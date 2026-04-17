Artemis II revela el instante más tenso antes de tocar la Tierra

La misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa que buscaba orbitar la Luna y regresar a la Tierra. No ocurría algo así desde las misiones del Programa Apolo.

Ahora, uno de los momentos más intensos de este viaje salió a la luz gracias a la astronauta Christina Koch, quien compartió un video sobre sus minutos previos antes de regresar a casa.

Christina Koch revela segundos tensos antes del amerizaje

A través de sus redes sociales, Christina Koch publicó un video con los instantes previos al amerizaje, es decir, el momento en que la nave desciende sobre el agua.

En el clip se escucha un sonido potente y constante: el de los propulsores activándose durante la reentrada. Un detalle que, lejos de ser menor, fue clave para que todo saliera bien.

"durante los primeros segundos nuestros propulsores de reentrada disparados. Era una caja en la víspera del splashdown, así que nos sentimos aliviados cuando salió perfectamente", escribió en su publicación.

¿Por qué este sonido es tan importante en la misión Artemis II?

Los propulsores son el último empujón que permite ajustar el ángulo de entrada a la atmósfera terrestre. Esto garantiza que la nave, en este caso la Orio, pueda soportar el calor extremo y regresar de forma segura.

Como explicó Koch, este proceso ayuda a mantener un nivel de carga adecuado para proteger el escudo térmico durante la reentrada, uno de los momentos más críticos del viaje.

Reacciones al video

El video rápidamente se volvió viral. Hasta ahora suma más de 561 mil reacciones y miles de comentarios de usuarios sorprendidos por lo que implica volver del espacio.

Muchos destacaron lo impactante del sonido, mientras que otros agradecieron poder ver de cerca un proceso que normalmente no se muestra. Una de las frases que más llamó la atención fue:

"Cuando dispararon por primera vez, fue como si estuvieran golpeando las paredes justo a nuestro lado. Escucharlos todo el camino a la Tierra fue música para mis oídos".

¿Quiénes son los astronautas del programa Artemis?

En esta misión, la NASA buscaba probar todos los sistemas de la nave Orion con tripulación a bordo en condiciones reales de espacio profundo.

Además de validar tecnología, el programa Artemis pretendía abrir la puerta a nuevos descubrimientos científicos y futuros viajes a la Luna.

La tripulación está conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Artemis II: el impactante sonido que escucharon los astronautas antes de regresar a la Tierra Foto: nasaartemis / nasa

Sin duda, Artemis II marca un antes y un después en la exploración espacial. Y gracias a este tipo de videos, las personas pueden sentirse más cerca que nunca de lo que significa viajar… y regresar del espacio.