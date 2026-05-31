Día Mundial Sin Tabaco: Auriculoterapia, una opción para dejar de fumar

Dejar el cigarro suele convertirse en una de las metas más difíciles para quienes buscan mejorar su salud. La dependencia a la nicotina no solo genera un hábito físico, también provoca cambios emocionales que pueden dificultar el proceso.

Por esta razón, muchas personas exploran alternativas que les ayuden a controlar la ansiedad y los antojos durante la abstinencia. Entre ellas destaca la auriculoterapia, una técnica que ha ganado popularidad en los últimos años por su supuesto efecto para reducir el deseo de fumar.

Cómo funciona la auriculoterapia para dejar de fumar Canva

¿Qué es la auriculoterapia y por qué se utiliza para dejar de fumar?

La auriculoterapia es una técnica derivada de la acupuntura que consiste en estimular puntos específicos de la oreja mediante agujas, semillas, esferas magnéticas o pequeños dispositivos de presión.

De acuerdo con el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos (NCCIH), esta práctica forma parte de las terapias complementarias que buscan influir en distintas funciones físicas y emocionales a través de la estimulación del pabellón auricular.

En el caso del tabaquismo, la auriculoterapia tiene como objetivo disminuir la ansiedad, controlar el estrés asociado con la abstinencia y reducir el deseo de fumar. Aunque muchas personas reportan beneficios durante el tratamiento, los especialistas señalan que debe considerarse una herramienta complementaria y no un reemplazo de los métodos médicos convencionales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que dejar el tabaco suele requerir una combinación de apoyo psicológico, cambios de hábitos y, en algunos casos, medicamentos aprobados para aumentar las probabilidades de éxito.

Cómo funciona la auriculoterapia para dejar de fumar Canva

Así funciona la auriculoterapia: los puntos de la oreja que buscan reducir la ansiedad por fumar

La teoría detrás de la auriculoterapia sostiene que la oreja funciona como un mapa reflejo del cuerpo humano. Según este enfoque, determinados puntos auriculares estarían relacionados con órganos, sistemas y funciones vinculadas con el bienestar físico y emocional.

Durante una sesión, el especialista identifica zonas asociadas con la ansiedad, el estrés, el sistema nervioso y la dependencia a la nicotina. Entre los puntos más utilizados destaca el denominado Shen Men, empleado tradicionalmente para favorecer la relajación y disminuir la tensión emocional.

Algunos tratamientos incluyen pequeñas semillas o balines adheridos a la oreja que permanecen colocados durante varios días. El paciente puede presionarlos cuando experimenta deseos de fumar, con la intención de reducir la intensidad de los antojos.

Estudios clínicos han analizado esta técnica como una herramienta de apoyo para abandonar el tabaco; sin embargo, los resultados continúan generando debate entre los investigadores.

Cómo funciona la auriculoterapia para dejar de fumar Canva

¿La auriculoterapia realmente ayuda a dejar el cigarro? Esto dice la evidencia científica

La duda más frecuente entre quienes consideran esta terapia es si realmente puede ayudar a dejar de fumar.

La respuesta, según la investigación disponible hasta el momento, no es definitiva.

Un ensayo publicado en PubMed y realizado con veteranos fumadores en Estados Unidos concluyó que la auriculoterapia fue segura para los participantes, pero no mostró una efectividad significativamente superior a la de un tratamiento placebo para lograr la abstinencia tabáquica.

Por otra parte, investigaciones desarrolladas por universidades brasileñas observaron que algunos participantes redujeron la cantidad de cigarrillos consumidos después de recibir sesiones de auriculoterapia. No obstante, los propios autores advirtieron que los resultados deben interpretarse con cautela debido al tamaño de las muestras analizadas y a la necesidad de realizar estudios más amplios.

Asimismo, una investigación realizada en Francia tampoco encontró diferencias estadísticamente significativas entre la auriculoterapia y una intervención simulada para conseguir que los participantes dejaran de fumar de manera permanente.

Debido a estos hallazgos, organismos especializados como el NCCIH consideran que la evidencia científica actual aún es insuficiente para recomendar esta técnica como tratamiento principal contra la adicción al tabaco.

Cómo funciona la auriculoterapia para dejar de fumar Canva

Beneficios y limitaciones de la auriculoterapia frente a otros tratamientos para dejar de fumar

Uno de los aspectos que más atrae a quienes buscan alternativas para abandonar el cigarro es que la auriculoterapia se considera un procedimiento poco invasivo y generalmente seguro cuando es aplicada por profesionales capacitados.

Algunas personas reportan una sensación de relajación, menor ansiedad y una disminución temporal de los deseos de fumar. Estas experiencias han contribuido a que la técnica gane popularidad como complemento de otros tratamientos.

Sin embargo, la principal limitación radica en que los resultados pueden variar considerablemente entre pacientes. Mientras algunos reportan avances importantes, otros no perciben cambios significativos durante el proceso.

Las instituciones de salud coinciden en que los tratamientos con mejores resultados siguen siendo aquellos respaldados por evidencia científica sólida, como las terapias conductuales, los programas de acompañamiento profesional y los medicamentos diseñados para la cesación tabáquica.

Estos métodos han demostrado aumentar significativamente las probabilidades de abandonar el hábito en comparación con los intentos realizados sin apoyo especializado.

Cómo funciona la auriculoterapia para dejar de fumar Canva

¿Quiénes pueden probar la auriculoterapia y cuándo es recomendable acudir con un especialista?

La auriculoterapia suele utilizarse como una herramienta de apoyo para adultos que desean dejar de fumar y buscan complementar otros tratamientos.

Los especialistas recomiendan acudir con profesionales certificados y consultar previamente a un médico para determinar cuál es la estrategia más adecuada de acuerdo con el nivel de dependencia a la nicotina y el estado general de salud de cada persona.

La OMS destaca que abandonar el tabaco reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias crónicas y diversos tipos de cáncer. Por ello, cualquier método que contribuya a alcanzar este objetivo puede formar parte de una estrategia integral supervisada por profesionales de la salud.

La auriculoterapia continúa siendo objeto de estudio y análisis dentro de la comunidad científica. Aunque algunas personas reportan beneficios relacionados con la reducción de la ansiedad y los antojos, la evidencia disponible todavía no permite considerarla una solución definitiva para dejar de fumar.

Los especialistas coinciden en que el abandono del tabaco suele requerir un enfoque integral que combine apoyo profesional, cambios de hábitos y herramientas adaptadas a las necesidades de cada paciente. En este contexto, la auriculoterapia puede funcionar como un complemento dentro de una estrategia más amplia, siempre bajo orientación médica y con expectativas realistas sobre sus alcances.