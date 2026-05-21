Radioterapia guiada permite evitar tatuajes permanentes en pacientes con cáncer

El jefe del Servicio de Oncología Radioterápica de la Fundación Jiménez Díaz, Javier Luna, explicó que la radioterapia guiada por superficie funciona como un "GPS corporal" que comprueba de manera continua que el tratamiento se está administrando en el lugar previsto, con lo que se evitan los pequeños tatuajes permanentes en la piel de los pacientes de cáncer a los que se recurre tradicionalmente para conseguir esta precisión.

Estos tatuajes dejan una huella física y emocional en los pacientes, que los asocian a la enfermedad incluso años después. Por ello, Luna resalta que el hecho de que esta tecnología permita eludirlos "supone una mejora importante en términos de bienestar emocional, calidad de vida y percepción global de la experiencia asistencial".

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz cuenta con el sistema de radioterapia guiada por superficie (SGRT, por sus siglas en inglés) desde 2022. El dispositivo utiliza varias cámaras 3D instaladas en la sala de tratamiento que generan un modelo tridimensional de la superficie corporal del paciente y lo comparan continuamente con la posición previamente planificada en el TAC de simulación, lo que aumenta la precisión y la seguridad clínica.

Si el paciente se desplaza mínimamente o la respiración modifica la localización anatómica prevista, el sistema lo detecta de manera inmediata e incluso puede detener automáticamente la irradiación hasta recuperar la alineación correcta. De este modo, resulta especialmente útil en tumores localizados en áreas sometidas a movimiento respiratorio, como la mama o el tórax.

La físico del Servicio de Oncología Radioterápica del hospital madrileño, Magnolia Rincón, enfatiza que este sistema "permite realizar tratamientos cada vez más precisos y complejos con mayores garantías de seguridad", además de contribuir a "estandarizar y modernizar los flujos de trabajo, facilitando un abordaje mucho más personalizado".

La Fundación Jiménez Díaz fue distinguida con un reconocimiento internacional de Vision RT por este modelo de radioterapia guiada por superficie, lo que acredita al hospital como parte de un grupo exclusivo de centros de todo el mundo capaces de realizar tratamientos radioterápicos sin tatuajes ni marcas permanentes en la piel.

Red flags del melanoma: ¿ya revisaste la planta de tus pies hoy?

Por Diana Oliva

¿Sabías que un enemigo silencioso podría estar oculto donde nunca miras? Las red flags del melanoma no siempre aparecen bajo la luz del sol; a veces, el peligro real se esconde en la planta de tus pies.

De acuerdo con la American Cancer Society y la Skin Cancer Foundation, el melanoma representa solo el 1% de los casos de cáncer de piel, pero es responsable de la gran mayoría de las muertes debido a su rapidez para propagarse.

Las señales de alerta en las plantas de los pies suelen ser manchas oscuras, asimétricas o que cambian de tamaño repentinamente. En México, el 62% de los melanomas se localizan en las extremidades inferiores, una zona que solemos ignorar.

La Dra. Lucia Achell advierte sobre la gravedad de estos casos:

En México, el grosor del tumor preocupa; crece hacia abajo y tiene mayor profundidad. Casi el 40% de los pacientes llegan a consulta cuando el tumor ya está ulcerado".

Esta variante, conocida como melanoma lentiginoso acral, es común en poblaciones latinas y no depende necesariamente de la exposición solar directa. Por ello, revisar los espacios entre los dedos y la planta del pie es una acción de supervivencia.

Qué es el melanoma y por qué es tan letal

El melanoma es un tumor que se origina en los melanocitos, las células que producen el pigmento de la piel. Su peligrosidad radica en su capacidad de crecer hacia capas profundas y hacer metástasis rápidamente hacia otros órganos vitales.

Como menciona la Dra. Lucia Achell, dermatóloga y especialista en cáncer de piel:

El melanoma cutáneo es un tumor pigmentado, sí, pero no es solo eso. Es una serie de tumores con una complejidad celular que exige detección inmediata".

En México, la situación es crítica. Según la International Agency for Research on Cancer, nuestro país ocupa el segundo lugar en incidencia en América Latina, registrando más de 2,100 nuevos casos y una alta tasa de mortalidad por diagnósticos tardíos.

jcp