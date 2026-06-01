Vacuna contra el melanoma protege hasta cinco años: estudio

Una vacuna personalizada de ARNm contra el cáncer desarrollada por Moderna y Merck mantuvo su beneficio contra el melanoma después de cinco años de seguimiento, de acuerdo con nuevos datos del ensayo clínico KEYNOTE-942 presentados en la reunión anual 2026 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica.

La terapia, llamada intismeran autogene, se probó en combinación con pembrolizumab, un medicamento diseñado para ayudar al propio sistema inmunológico del cuerpo a detectar y destruir las células cancerosas

Los resultados mostraron que la combinación redujo en 49% el riesgo de recurrencia del melanoma o muerte frente al uso de pembrolizumab solo. Ese beneficio se mantuvo igual al observado en el análisis de tres años, lo que sugiere una protección duradera en pacientes con melanoma de alto riesgo que ya habían sido sometidos a cirugía para retirar el tumor.

El dato es relevante porque el melanoma puede reaparecer incluso después de una cirugía aparentemente exitosa. En estos casos, los tratamientos buscan reducir el riesgo de que queden células cancerosas capaces de volver a crecer o diseminarse.

¿Qué mostraron los resultados a cinco años?

El estudio KEYNOTE-942 evaluó a pacientes con melanoma de alto riesgo después de la resección quirúrgica completa del tumor. Un grupo recibió intismeran autogene más pembrolizumab, mientras que otro recibió solo pembrolizumab.

Una vacuna contra melanoma mostró resultados favorables Especial

A los cinco años, el 68.8% de los pacientes tratados con la combinación permanecía libre de cáncer, frente al 49.1% en el grupo que recibió pembrolizumab en monoterapia. La supervivencia global fue de 92.2% con la combinación, en comparación con 71.3% en el grupo de control.

La combinación también redujo en 59% el riesgo de metástasis a distancia, es decir, la propagación del cáncer hacia otras partes del cuerpo. Ese punto es importante porque, en melanoma, la aparición de metástasis suele asociarse con un peor pronóstico.

¿Qué es intismeran autogene?

Intismeran autogene, antes conocida como mRNA-4157/V940, es una terapia individualizada basada en ARNm. A diferencia de una vacuna preventiva, como las usadas contra virus, esta no busca evitar que una persona desarrolle cáncer desde cero. Su objetivo es entrenar al sistema inmunitario para reconocer señales específicas del tumor de cada paciente.

Para diseñarla, se analiza la firma mutacional del cáncer de una persona. A partir de esa información, se crea una molécula de ARNm con instrucciones para que el organismo produzca fragmentos de proteínas asociadas a mutaciones del tumor, conocidas como neoantígenos. La idea es que el sistema inmunitario aprenda a identificar esas señales y ataque células cancerosas residuales.

Pembrolizumab funciona de otra manera: bloquea una proteína que actúa como “freno” del sistema inmunitario. Al combinar ambas estrategias, los investigadores buscan que el cuerpo no solo reconozca mejor al tumor, sino que mantenga activa la respuesta contra células malignas.

Vacuna Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez

"Evidencia sólida" para pacientes con melanoma

Janice Mehnert, profesora del Departamento de Medicina de NYU Grossman School of Medicine e investigadora principal del estudio, señaló que los resultados ofrecen evidencia sólida sobre el potencial de esta estrategia cuando se combina con inmunoterapia.

“Nuestro estudio ofrece evidencia sólida a los pacientes con melanoma de que la terapia con la vacuna intismeran, cuando se combina con inmunoterapia, puede reducir de manera demostrable el riesgo de recurrencia del cáncer y mejorar los resultados clínicos”, afirmó Mehnert, de acuerdo con el comunicado de Merck y Moderna.

No es una vacuna universal contra el cáncer

Aunque suele hablarse de “vacuna contra el cáncer”, es importante precisar que intismeran no es una vacuna universal ni preventiva. Es una terapia personalizada, diseñada caso por caso, a partir de las mutaciones específicas del tumor de cada paciente.