Nueva pastilla experimental duplica supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas: estudio

Una pastilla experimental logró casi duplicar la supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas metastásico previamente tratado, uno de los tumores más difíciles de combatir y con menor supervivencia a largo plazo.

El medicamento, llamado daraxonrasib, mostró una ventaja significativa frente a la quimioterapia en un ensayo clínico de fase 3 con 500 pacientes, cuyos resultados fueron presentados en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica y publicados en The New England Journal of Medicine.

Los pacientes que recibieron daraxonrasib vivieron una mediana de 13.2 meses, frente a 6.7 meses en quienes recibieron quimioterapia estándar. Aunque el dato puede parecer modesto, especialistas lo consideran un avance importante porque el cáncer de páncreas ha tenido pocas opciones efectivas cuando la enfermedad ya se diseminó y dejó de responder al tratamiento inicial.

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El doctor Zev Wainberg, de la Universidad de California en Los Ángeles, quien ayudó a dirigir el estudio, resumió el alcance del hallazgo con cautela.

“Aunque no cura el cáncer, supone un gran paso”.

¿Qué es daraxonrasib?

Daraxonrasib es un medicamento oral desarrollado por Revolution Medicines. Su objetivo es bloquear proteínas de la familia RAS, especialmente mutaciones asociadas al gen KRAS, que impulsan el crecimiento tumoral en más del 90% de los casos de cáncer de páncreas.

Durante décadas, KRAS fue considerado un blanco casi imposible de atacar con medicamentos. El problema estaba en su estructura: las proteínas mutadas no ofrecían puntos fáciles para que un fármaco se uniera a ellas y frenara su actividad. Por eso, aunque se sabía que KRAS era clave en muchos tumores, convertir ese conocimiento en tratamiento fue uno de los grandes retos de la oncología.

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Daraxonrasib intenta resolver ese obstáculo con un mecanismo descrito como una especie de “pegamento molecular”, capaz de unirse a varios subtipos de KRAS y bloquear señales que alimentan el crecimiento del cáncer.

¿Qué mostró el estudio?

El ensayo incluyó a 500 pacientes con cáncer de páncreas metastásico cuyo tumor ya había dejado de responder a un tratamiento previo. Los participantes fueron asignados de forma aleatoria a recibir daraxonrasib o más quimioterapia.

Los resultados mostraron una diferencia clara:

13.2 meses de supervivencia mediana con daraxonrasib.

de supervivencia mediana con daraxonrasib. 6.7 meses de supervivencia mediana con quimioterapia.

de supervivencia mediana con quimioterapia. Menos efectos secundarios graves frente al tratamiento convencional.

Mejor calidad de vida reportada por algunos pacientes.

Menos dolor conforme los tumores se reducían.

La diferencia llamó la atención porque, hasta ahora, ningún fármaco había mostrado una ventaja tan sustancial sobre la quimioterapia en este contexto clínico, según los investigadores citados en el reporte.

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¿Por qué este avance importa en cáncer de páncreas?

El cáncer de páncreas es uno de los más mortales porque suele detectarse tarde. En etapas iniciales puede causar síntomas vagos o confundirse con otros problemas digestivos, lo que retrasa el diagnóstico hasta que ya se diseminó a otros órganos.

La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer estima que este año se diagnosticarán alrededor de 67 mil nuevos casos en Estados Unidos y que más de 52 mil personas morirán por esta enfermedad. La supervivencia global a cinco años se mantiene cerca del 13%.

A diferencia de otros tumores, donde existen múltiples líneas de tratamiento, el cáncer de páncreas ha sido históricamente más limitado en opciones. Por eso, un medicamento que actúa de forma distinta a la quimioterapia genera especial interés entre oncólogos y pacientes.

Una reacción emocional entre especialistas

El impacto del estudio fue notable durante ASCO. La doctora Rachna Shroff, del Centro Oncológico de la Universidad de Arizona, quien no participó en la investigación, dijo que comenzó a llorar al conocer los resultados.

“Después de haber tratado el cáncer de páncreas durante 16 años, empecé a llorar”, declaró la especialista. Lo que más le llamó la atención fue que los pacientes podían mantenerse en tratamiento porque recibían un beneficio duradero y significativo.

El doctor Brian Wolpin, del Instituto Oncológico Dana-Farber, presentó los hallazgos y afirmó que el medicamento debería convertirse en “un nuevo estándar de atención” para pacientes con cáncer de páncreas metastásico previamente tratado.

¿Ya está disponible para pacientes?

Daraxonrasib aún no cuenta con aprobación completa para uso general. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos permitió un programa de acceso ampliado, una vía que permite que ciertos pacientes reciban un medicamento experimental antes de su aprobación formal si cumplen criterios específicos.

La FDA también planea acelerar la revisión del fármaco, de acuerdo con el reporte. Mientras tanto, oncólogos han recibido más solicitudes de pacientes interesados, especialmente después de que el medicamento ganó atención pública por el testimonio del exsenador estadounidense Ben Sasse, quien habló de su experiencia con daraxonrasib en el programa 60 Minutes.