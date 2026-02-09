Tu iPhone cambiará por completo con iOS 27: ¿qué mejoras podrían llegar?

Apple ya trabaja en iOS 27, la versión de su sistema operativo que llegará en 2026 y que marcará cambios relevantes en el funcionamiento de iPhone. A diferencia de actualizaciones centradas en el diseño, la compañía apostará por mayor estabilidad y mejoras en Siri, impulsada por un acuerdo con Google y su modelo de IA Gemini.

De acuerdo con Mark Gurman, periodista de Bloomberg, iOS 27 será una actualización “silenciosa” en cuanto a Apple Intelligence. Esto implica que la compañía evitará exagerar las capacidades de la IA y se concentrará en ofrecer funciones mejor pulidas, tras los problemas y retrasos vistos en versiones recientes del sistema.

Según la información revelada por Gurman, Apple no repetirá errores del pasado al anunciar funciones que tardan meses en llegar.

En iOS 27, las novedades relacionadas con inteligencia artificial no serán el eje del discurso, aunque sí estarán presentes de forma más integrada y funcional.

Más allá de la IA, el sistema operativo se enfocará en ajustes menores de diseño y coherencia visual.

Se espera una interfaz más unificada, con cambios sutiles en botones, animaciones y elementos asociados al lenguaje Liquid Glass. No habrá un rediseño radical, pero sí una experiencia más consistente.

Otro punto clave será la corrección de errores y la optimización del rendimiento. Apple planea resolver fallas detectadas en versiones actuales de iOS y mejorar la fluidez general del sistema, una demanda constante de los usuarios de iPhone en los últimos años.

¿Cómo cambiará Siri?

El cambio más relevante de iOS 27 está en Siri. Apple habría cerrado un acuerdo clave para que la base de razonamiento de su asistente se apoye en Gemini, la inteligencia artificial de Google.

Aunque la compañía insiste en que la privacidad seguirá bajo sus propios estándares, con ejecución local o en su nube privada, el “cerebro” lógico será desarrollado por su principal competidor.

Con esta alianza, Siri entrará en una nueva etapa. Aunque algunas mejoras comenzarán a verse en iOS 26.4, será en iOS 27 donde el asistente despliegue todo su potencial, incluyendo una integración más profunda con aplicaciones de terceros.

Entre las mejoras esperadas destacan:

Modo conversacional avanzado: Siri podrá mantener diálogos más naturales, entender contextos largos y captar matices complejos gracias a los modelos de Gemini.

Modo conversacional avanzado: podrá mantener diálogos más naturales, entender contextos largos y captar matices complejos gracias a los modelos de . Nueva interfaz: se espera un rediseño visual, con animaciones más dinámicas y una presencia más constante en el sistema.

Siri como chatbot: dejará de ser solo un asistente por voz para convertirse en una herramienta capaz de redactar textos, resumir información y crear contenido.

Además, se ha filtrado el desarrollo de una función conocida como “Answers”, que estaría integrada en Spotlight, Safari y Siri. Esta herramienta buscaría ofrecer respuestas inmediatas mediante inteligencia artificial, con la intención de competir directamente con el buscador tradicional de Google.

Otras funciones que llegarán con iOS 27

Más allá de la inteligencia artificial, iOS 27 incluirá novedades funcionales relevantes:

Apple Health+: un nuevo servicio que funcionará como un coach médico digital, cruzando datos del Apple Watch y del seguimiento del sueño para ofrecer explicaciones claras y alertas preventivas.

Apple Health+: un nuevo servicio que funcionará como un coach médico digital, cruzando datos del Apple Watch y del seguimiento del sueño para ofrecer explicaciones claras y alertas preventivas. Soporte para iPhone plegable: Apple ya trabaja en adaptar iOS 27 a un futuro iPhone plegable, con mejoras en multitarea y transiciones entre pantallas.

Fotos y colecciones: la app Fotos incorporará un sistema automático de “Colecciones” impulsado por IA para organizar recuerdos sin intervención manual.

Nuevo emparejamiento de AirPods: se han detectado cambios en el proceso de vinculación de accesorios, con el objetivo de hacerlo aún más rápido y estable.

¿Qué iPhones podrán actualizar a iOS 27

La llegada de iOS 27 también traerá un nuevo corte generacional. Si iOS 26 dejó fuera a los iPhone XR y XS, la próxima versión del sistema marcará el final del soporte para el iPhone 11.

De acuerdo con los patrones de actualización de Apple y filtraciones recientes, el requisito mínimo para instalar iOS 27 será contar con un chip A14 Bionic. Esto deja como compatibles a los siguientes modelos: