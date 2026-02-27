Día Internacional de Concientización sobre Lesiones por Esfuerzo Repetitivo; por qué se conmemora

Pasar horas frente a una computadora, responder mensajes desde el celular o repetir la misma tarea durante toda la jornada puede parecer inofensivo. Sin embargo, esas acciones cotidianas, cuando se realizan sin pausas ni ajustes adecuados, pueden generar daños progresivos en la salud de músculos, tendones y nervios.

Las lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) no aparecen de un día para otro: se desarrollan lentamente y, en muchos casos, comienzan con molestias leves que suelen ignorarse. Por ello, el Día Internacional de Concientización sobre las RSI busca poner el tema en la agenda pública y promover medidas de prevención basadas en evidencia y salud ocupacional.

Día Internacional de Concientización sobre Lesiones por Esfuerzo Repetitivo (RSI); qué es y por qué se conmemora. Canva.

¿Qué son las lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) y por qué importan hoy?

Las lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI, por sus siglas en inglés) son trastornos que afectan músculos, tendones, nervios y articulaciones como consecuencia de realizar los mismos movimientos una y otra vez durante periodos prolongados.

Acciones tan cotidianas como teclear, usar el mouse, deslizar el dedo en el celular, levantar objetos o mantener una postura fija durante horas pueden desencadenarlas.

En términos médicos, las RSI forman parte de los llamados trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, un problema que la Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica como una de las principales causas de dolor y discapacidad en la población mundial.

En su informe sobre salud musculoesquelética, la OMS advierte que estos padecimientos afectan la calidad de vida y pueden limitar la capacidad laboral si no se atienden a tiempo.

Aunque tradicionalmente se asociaban con ciertos oficios manuales o industriales, hoy las RSI están cada vez más vinculadas al trabajo de oficina y al uso intensivo de dispositivos digitales.

El crecimiento del home office y las largas jornadas frente a pantallas han incrementado la exposición a factores de riesgo como posturas inadecuadas y movimientos repetitivos sin pausas suficientes.

El impacto no es menor: además del dolor persistente, estas lesiones pueden provocar debilidad, hormigueo, inflamación y, en casos avanzados, incapacidad temporal o permanente. Por ello, su prevención y detección temprana se han convertido en un asunto relevante de salud pública.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de Concientización sobre RSI?

El Día Internacional de Concientización sobre Lesiones por Esfuerzo Repetitivo se conmemora cada 28 de febrero, o el 29 de febrero en años bisiestos. La elección de la fecha no es casual: se trata del único día “no repetitivo” del calendario, un símbolo que busca llamar la atención sobre los efectos de la repetición constante en el cuerpo humano.

La jornada fue impulsada por activistas y organizaciones enfocadas en la salud laboral para visibilizar un problema que durante años fue minimizado o mal diagnosticado. Instituciones como el Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) y la Ontario Nurses’ Association (ONA) promueven esta fecha como una oportunidad para educar a trabajadores y empleadores sobre la importancia de la ergonomía y la prevención.

El objetivo central no es solo informar, sino fomentar cambios concretos en los espacios de trabajo y en los hábitos diarios que reduzcan el riesgo de lesiones.

¿Cómo identificar una RSI?

Detectar una lesión por esfuerzo repetitivo a tiempo puede marcar la diferencia entre una recuperación sencilla y un problema crónico que limite la movilidad.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Dolor persistente que empeora con la actividad.

Debilidad o pérdida de fuerza al sujetar objetos.

Hormigueo o entumecimiento en manos, muñecas, brazos o cuello.

Rigidez o inflamación en articulaciones y tendones.

Sensación de ardor o pinchazos en la zona afectada.

Mayo Clinic explica que afecciones como el síndrome del túnel carpiano —una de las RSI más conocidas— pueden iniciar con molestias leves y progresar si no se modifica la actividad que las provoca.

Muchas personas normalizan estas molestias, especialmente cuando forman parte de su rutina laboral. Sin embargo, ignorarlas puede favorecer que el daño se vuelva más severo y difícil de tratar.

Causas y factores de riesgo

Las lesiones por esfuerzo repetitivo pueden desarrollarse en múltiples contextos, no solo en fábricas o talleres. Entre los principales factores de riesgo destacan:

Movimientos repetitivos

Realizar la misma acción durante horas —como escribir en el teclado o ensamblar piezas— genera sobrecarga en músculos y tendones.

Posturas mantenidas

Permanecer sentado frente a la computadora sin cambios de posición aumenta la tensión en cuello, hombros y espalda.

Fuerza excesiva o presión constante

Aplicar presión repetida en manos y muñecas puede favorecer la inflamación de tendones y nervios.

Factores ergonómicos inadecuados

Un escritorio mal ajustado, una silla sin soporte lumbar o una pantalla colocada a una altura incorrecta incrementan el estrés físico acumulado.

La OMS señala que los trastornos musculoesqueléticos están estrechamente relacionados con condiciones laborales inadecuadas y falta de medidas preventivas, especialmente en entornos donde predominan tareas repetitivas.

Cómo prevenir RSI

La buena noticia es que muchas RSI pueden prevenirse. Las recomendaciones de organismos especializados en salud ocupacional incluyen;

Ajustes ergonómicos: La pantalla debe colocarse a la altura de los ojos, los pies deben apoyarse completamente en el suelo y los antebrazos mantenerse paralelos al teclado. Estos ajustes reducen la tensión innecesaria.

Micro-pausas: Descansar entre 20 y 30 minutos durante actividades repetitivas ayuda a que músculos y tendones se recuperen. No se trata de pausas largas, sino de pequeños momentos para estirarse o cambiar de postura.

Educación y conciencia corporal: Reconocer las primeras señales de dolor y modificar la actividad antes de que el problema avance es clave.

Rotación de tareas: Alternar actividades que involucren distintos grupos musculares disminuye la sobrecarga constante en una sola zona del cuerpo. Adoptar estos cambios no solo protege la salud individual, sino que también reduce el ausentismo laboral y mejora el bienestar general.

El Día Internacional de Concientización sobre Lesiones por Esfuerzo Repetitivo, que se conmemora cada 28 de febrero (o 29 en año bisiesto), tiene como objetivo visibilizar un grupo de trastornos musculoesqueléticos asociados a movimientos repetitivos, posturas prolongadas y condiciones ergonómicas inadecuadas.

Estas lesiones pueden afectar la funcionalidad y la calidad de vida si no se detectan a tiempo. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y entidades especializadas en salud ocupacional han señalado la importancia de la prevención, la educación y la adaptación de los espacios de trabajo para reducir riesgos.

La jornada representa una oportunidad para reforzar información basada en evidencia y fomentar prácticas que contribuyan al cuidado del sistema musculoesquelético en entornos laborales y cotidianos.