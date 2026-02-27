¿Vomitas cuando te mareas? No es tu estómago, son tus sentidos

Sentir que “todo da vueltas”, que el estómago se revuelve y terminar vomitando es una experiencia común cuando viajamos por carretera, en barco o en avión. También puede suceder en juegos mecánicos o incluso al usar lentes de realidad virtual. Aunque suele asociarse con el movimiento, lo cierto es que la explicación no está en el estómago, sino en el cerebro.

Pero, ¿por qué el mareo provoca náusea y vómito? La respuesta se encuentra en un pequeño pero poderoso sistema ubicado en el oído interno: el sistema vestibular, encargado del equilibrio. Cuando este sistema entra en conflicto con lo que vemos o sentimos, el cerebro activa una serie de reacciones físicas que pueden culminar en vómito.

¿Por qué el mareo termina en vómito?

La explicación más aceptada es la llamada teoría del conflicto sensorial. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el mareo por movimiento —también conocido como cinetosis— ocurre cuando hay un desajuste entre la información que envían los ojos, el oído interno y el cuerpo sobre el movimiento y la posición en el espacio.

Imagina esta escena: vas en el asiento trasero del auto leyendo tu celular. Tus ojos están enfocados en algo aparentemente fijo, pero tu oído interno detecta aceleraciones, curvas y cambios de velocidad. Al mismo tiempo, tu cuerpo percibe vibraciones y desplazamientos.

Cuando estas señales no coinciden, el cerebro interpreta que algo “no cuadra”. Ese conflicto activa respuestas automáticas como sudoración fría, palidez, salivación excesiva, náusea y, en casos más intensos, vómito.

El CDC explica que este fenómeno ocurre por un “neural mismatch”, es decir, un desajuste entre las señales sensoriales. En resumen, el cerebro recibe mensajes contradictorios y responde como si hubiera una amenaza.

El sistema vestibular

El protagonista del mareo es el sistema vestibular, ubicado en el oído interno. Según la Vestibular Disorders Association (VeDA), este sistema tiene funciones esenciales:

Detectar cambios en la posición de la cabeza

Percibir aceleraciones

Mantener el equilibrio

Coordinar la estabilidad visual

Cuando el sistema vestibular detecta movimiento, envía señales al cerebro para que el cuerpo mantenga la estabilidad. El problema surge cuando esa información no coincide con lo que ven los ojos.

La Cleveland Clinic explica que esta incoherencia sensorial es la responsable de los síntomas clásicos del mareo por movimiento, siendo las náuseas y el vómito los más frecuentes.

En otras palabras, el vómito no es un problema digestivo primario. Es una respuesta neurológica que se activa como consecuencia del conflicto entre los sistemas sensoriales

Cinetosis: cuándo ocurre con más frecuencia

La cinetosis puede aparecer en múltiples situaciones. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) y el CDC coinciden en que es más común en:

Viajes en automóvil, autobús o tren

Trayectos en barco (mareo marítimo)

Turbulencias en avión

Juegos mecánicos

Simuladores y realidad virtual

En la realidad virtual sucede lo contrario al ejemplo del auto: los ojos perciben movimiento, pero el cuerpo permanece quieto. Nuevamente, el cerebro detecta la contradicción.

El CDC señala que, con suficiente estímulo, prácticamente cualquier persona con un sistema vestibular funcional puede experimentar mareo por movimiento. Además, factores como la falta de sueño, el consumo de alcohol y la nicotina pueden empeorar los síntomas.

Qué hacer cuando ya te mareaste

Las recomendaciones médicas buscan reducir el conflicto sensorial y ayudar al cerebro a “reorganizar” la información.

El CDC sugiere varias estrategias prácticas:

Mirar hacia el horizonte o un punto fijo externo

Evitar leer o usar el celular

Mantener la cabeza lo más estable posible

Elegir asientos donde el movimiento sea menor

Practicar respiración lenta y controlada

Evitar alcohol y nicotina antes del viaje

La clave está en sincronizar lo que ves con lo que sientes.

También existen medicamentos que pueden ayudar a prevenir el mareo, pero funcionan mejor si se toman antes de la exposición al movimiento y bajo indicación médica.

Señales de alarma

Aunque el mareo por movimiento suele ser inofensivo, no todos los episodios de mareo con vómito se deben a cinetosis.

El Manual MSD advierte que el mareo puede estar asociado con otras condiciones médicas que requieren evaluación profesional. Es importante buscar atención médica si el mareo se acompaña de:

Dolor de cabeza intenso y repentino

Debilidad en alguna parte del cuerpo

Dificultad para hablar

Confusión

Pérdida de audición

Vómito persistente que impide la hidratación

En estos casos, podría tratarse de trastornos neurológicos, alteraciones del oído interno o problemas cardiovasculares.

En síntesis, el vómito que aparece al marearnos es una respuesta neurológica provocada por un conflicto entre las señales que envían los ojos, el oído interno y el cuerpo sobre el movimiento y la posición en el espacio.

Cuando el cerebro detecta esta discrepancia —conocida como conflicto sensorial o cinetosis— activa mecanismos automáticos que incluyen náusea y, en algunos casos, vómito.

Aunque suele relacionarse con viajes o estímulos como la realidad virtual, el mareo también puede asociarse a otras condiciones médicas, por lo que es importante identificar síntomas de alarma y buscar atención profesional cuando los episodios sean intensos, persistentes o se acompañen de signos neurológicos.