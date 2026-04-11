¿“Rise” regresó de la Luna? La mascota de Artemis II también llegó a la Tierra a salvo

“Rise”, la mascota de Artemis II, también regresó a salvo del viaje a la Luna y se convirtió en uno de los elementos más comentados del histórico recorrido. Su presencia, discreta pero significativa, logró conectar con el público y demostrar que incluso en los avances más sofisticados hay espacio para símbolos capaces de acercar la ciencia a millones de personas.

¿"Rise", la mascota de Artemis ll también regreso a salvo del viaje a la Luna? NASA

¿Quién es Rise, la mascota de Artemis II que viajó a la Luna?

Rise es un peluche con forma de Luna sonriente que fue elegido como indicador de gravedad cero para la misión Artemis II. Su diseño surgió de un concurso internacional organizado por la NASA, en el que participaron miles de propuestas provenientes de distintos países.

De acuerdo con información difundida por la propia agencia y medios especializados, el diseño ganador fue creado por el joven Lucas Ye, quien se inspiró en la histórica imagen “Earthrise”, capturada durante la misión Apollo 8.

Esta elección responde a un concepto central del programa Artemis: la conexión entre la Tierra y la Luna. Rise representa este vínculo de manera visual y accesible, lo que permite acercar la misión a audiencias que no necesariamente están familiarizadas con los detalles técnicos.

A través de sus cuentas oficiales, la NASA presentó a Rise como parte de una estrategia de divulgación que busca hacer más comprensibles los procesos científicos, además de generar interés en nuevas generaciones.

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¿Rise regresó a la Tierra con los astronautas?

El regreso de Artemis II marcó el cierre exitoso de una misión histórica, pero también despertó una pregunta entre quienes siguieron el viaje: ¿Rise regresó a casa?

Tras el amerizaje de la cápsula Orion, la NASA compartió en redes sociales un mensaje para recibir a la tripulación: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

En medio de la conversación digital, numerosos usuarios preguntaron por el paradero del peluche. La respuesta llegó poco después desde las cuentas oficiales: Rise también había completado el viaje de regreso a la Tierra.

No te preocupes, Rise hizo el viaje de regreso a la Tierra. Él también está en casa.

Incluso, en un video difundido por la cuenta de Artemis, se pudo observar a la tripulación dentro de la nave, donde el pequeño peluche aparece como el “quinto y más pequeño miembro” del equipo.

Mira de cerca y podrás ver a nuestro quinto y más pequeño miembro de la tripulación cruzando la cubierta de vuelo con @Astro_Reid (Reid Wiseman). ¡Rise ha regresado a la Tierra!

La publicación confirmó su presencia y generó reacciones entre los seguidores, quienes celebraron su regreso.

La función clave de Rise

Aunque su apariencia puede parecer meramente decorativa, Rise cumple una función técnica fundamental dentro de la misión. Se trata de un indicador de gravedad cero, un objeto que permite identificar visualmente el momento en que la nave entra en microgravedad.

Cuando la cápsula Orion alcanza esta condición, el peluche comienza a flotar dentro de la cabina. Este movimiento confirma que los astronautas ya no están bajo la influencia directa de la gravedad terrestre.

Este tipo de herramientas se ha utilizado en múltiples misiones espaciales, ya que facilita la comprensión de eventos complejos tanto para la tripulación como para el público. A través de elementos simples, se logra traducir conceptos científicos en experiencias visuales claras.

La NASA ha destacado que estos recursos son clave en la divulgación moderna, donde la claridad y la conexión emocional resultan esenciales para comunicar avances científicos.

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Artemis II: así fue el histórico viaje alrededor de la Luna

Artemis II representa un paso decisivo en el regreso de los vuelos tripulados más allá de la órbita terrestre, algo que no ocurría desde las misiones Apolo en la década de 1970.

Durante aproximadamente diez días, la tripulación a bordo de la nave Orion realizó un sobrevuelo alrededor de la Luna, con el objetivo de probar sistemas fundamentales para futuras misiones. Estas pruebas forman parte de una estrategia más amplia que busca llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar.

Entre los momentos más destacados del viaje se encuentra la observación de la cara oculta de la Luna, una experiencia reservada para muy pocas misiones en la historia.

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A lo largo de este recorrido, Rise permaneció como un silencioso testigo dentro de la cabina. En distintos momentos del trayecto, el peluche apareció flotando en imágenes compartidas por la NASA en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral y reforzó su papel como símbolo de la misión.

El regreso de Rise a la Tierra forma parte de una narrativa que combina avances tecnológicos con estrategias de comunicación accesibles. Su presencia en Artemis II demuestra cómo elementos sencillos pueden desempeñar funciones técnicas y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo entre la exploración espacial y el público global.