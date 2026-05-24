El actor de Netflix que audicionó para ser el nuevo James Bond: ¿quién es?

Los primeros rumores de casting para una de las sagas cinematográficas más longevas ya comenzaron, y ya se conoce al actor de Netflix que audicionó para ser el nuevo James Bond: ¿quién es?

Desde que Daniel Craig se despidió formalmente del personaje con su trágica última entrega, los fanáticos no han dejado de lanzar nombres de actores al aire. En las quinielas habituales siempre encontrábamos a los galanes del momento, desde Henry Cavill, Idris Elba, hasta Jacob Elordi.

Sin embargo, en Hollywood comenzó el trabajo de casting de forma secreta y los responsables de la franquicia han decidido explorar el talento de los escenarios teatrales, rompiendo con los pronósticos iniciales de la industria.

Tom Francias audicionó para James Bond Playbill

¿Quién es el actor de Netflix que audicionó para ser el nuevo James Bond?

Tom Francis es el actor de Netflix que tomó una de las primeras audiciones formales para convertirse en el nuevo James Bond, para sorpresa de fanáticos y expertos.

Con apenas 26 años, el histrión británico ha dejado una huella imborrable gracias a su imponente capacidad vocal y su magnética presencia escénica en teatro.

Su carta de presentación ante la industria del entretenimiento fue su aclamada participación en el reestreno de la mítica obra Sunset Boulevard en el West End de Londres, donde compartió el escenario con la estrella del pop Nicole Scherzinger.

Su interpretación en el circuito londinense le valió el prestigioso Premio Olivier, el máximo galardón de las artes escénicas en el Reino Unido, además de cosechar candidaturas en los Premios Tony tras su mudanza a Broadway.

Tom Francias audicionó para James Bond Just Jared

Aunque su hábitat natural han sido los escenarios teatrales, la televisión y el cine ya habían empezado a cortejarlo discretamente. Su debut en la pantalla chica fue durante los capítulos finales de You, la serie de Netflix.

Asimismo, el actor ya tiene asegurados espacios en producciones de alto presupuesto que verán la luz próximamente, como el drama The Mosquito Bowl bajo la dirección del realizador Peter Berg, y una participación secundaria en el proyecto Jay Kelly.

Tom Francis en You Netflix

¿Qué pasó con los otros actores?

Antes de que la filtración sobre Francis llegara a internet, uno de los nombres que más sonaba para convertirse en el nuevo James Bond era Jacob Elordi. No obstante, las exigencias de agenda y el perfil hipermediático de Elordi parecen no encajar del todo con la estrategia de bajo perfil que la producción busca para el inicio de esta nueva etapa de espionaje.

Otro británico que sonaba con enorme fuerza en los pasillos de las distribuidoras era Callum Turner, un actor que ha encadenado proyectos importantes de corte clásico y de época.

Así como Cosmo Jarvis, el coprotagonista del fenómeno televisivo Shōgun. Sin embargo, en el caso de Jarvis, su propio equipo de representantes tuvo que salir a desmentir cualquier acercamiento, aclarando que ni siquiera se encontraba contemplado en las listas de prospectos ni planeaba realizar pruebas para el personaje creado por Ian Fleming.

De acuerdo con rumores, el candidato ideal debe rondar idealmente los veintitantos o los treinta años tempranos. Esto se debe a que el contrato inicial exige una permanencia mínima de diez a doce años para filmar al menos tres o cuatro películas consecutivas.