CIMA apuesta por la excelencia operativa con la certificación de su talento en Lean Six Sigma

En un entorno empresarial donde la competitividad se define cada vez más por la capacidad de optimizar procesos y tomar decisiones basadas en datos, CIMA dio un paso firme hacia la consolidación de su cultura de excelencia operativa: un grupo de sus colaboradores obtuvo la certificación Green Belt en Lean Six Sigma, una de las metodologías más reconocidas a nivel global para la mejora continua y la eficiencia organizacional.

El proceso, que dio inicio el año pasado como parte de la apuesta de la compañía por la formación especializada, llegó finalmente a su etapa de certificación. La espera valió la pena: los participantes no solo completaron el programa, sino que demostraron el dominio de la metodología a través de su aplicación práctica.

Y es que la certificación no se limitó a la transferencia de conocimientos teóricos. Los participantes aplicaron las herramientas adquiridas en proyectos reales alineados a los objetivos estratégicos de la empresa, abordando retos concretos en áreas como la optimización de costos logísticos, el fortalecimiento del nivel de servicio de proveedores y la estandarización de procesos productivos. El resultado fue un conjunto de soluciones replicables y sostenibles, validadas por las propias áreas financieras de la organización.

La metodología Lean Six Sigma, ampliamente adoptada por organizaciones líderes en manufactura, servicios y logística, dota a los profesionales de un pensamiento sistémico para identificar las causas raíz de la variabilidad y el desperdicio, así como de capacidades analíticas para traducir hallazgos técnicos en valor tangible para el negocio. En este sentido, la apuesta de CIMA se inscribe dentro de una tendencia global: la profesionalización del talento como motor de innovación y diferenciación.

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"El talento de nuestra gente es el principal motor de transformación de la empresa. Cuando invertimos en el desarrollo de las personas, no solo fortalecemos sus capacidades individuales: construimos el futuro de la organización y aseguramos que la mejora continua sea parte esencial de nuestra cultura", afirmó Teddy Martínez, CEO de CIMA.

Más allá de los logros individuales, la iniciativa refleja una visión empresarial que entiende el crecimiento sostenible como un proceso que depende directamente de la preparación constante de sus equipos. La capacidad de detectar oportunidades de mejora, optimizar recursos y generar valor de forma estructurada se convierte así en una ventaja competitiva difícil de replicar.

Con esta certificación, CIMA reafirma su compromiso con el desarrollo de su capital humano, la innovación operativa y la generación de valor para sus clientes, colaboradores y las comunidades en las que opera. La empresa proyecta dar continuidad a estos esfuerzos formativos, consolidando una cultura organizacional orientada a resultados sostenibles y a la excelencia como práctica cotidiana.