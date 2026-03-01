Vacuna contra Virus Sincitial es obligatoria y gratuita en México

La Secretaría de Salud formalizó la incorporación de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) al Programa de Vacunación Universal (PVU) para el ejercicio 2026. Esta medida, de aplicación obligatoria en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), tiene como objetivo principal reducir la incidencia de casos graves de infecciones respiratorias en lactantes.

El virus sincicial respiratorio es una de las principales causas de infecciones respiratorias en bebés menores de un año. Afecta sobre todo las vías respiratorias inferiores y puede provocar bronquiolitis o neumonía, de hecho, de acuerdo con el Sigfrido Rangel, director médico de GSK México, este virus puede causar las mismas o incluso más complicaciones que la influenza.

¿Quiénes deberán vacunarse contra el virus sincitial respiratorio?

A diferencia de otras inmunizaciones infantiles, la estrategia nacional contra el VSR se centrará en la vacunación de personas gestantes. De acuerdo con el ACUERDO-02CONAVA-2025, el biológico se administrará a mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.

El propósito técnico de esta intervención es lograr la inmunización activa de la madre para que esta transfiera anticuerpos al feto. Con ello, se busca proteger a los recién nacidos desde su primer día de vida y hasta los seis meses de edad, periodo en el que son más vulnerables a complicaciones por este virus

Los lineamientos para 2026 establecen que la vacuna consistirá en una dosis única de 0.5 mL, la cual deberá aplicarse por vía intramuscular en la región deltoidea. Esta inmunización podrá administrarse de manera simultánea con otras vacunas propias de la temporada invernal, como la de la influenza o covid-19.

La integración del VSR forma parte de una actualización integral del PVU, que para 2026 también refuerza la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en niños de quinto grado de primaria y la vacuna contra Hepatitis A para menores de un año.

El gobierno federal estableció como meta alcanzar y mantener una cobertura de vacunación del 95% por entidad federativa para todos los biológicos del programa.

Las instituciones que integran el SNS, incluyendo IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR y PEMEX, deberán coordinarse a través de los Consejos Estatales de Vacunación (COEVA) para garantizar el abasto y la operación de esta nueva protección para las familias mexicanas.

