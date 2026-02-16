X se cae a nivel mundial; estas fallas presenta HOY 16 de febrero 

X presentó interrupciones en su funcionamiento la mañana de este lunes 16 de febrero, situación que fue detectada por usuarios que comenzaron a experimentar problemas para ingresar y navegar con normalidad en la plataforma. Los reportes se concentraron en las primeras horas del día y rápidamente se reflejaron en el portal especializado Downdetector, donde se monitorean en tiempo real las fallas en servicios digitales.

De acuerdo con los registros de esa plataforma, no se habían identificado incidentes importantes; sin embargo, el comportamiento cambió de forma repentina al inicio del día. En cuestión de minutos, los avisos de error superaron los 250 reportes, lo que evidenció una interrupción súbita del servicio que afectó a distintos usuarios.

¿Qué tipo de fallas se registran en X?

Los datos compartidos por Downdetector muestran que la mayoría de los inconvenientes estuvieron relacionados con la conexión al servidor. Los reportes mencionan que el 65 % de las notificaciones recibidas son para mencionar que la app de X presenta problemas.

Además de los errores de conexión, también se reportaron fallas en la actualización del feed, que concentraron el 22 %. En menor proporción, un 13 % de los usuarios señaló problemas en el funcionamiento del sitio web.

Según Downdetector, esta distribución refleja que la interrupción estuvo asociada sobre todo a fallas en la infraestructura de acceso al servicio, más que a errores aislados dentro de la app.

Hasta el momento, X no ha dado a conocer información sobre las causas que originaron esta interrupción. Tampoco se ha informado oficialmente cuánto tiempo podría tardar el restablecimiento total del servicio en caso de que algunos usuarios continúen presentando inconvenientes.

Esta situación marca la segunda caída relevante de la red social en lo que va del año. Hace exactamente un mes, el 16 de enero, se registró una interrupción similar que afectó a usuarios en distintos países. En aquella ocasión, también se reportaron dificultades para acceder a la plataforma y actualizar contenidos.

