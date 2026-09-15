¡Sora llega a Fortnite! Así son los aspectos de Kingdom Hearts y cuándo estarán disponibles

Fortnite llevará a Sora, Riku, Kairi y Roxas a su universo con una colaboración inspirada directamente en Kingdom Hearts II, pero Epic Games decidió presentar el crossover de una manera especial: recreando varias escenas de la recordada introducción del videojuego de Square Enix.

El tráiler oficial de Fortnite x Kingdom Hearts muestra a los personajes en secuencias que remiten al inicio de la segunda entrega de la saga. La referencia se vuelve todavía más evidente con Sanctuary, de Hikaru Utada, como acompañamiento musical.

Sora, Riku y Kairi aparecen primero con diseños basados en sus versiones de Kingdom Hearts II, mientras que Roxas se incorpora posteriormente portando su característica vestimenta negra de la Organización XIII y utilizando dos Llaves Espada.

Sora llegará a Fortnite el próximo 17 de septiembre Captura de pantalla

La colaboración estará disponible a partir del 17 de septiembre de 2026 y los cuatro personajes tendrán aspectos dentro de Fortnite. Epic Games todavía no ha informado oficialmente cuánto costarán individualmente ni si serán incluidos en un paquete conjunto.

¿Qué personajes de Kingdom Hearts llegarán a Fortnite?

La primera tanda de personajes confirmados está integrada por Sora, Riku, Kairi y Roxas, cuatro figuras fundamentales en la historia de Kingdom Hearts. Sus apariencias recuperan principalmente la estética de Kingdom Hearts II, entrega lanzada originalmente en Japón en 2005.

Los personajes también tendrán objetos inspirados en sus respectivas Llaves Espada. Roxas aparece utilizando Oathkeeper y Oblivion, mientras que Riku porta Way to the Dawn y Kairi aparece con Destiny's Embrace, de acuerdo con lo mostrado en el tráiler.

Sora contará, además, con la Kingdom Key, la Llave Espada más reconocible de la franquicia. Su llegada no era completamente una sorpresa: Epic Games ya había señalado desde agosto que ese objeto aparecería posteriormente durante la Temporada 4 del Capítulo 7 de Fortnite.

Fortnite anunció su tan esperada colaboración con Kingdom Hearts Especial

El nuevo avance muestra a Sora utilizando la Kingdom Key durante el combate, incluso con ataques que recuerdan a las habilidades mágicas de Kingdom Hearts. Sin embargo, todavía será necesario esperar al lanzamiento de la actualización para conocer con precisión todas sus funciones dentro de las partidas.

Fortnite rinde homenaje a Kingdom Hearts II

Uno de los elementos que más llamó la atención del anuncio fue la decisión de recrear imágenes de la introducción de Kingdom Hearts II en lugar de presentar únicamente a los personajes dentro de una partida convencional.

El video recupera escenarios y composiciones visuales relacionados con Sora y sus amigos, además de utilizar Sanctuary, versión en inglés de la canción de Hikaru Utada vinculada al segundo juego. La banda sonora oficial de Kingdom Hearts II identifica Passion como su tema de apertura en la versión japonesa.

Epic también incluyó otras referencias para los seguidores de la franquicia. En uno de los momentos finales, Sora, Riku y Kairi aparecen reunidos sobre una construcción de Fortnite en una composición que recuerda al arte promocional clásico de Kingdom Hearts.

La colaboración incluso modificará algunos elementos visuales del battle royale. El tráiler muestra que la Luna adoptará la forma de un enorme corazón luminoso y también presenta un cosmético para calzado inspirado en los Shadow Heartless, uno de los enemigos más reconocibles de la serie.