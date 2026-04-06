Artemis II: astronautas proponen nombrar cráter lunar Carroll; esta es la historia

Con la Misión de Artemis II, los astronautas proponen nombrar un cráter lunar que hasta el momento carecía de identidad oficial. ¿El título? Carrol, esta es la historia detrás del particular gesto.

Mientras la cápsula Orion surca el espacio profundo con cuatro valientes astronautas a bordo, la atención del mundo no solo se centra en los indicadores de combustible o la trayectoria orbital, sino en un gesto de la tripulación.

De acuerdo con la NASA, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han propuesto un nombre para una formación geológica en la Luna.

Nombrar un accidente geográfico en otro mundo suele ser un proceso burocrático y científico, regido por la Unión Astronómica Internacional (IAU). Sin embargo, la propuesta que emana de la cabina de la Orion rompe con esa “tradición” y busca honrar no a un científico, sino a un miembro muy importante de la tripulación.

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¿Por qué los astronautas de Artemis II quieren nombrar cráter lunar “Carroll”?

El anuncio oficial de la propuesta de nombre tuvo lugar el 6 de abril de 2026, un día que ya era histórico por el récord de distancia alcanzado por la nave. En una comunicación llena de emoción con el Centro de Control de Misión en Houston, Jeremy Hansen tomó la palabra en nombre de sus compañeros para realizar la dedicatoria, con voz entrecortada:

Perdimos a un ser querido hace unos años... Su nombre era Carroll, la esposa de Reid, la madre de Katie y Ellie.

En ese momento, las cámaras de la cabina capturaron un instante de vulnerabilidad pura: los cuatro astronautas se fundieron en un abrazo grupal, limpiándose las lágrimas mientras la Luna desfilaba imponente bajo ellos.

La NASA compartió posteriormente que el equipo de ciencia en tierra también se sintió profundamente conmovido, pausando brevemente las operaciones para asimilar el peso del momento.

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¿Quién fue Carroll Weisman?

Carroll Taylor Wiseman es la difunta esposa del comandante de la misión, Reid Wiseman, cuya presencia parece haber viajado junto a la tripulación en cada kilómetro de este trayecto histórico.

Carroll y Reid Wiseman compartieron una vida de aventuras, desafíos y un amor profundo que se extendió durante casi dos décadas de matrimonio, criando a sus dos hijas, Katie y Ellie, en el seno de la comunidad de la NASA.

Lamentablemente, la vida de Carroll se vio truncada en el año 2020 tras una valiente batalla contra el cáncer. Su partida dejó un vacío inmenso no solo en su hogar, sino en la "familia" de astronautas de la NASA, donde era profundamente querida por su calidez y su espíritu inquebrantable.

Reid Wiseman, quien ha servido como Jefe de la Oficina de Astronautas, ha llevado siempre consigo el legado de su esposa, y su selección como comandante de la misión Artemis II fue vista por muchos como un tributo a la resiliencia que ambos demostraron.

Para todos los astronautas de Artemis II, la decisión de nombrar “Carroll” al cráter lunar es una forma de representar el sacrificio silencioso de las familias de los astronautas, quienes enfrentan la incertidumbre y la ausencia con una fortaleza admirable.

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¿Dónde se encuentra el cráter Carroll?

El llamado cráter Carroll se describe como un "punto brillante" situado en una zona estratégica de la Luna, localizado cerca del cráter Glushko, en una zona que marca la frontera entre el lado visible y el lado oculto de la Luna.

Lo que hace especial a esta ubicación es que, debido al movimiento de libración lunar, el cráter Carroll puede ser visible desde la Tierra en momentos específicos.

Como señaló emotivamente el especialista de misión Jeremy Hansen durante la transmisión: "Es un lugar que podremos ver desde casa". Esta elección no fue aleatoria; los astronautas buscaron un sitio que permitiera a las hijas de Wiseman mirar al cielo nocturno con un telescopio y saber exactamente dónde reside el nombre de su madre.

La misión Artemis II continuará su viaje de regreso a la Tierra, culminando con un amerizaje en el Océano Pacífico, pero el nombre de Carroll ya se ha quedado en la Luna.