos ya poseía capacidades para interferir o atacar sistemas espaciales desde la Tierra, pero ésta es la declaración pública más clara hasta ahora de que dispone de armamento ubicado directamente en el espacio.

El anuncio forma parte de una política estadounidense cada vez más abierta sobre la posibilidad de enfrentar conflictos fuera de la atmósfera terrestre.

¿Qué puede hacer el arma espacial de Estados Unidos?

La respuesta todavía es incierta. La Fuerza Espacial define el “control espacial” como el conjunto de operaciones destinadas a conservar la capacidad estadounidense de actuar en el espacio y, si fuera necesario, limitar la del adversario mediante recursos tanto cinéticos como no cinéticos.

Su doctrina contempla operaciones de guerra orbital, guerra electromagnética y acciones en el ciberespacio. Estas capacidades pueden utilizarse para interrumpir, degradar o incluso destruir sistemas de un adversario, dependiendo de la operación y de las órdenes del mando militar.

Eso no significa que el sistema revelado por Meink pueda hacer todas esas cosas. Washington mantiene clasificadas sus características, por lo que cualquier intento de identificar el arma específica continúa siendo una hipótesis.

Bleddyn Bowen, especialista en astropolítica de la Universidad de Durham, explicó a BBC Radio 4 que una posibilidad sería una plataforma de guerra electrónica capaz de interferir las comunicaciones de otros satélites. Este tipo de tecnología podría bloquear o alterar las señales de radio sin necesidad de destruir físicamente el aparato.

Otra posibilidad sería un sistema cinético que impactara contra un satélite enemigo, aunque Bowen considera esta opción menos probable. Una colisión deliberada puede generar miles de fragmentos que permanecen viajando a gran velocidad alrededor de la Tierra y representan un peligro también para satélites propios, comerciales y científicos.

También existen tecnologías capaces de acercarse a otro vehículo espacial, inspeccionarlo, manipularlo o modificar su trayectoria. Estados Unidos, China y Rusia han desarrollado durante años maniobras de encuentro y proximidad entre satélites, aunque realizar estas operaciones no significa por sí mismo que un aparato sea un arma.

Las armas espaciales no son algo completamente nuevo

Las llamadas capacidades “contraespaciales” incluyen mucho más que misiles capaces de destruir satélites. La organización Secure World Foundation divide estas tecnologías en sistemas coorbitales, armas de ascenso directo, guerra electrónica, energía dirigida y ataques cibernéticos.

Su informe de 2026 documenta investigación o desarrollo de este tipo de capacidades en 13 países, entre ellos Estados Unidos, China, Rusia e India. El análisis señala que, aunque numerosos gobiernos avanzan en estos sistemas, las capacidades contraespaciales utilizadas hasta ahora en conflictos activos han sido de carácter no destructivo.

El problema de destruir objetos en órbita es precisamente la basura espacial. Secure World Foundation contabilizó 6 mil 904 fragmentos catalogados generados por pruebas antisatélite realizadas históricamente por Estados Unidos, Rusia, China e India; 2 mil 773 de esos objetos seguían en órbita al momento de elaborar su informe de 2026.

China y Rusia reaccionan al anuncio de Estados Unidos

China respondió al reconocimiento estadounidense y pidió evitar una carrera armamentística fuera de la Tierra. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, sostuvo que Pekín se opone a convertir el espacio en una zona de guerra y pidió a Washington detener la expansión de su despliegue militar espacial.

Rusia también cuestionó el anuncio. Su Ministerio de Exteriores afirmó que el despliegue de armamento orbital puede afectar la estabilidad de las actividades espaciales a largo plazo y reiteró su postura a favor de mayores restricciones internacionales sobre las armas colocadas en el espacio.

Estados Unidos sostiene, por su parte, que China y Rusia desarrollan capacidades capaces de interferir, inutilizar o amenazar satélites estadounidenses. Un funcionario del Comando Espacial explicó a Reuters que hacer públicas las nuevas capacidades estadounidenses también tiene una finalidad de disuasión frente a posibles ataques.

¿Es legal tener armas en el espacio?

El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 no prohíbe de manera general colocar cualquier tipo de arma en órbita. El acuerdo establece específicamente que los países no deben poner alrededor de la Tierra objetos que transporten armas nucleares u otras armas de destrucción masiva.

Por ello, sistemas convencionales de interferencia electrónica, tecnologías cibernéticas o determinados dispositivos contra satélites no están automáticamente prohibidos por esa disposición. Esa diferencia ha dejado un espacio regulatorio que cobra mayor importancia conforme las principales potencias desarrollan nuevas capacidades militares orbitales.