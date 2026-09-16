Google celebra la Independencia de México este 16 de septiembre con un doodle de un alebrije

El 16 de septiembre es una de las fechas más importantes para México. Ese día se conmemora el inicio de la lucha por la Independencia, que comenzó en 1810 con el levantamiento encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores. La celebración recuerda el comienzo de ese movimiento, cuya consumación llegaría años después.

Cada año, las calles, las plazas y los hogares se llenan de símbolos patrios para recordar esta parte de la historia del país. En 2026, Google también se une a la conmemoración: este miércoles 16 de septiembre cambió su logotipo habitual por un Doodle que reúne los colores de la bandera con dos figuras reconocibles de la cultura mexicana.

Foto: Elizabeth Velázquez.

¿Qué significa el Doodle de Google por la Independencia de México?

La imagen muestra a un xoloitzcuintle convertido en alebrije. El perro aparece entre las letras de Google con alas verdes y detalles rojos, blancos y verdes.

En la página oficial del Doodle, Google explica que la ilustración forma parte de su celebración anual por el Día de la Independencia de México. La compañía describe al protagonista como un alebrije de xoloitzcuintle, al que llama el perro nacional de México, representado con los colores de la bandera.

Captura de pantalla

La elección del xoloitzcuintle permite reconocer a una raza vinculada desde hace siglos con la historia y las expresiones culturales del país. Su presencia no se limita al arte actual: el Instituto Nacional de Antropología e Historia señala que los perros mexicanos, entre ellos los xoloitzcuintles, aparecen en objetos prehispánicos y han ocupado un lugar en distintas tradiciones y representaciones artísticas.

¿Qué son los alebrijes?

Los alebrijes son figuras del arte popular mexicano que representan animales reales o criaturas imaginarias. Pueden combinar características de distintas especies, como alas, cuernos o colas, y suelen distinguirse por sus colores intensos y sus diseños detallados.

alebrijes monumentales

Aunque no existe una sola forma de hacerlos, hay piezas elaboradas con cartón y papel, así como tallas de madera.

El origen de los alebrijes se relaciona con el artesano Pedro Linares, quien comenzó a crear figuras fantásticas de cartonería en la Ciudad de México. Con el tiempo, otros artesanos desarrollaron sus propias versiones, incluidas las tallas de madera que hoy también se asocian con este arte popular.