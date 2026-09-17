¿Tu Samsung recibirá One UI 9? Lista oficial de modelos compatibles y cómo instalarlo

Los usuarios de los dispositivo Samsung podrán disfrutar de la más reciente actualización de su capa personalizada de sistema operativo, One UI 9, basada completamente en Android 17 y que comenzará a llegar, poco a poco.

One UI 9 ya se encuentra disponible desde el lanzamiento de la serie Galaxy Fold 8 así como los Flip 8, pero ahora ha iniciado su distribución oficial en el resto de modelos que cuentan con las capacidades técnicas para soportarlo iniciando por la familia Galaxy S26.

La nueva interfaz no solo busca agilizar la navegación entre aplicaciones, sino que consolida la evolución de Galaxy AI con herramientas enfocadas en la productividad, la personalización visual y el control total de la privacidad.

Una de las grandes ventajas de Samsung respecto a otras compañías que venden dispositivos Android son los años de actualización del sistema operativo otorgando hasta siete años.

Principales diferencias y novedades de One UI 9

Sugerencias contextuales con Now Nudge: El sistema analiza la actividad en pantalla para ofrecer atajos directos. Si detecta la organización de un plan en un chat, sugiere abrir el calendario o la app de mapas sin necesidad de cambiar de aplicación manualmente.

El sistema analiza la actividad en pantalla para ofrecer atajos directos. Si detecta la organización de un plan en un chat, sugiere abrir el calendario o la app de mapas sin necesidad de cambiar de aplicación manualmente. Seguimiento inteligente en video con My FanCam: Permite transformar grabaciones en gran angular manteniendo el enfoque automático en un sujeto específico reajustando el encuadre.

Permite transformar grabaciones en gran angular manteniendo el enfoque automático en un sujeto específico reajustando el encuadre. Edición de fotos por voz y Photo Assist: Integra la capacidad de solicitar cambios en las imágenes por comandos de voz comparando los resultados con la original.

Integra la capacidad de solicitar cambios en las imágenes por comandos de voz comparando los resultados con la original. Resúmenes avanzados en Now Brief: Incluye tarjetas editables para personalizar la información diaria sobre salud, clima o agenda.

Incluye tarjetas editables para personalizar la información diaria sobre salud, clima o agenda. Privacidad y transparencia con IA: Añade un panel unificado para revisar la actividad de los asistentes digitales y un motor de aprendizaje automático en Samsung Browser para bloquear sitios maliciosos.

Listado de productos compatibles y cómo instalar One UI 9

El despliegue de One UI 9 será gradual, priorizando los buques insignia para posteriormente extenderse a las gamas de entrada y tabletas.

Teléfonos y tabletas compatibles:

Serie Galaxy S: S26, S26+, S26 Ultra, S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra y S23 FE.

S26, S26+, S26 Ultra, S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra y S23 FE. Serie Galaxy Z: Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 y Z Flip SE.

Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 y Z Flip SE. Serie Galaxy A y M: A57, A56, A55, A54, A37, A36, A35, A34, A26, A25, A24, A17, A16, A15, A07, M56, M55s, M55, M54, M34, M16, M15 y M06.

A57, A56, A55, A54, A37, A36, A35, A34, A26, A25, A24, A17, A16, A15, A07, M56, M55s, M55, M54, M34, M16, M15 y M06. Serie Galaxy Tab: Tab S11 Ultra, Tab S11, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE/FE+, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE/FE+, Tab Active 5 y Active 5 Pro.

Cómo instalar One UI 9 paso a paso: