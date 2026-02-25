Avalan propuesta para control parental obligatorio en redes sociales

Con el objetivo de establecer el control parental obligatorio en el acceso a redes sociales digitales para menores de 15 años de edad, la Comisión de Legislación aprobó una reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

El dictamen fue avalado este miércoles por las y los diputados integrantes de la Comisión, por lo que, al tratarse de modificaciones a leyes federales, será turnado al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión y diputada del PAN, Claudia Caballero Chávez, la exposición constante de niñas, niños y adolescentes, especialmente menores de 15 años, a plataformas digitales puede tener un impacto significativo en su salud mental.

Señaló que esta preocupación no es exclusiva de México, ya que en países como Francia se han implementado restricciones en esta materia, mientras que en Estados Unidos se han abierto debates y procesos legales contra directivos de plataformas como Facebook e Instagram.

México no se puede quedar atrás. Estamos viendo afectaciones en la salud mental de nuestros menores y debemos actuar”, expresó.

La iniciativa fue presentada el pasado 3 de febrero por el diputado local de Morena, Tomás Montoya Díaz, quien advirtió que el uso intensivo de redes sociales por parte de menores de edad ha incrementado riesgos como el ciberacoso, la sextorsión, la exposición a contenidos violentos o sexualizados, la suplantación de identidad y el contacto con desconocidos, situaciones que pueden afectar directamente su desarrollo integral.

Durante la décimo quinta reunión de la Comisión también se aprobó un dictamen de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La modificación al artículo 458, inciso 8, plantea que el 50 por ciento de las multas contempladas en dicha normativa sea destinado a los patronatos de bomberos en el estado.

Caballero explicó que la medida busca fortalecer financieramente a estas corporaciones ante el incremento de incendios, sin generar cargas adicionales para la ciudadanía ni para el erario.

El Patronato de Bomberos ha sufrido un incremento en el número de incendios, así que es una manera de regresarles un poco. No representa una carga adicional ni para el ciudadano ni para el Estado, pues se trata de recursos ya contemplados dentro de las mismas multas”, señaló.

La legisladora detalló que ambos dictámenes deberán ser discutidos en el Pleno del Congreso local y, posteriormente, enviados a la Cámara de Diputados federal para su análisis.

Estos son otros daños que las pantallas pueden provocarle a los niños

El uso de pantallas a edades tempranas genera frustración, déficit de atención y de descanso, por lo que hay que establecer unos límites "de forma propositiva y ejemplar", según el codirector del Departamento de Pediatría de la Clínica Universidad de Navarra, el pediatra José Manuel Moreno.

De acuerdo con el especialista, los investigadores notaron “que los menores tienen más frustración, descansan peor y les cuesta más mantener la atención. Es cierto que puede haber múltiples factores, pero estamos seguros de que el uso de dispositivos a edades tan tempranas influye lo suficiente como para tenerlo en cuenta y tomar decisiones”.

Las sociedades científicas coinciden en que por debajo de los dos años un niño no debe usar dispositivos electrónicos, entre los dos y lo seis, poco tiempo y siempre acompañado, y a partir de esa edad, recomiendan un "uso razonable", que en cualquier caso no supere las dos horas diarias.

El pediatra José Manuel Moreno, en el tercer episodio del videopódcast 'Saber es salud', recalca que las familias deben ser conscientes de la importancia de "establecer límites" en el uso de los teléfonos móviles. "En ocasiones, observamos cierto derrotismo en algunos padres que no son capaces de controlar esta realidad. Hay que reconocer que la limitación tiene que incluir a todos, porque los niños imitan a sus progenitores", explicó.

Por ello, el especialista propone otras alternativas relacionadas con "el juego y la actividad física".

Alimentación, ejercicio físico y descanso

Por otra parte, aconseja que los niños mantengan una alimentación adecuada y realicen ejercicio físico, ya que esto "les aleja de los médicos". "En lo que respecta a la alimentación, es clave adquirir hábitos saludables incluso desde el embarazo", recalcó.

Asimismo, aunque un niño no tenga sobrepeso durante la infancia, el también director del Instituto de Nutrición y Salud de la Universidad de Navarra subrayó que "no hay que fomentar el consumo de ultraprocesados".

Respecto al sueño, José Manuel Moreno recomienda a las familias "seguir rutinas" que acostumbren a los más pequeños a tener una "buena higiene del descanso" y evitar los dispositivos desde dos horas antes de acostarse. "La luz de las pantallas no aporta nada a los circuitos hormonales que favorecen el sueño. Están hechas para mantenerte alerta. Es todo lo contrario a lo que buscamos".

Por todo ello, el pediatra José Manuel Moreno resalta en que, independientemente de los contenidos a los que puedan acceder, "las pantallas no deben permanecer dentro de las habitaciones".

