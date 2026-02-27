Los vegetarianos tienen un menor riesgo de desarrollar cinco tipos de cáncer, revela un estudio

La alimentación es un factor determinante en la calidad de vida de las personas. Un análisis masivo comprueba este hecho al mostrar cómo las dietas vegetarianas y veganas disminuyen la probabilidad de desarrollar tumores.

Sustituir la proteína animal por vegetales y semillas permite que el organismo funcione con niveles menores de inflamación. Los expertos confirman que la alimentación actúa como un regulador biológico capaz de evitar el crecimiento de células malignas.

Las personas vegetarianas son quienes más se benefician de su dieta. Canva

¿Cuáles son los tipos de cáncer que las personas vegetarianas evitan?

Renunciar a la carne roja y procesada genera una barrera defensiva. Quienes basan sus platos en plantas, lácteos y huevos logran mantener a raya enfermedades que afectan la vida de miles de personas.

Estos son los tipos de cáncer que los vegetarianos logran prevenir, según el estudio publicado en British Journal of Cancer:

Páncreas: Se reduce notablemente el peligro de este padecimiento.

Se reduce notablemente el peligro de este padecimiento. Próstata: Representa una protección importante para la salud masculina.

Representa una protección importante para la salud masculina. Riñón: La función renal experimenta beneficios preventivos directos.

La función renal experimenta beneficios preventivos directos. Mama: Disminuye la incidencia de este tipo de tumor en las mujeres.

Disminuye la incidencia de este tipo de tumor en las mujeres. Mieloma múltiple: Ayuda a evitar este cáncer que ataca las células de la sangre.

Con una dieta vegetariana se evitan más tipos de cáncer. Canva

¿Cuáles son los riesgos de llevar una dieta vegana?

Eliminar todos los derivados animales, incluidos huevos y lácteos, conlleva consecuencias metabólicas que no deben ignorarse. Aunque este estilo de vida aporta mucha fibra, la ausencia de ciertos nutrientes debilita las defensas en zonas específicas del sistema digestivo.

La carencia de calcio se identifica como un factor de riesgo para quienes siguen este régimen estricto:

Cáncer colorrectal: Los veganos presentan un riesgo mayor de desarrollar tumores en el colon o el recto.

Los veganos presentan un riesgo mayor de desarrollar tumores en el colon o el recto. Déficit de calcio: Esta carencia nutricional parece ser la causa principal detrás de la vulnerabilidad intestinal.

Para evitar estas complicaciones, la supervisión médica es fundamental para vigilar los niveles de vitaminas y asegurar una suplementación adecuada que proteja el tracto digestivo.

Las dietas ricas en verdura ayudan a mantenerse a salvo del cáncer a las personas. Canva

¿Qué tipos de cáncer evitan las personas pescatarianas?

Optar por los frutos del mar en lugar de la carne de res es una decisión que el organismo agradece. Las personas que consumen pescado aprovechan nutrientes como las grasas insaturadas, que funcionan como guardianes de las células frente al daño oxidativo.

Los principales tipos de cáncer que este grupo previene con éxito son:

Colorrectal: Los intestinos gozan de una protección superior en comparación con quienes ingieren carnes rojas.

Los intestinos gozan de una protección superior en comparación con quienes ingieren carnes rojas. Riñón: Existe una menor probabilidad de sufrir tumores en el sistema renal.

Existe una menor probabilidad de sufrir tumores en el sistema renal. Mama: Las mujeres que integran el pescado en su dieta logran esquivar mejor el cáncer de seno.

Una dieta vegana previene hasta cinco tipos de cáncer. Canva

¿Qué ocurre con las personas que solo consumen pollo?

Existen personas que mantienen la proteína animal en su plato, pero seleccionan exclusivamente aves. Sustituir el filete de res o los embutidos por pollo asado representa un cambio que, aunque menos restrictivo, arroja resultados positivos en la prevención.

La protección principal para este grupo se concentra en un área específica:

Próstata: Los hombres que prefieren las aves sobre las carnes rojas ven una reducción real en el riesgo de padecer esta enfermedad.

Ajustar el menú diario basándose en estos hallazgos permite que la nutrición funcione como una herramienta de prevención contra el cáncer. Sin embargo, resulta necesario acudir con un profesional de la salud antes de realizar cambios drásticos en la alimentación.