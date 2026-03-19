¿Bebé en camino? La semana exacta en la que debes vacunarte contra el VSR

En los últimos años, el Virus sincicial respiratorio (VSR) se ha convertido en una de las principales preocupaciones para madres y padres, especialmente por su impacto en bebés durante sus primeros meses de vida. Aunque se trata de un virus común, su alcance y gravedad han hecho que cada vez más especialistas insistan en la prevención desde el embarazo.

Si bien el tema ha cobrado fuerza recientemente por la llegada de nuevas opciones de protección, todavía existen dudas clave: ¿cuándo debe vacunarse una embarazada contra el VSR y qué tan efectiva es esta medida? Aquí te explicamos lo más importante, con datos y recomendaciones médicas.

Vacuna VSR en el embarazo: ¿Cuándo aplicarla y por qué es clave?

¿Qué es el VSR y por qué representa un riesgo grave para los recién nacidos?

El virus sincicial respiratorio no es cualquier infección. De acuerdo con la Dra. Irma Viridiana, médica cirujana con especialidad en Ginecología y Obstetricia, y subespecialidad en Medicina Materno Fetal por la UNAM, este padecimiento es la principal causa de infecciones respiratorias bajas y hospitalizaciones en menores de cinco años a nivel mundial.

“Hay muchos virus en el ambiente, pero sin duda el virus sincicial respiratorio es el que pone en mayor peligro a un bebé, sobre todo antes del primer año de vida, como para requerir hospitalización”, explicó la especialista.

Este virus puede derivar en enfermedades como bronquiolitis, inflamación de los bronquios, y neumonía, dos condiciones que pueden complicarse rápidamente en bebés, especialmente durante los primeros seis meses de vida, cuando su sistema inmune aún es inmaduro.

Vacuna VSR en el embarazo: ¿Cuándo aplicarla y por qué es clave?

La semana ideal: ¿Cuándo debe vacunarse una embarazada contra el VSR?

Una de las principales estrategias de prevención hoy en día es la vacunación durante el embarazo.

La recomendación general es aplicar la vacuna en el tercer trimestre, idealmente entre las semanas 32 y 36 de gestación. Sin embargo, también puede aplicarse desde la semana 24 en casos específicos.

“Lo ideal es aplicarla en el último trimestre del embarazo, porque así el bebé nace ya con anticuerpos que lo van a proteger durante los primeros seis meses de vida”, explicó la especialista.

Eso sí, hay un punto clave que no se debe perder de vista:

“Es muy importante que la vacuna se ponga al menos dos semanas antes de que nazca el bebé. Si nace antes de ese tiempo, no alcanza a recibir la protección completa”.

Esto se debe a que el cuerpo de la madre necesita ese tiempo para generar anticuerpos y transferirlos al bebé a través de la placenta.

Vacuna VSR en el embarazo: ¿Cuándo aplicarla y por qué es clave?

¿Cómo pasan los anticuerpos de la madre al bebé durante la gestación?

Durante el embarazo, la vacunación no solo protege a la madre, también crea una barrera para el recién nacido.

“El bebé nace con sus defensas todavía inmaduras. Estos anticuerpos que le pasa la mamá funcionan como escudos protectores mientras su sistema inmune termina de desarrollarse”, detalló la experta.

Este proceso es especialmente importante en los primeros seis meses de vida, considerados como la etapa de mayor vulnerabilidad frente a infecciones.

Vacuna VSR en el embarazo: ¿Cuándo aplicarla y por qué es clave?

Vacuna vs. Anticuerpos Monoclonales: ¿Qué opción es mejor para proteger al bebé?

Cuando la vacuna no se aplica durante el embarazo, existe otra alternativa: el uso de un anticuerpo monoclonal en el bebé recién nacido.

A diferencia de la vacuna, este método consiste en inyectar directamente los anticuerpos al bebé, lo que brinda protección inmediata.

Sin embargo, tiene diferencias importantes:

Es más costoso (puede rondar los 11 mil pesos por dosis )

) ​Puede requerir más de una aplicación dependiendo de la edad del bebé

​Implica una intervención directa en el recién nacido

“Visto en todos los aspectos, conviene más la vacunación en la embarazada. Proteges al bebé desde antes de nacer y evitas procedimientos adicionales”, explicó.

Vacuna VSR en el embarazo: ¿Cuándo aplicarla y por qué es clave?

Vacuna contra el VSR y abuelitos: un punto clave en la prevención

La protección no solo debe centrarse en el bebé. El entorno también juega un papel importante.

“Los adultos mayores también son vulnerables. Si el virus entra a casa, puede contagiar al bebé, a la mamá y a los abuelos. Se vuelve un círculo de infección familiar”, advirtió la especialista.

Por ello, también se recomienda la vacunación en personas mayores de 60 años, especialmente si conviven con recién nacidos.

Esto se debe a que, con la edad, el sistema inmune pierde fuerza (proceso conocido como inmunosenescencia), lo que aumenta el riesgo de complicaciones por infecciones respiratorias.

Vacuna VSR en el embarazo_Cuándo aplicarla y por qué es clave

Temporada de VSR en México: ¿Cuándo hay mayor riesgo de contagio?

El comportamiento del virus también influye en las decisiones de prevención. En ciudades como CDMX, el VSR circula principalmente entre octubre y marzo, con picos entre diciembre y febrero.

Sin embargo, esto puede cambiar dependiendo del clima:

En zonas cálidas o húmedas, el virus puede circular todo el año

​Los cambios de ciudad o viajes también modifican el riesgo

Por eso, la recomendación es no confiarse:

“Aunque el bebé nazca en meses donde parece haber menos riesgo, el virus puede seguir circulando. Vale la pena protegerlo desde el embarazo”.

Vacuna VSR en el embarazo_Cuándo aplicarla y por qué es clave

¿Es segura la vacuna contra el VSR en el embarazo?

Uno de los principales temores entre las futuras mamás es la seguridad de la vacuna. Sin embargo, los especialistas son claros:

“Todas las vacunas recomendadas en el embarazo tienen evidencia científica. No causan malformaciones ni infecciones. Vacunarte no te enferma, te protege”, explicó.

Además, esta vacuna puede alcanzar hasta un 82% de eficacia para prevenir infecciones graves en bebés.

Hablar del virus sincicial respiratorio ya no es opcional. Hoy, con nuevas herramientas de prevención, la información se vuelve clave para tomar decisiones.

Vacunarse durante el embarazo no solo es una opción, sino una estrategia que puede evitar hospitalizaciones, complicaciones y angustias en los primeros meses de vida de un bebé. Porque al final, más que una vacuna, se trata de darle un inicio más protegido.