VSR, la vacuna que podría evitar el 5% de las neumonías graves en adultos mayores

Durante años, el virus sincicial respiratorio (VSR) fue asociado casi exclusivamente con la infancia; sin embargo, en México comienza a perfilarse como un problema creciente entre adultos mayores, donde puede alcanzar niveles de gravedad comparables a los de la influenza.

A pesar de este escenario, el país enfrenta el fenómeno con una limitante estructural: la falta de diagnóstico. En hospitales, una gran proporción de pacientes con complicaciones respiratorias es atendida sin conocer con precisión el origen del padecimiento.

En entrevista con el epidemiólogo Erick Ochoa Hein, director de Salud Pública en FUNSALUD, la ausencia de pruebas diagnósticas específicas es uno de los principales obstáculos.

“La respuesta es también un poquito vergonzosa: no sabemos dónde estamos parados”.

El especialista advierte que, aunque se identifican cuadros clínicos como neumonía, el agente causal suele quedar sin confirmar. Esto provoca que los tratamientos se realicen sin certeza.

“Muchos pasan sin diagnóstico etiológico... fácil, el 80% de los adultos hospitalizados los estamos tratando a ciegas”.

Las cifras disponibles tampoco ofrecen claridad. Los datos más recientes provienen de hace aproximadamente una década, cuando se estimaba que el VSR representaba entre 4% y 5% de las hospitalizaciones por neumonía en adultos mayores.

Tras la pandemia de covid-19, este comportamiento pudo haber cambiado, pero México no cuenta con información actualizada que lo confirme.

La 'ventana de oro' que se pierde en consulta

Uno de los puntos críticos se encuentra en el primer nivel de atención. En muchos casos, las infecciones virales son tratadas inicialmente con antibióticos, lo que retrasa el manejo adecuado.

Este proceso tiene consecuencias directas:

Se genera una falsa sensación de mejoría en el paciente

en el paciente Los antibióticos suelen indicarse por 5 a 7 días

Si el origen es viral, los antivirales pierden efectividad cuando el paciente llega a urgencias

Se pierde el periodo clave para intervenir de forma oportuna

“Ese es el tiempo que se pierde: 5 o 7 días de manejo correcto”, explica el especialista.

El resultado es que muchos pacientes llegan a hospitales en etapas más avanzadas de la enfermedad, con mayores probabilidades de complicaciones.

Prevención desigual: el foco está en otros grupos

Mientras el sistema de salud ha avanzado en estrategias para proteger a recién nacidos —como la vacunación contra el VSR en mujeres embarazadas—, los adultos mayores no han sido integrados de forma masiva en estas políticas.

La diferencia ha generado cuestionamientos entre especialistas, considerando que este grupo también presenta riesgos elevados de hospitalización y muerte.

“¿Por qué si se ofrece para mujeres embarazadas para proteger a sus bebés, no se ofrece de la misma manera a los adultos mayores?”

El riesgo se agrava por el contexto de salud en México. Una proporción importante de la población mayor de 50 años vive con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o padecimientos cardiovasculares, lo que incrementa la probabilidad de desenlaces graves.

Vacunar también es reducir costos

Aunque en México no existen estudios específicos sobre el costo-beneficio de la vacunación contra el VSR, la evidencia internacional y modelos basados en otras enfermedades sugieren que la prevención resulta más económica que la atención hospitalaria.

Evitar complicaciones graves —como la necesidad de intubación o ingreso a terapia intensiva— no solo reduce el gasto público, también disminuye el impacto en las familias.

“En general, las vacunas son ahorradoras… cuando se dirigen a poblaciones de alto riesgo, se está reduciendo gasto”.

Un problema que aún no se mide

El avance del VSR en adultos mayores plantea un reto para el sistema de salud: mejorar la capacidad diagnóstica, actualizar datos epidemiológicos y revisar los esquemas de prevención.

Mientras esto no ocurra, una parte significativa de los casos seguirá tratándose sin certeza, en un contexto donde el virus ya no se limita a la población infantil.

bgpa