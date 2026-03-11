¿Usas el ventilador cuando hace calor? Podría ser una mala idea, según la ciencia

El ventilador es un recurso inmediato para evitar un golpe de calor. Sin embargo, usar este aparato sin precaución representa un peligro para el organismo. La brisa artificial esconde procesos biológicos que la ciencia vigila de cerca.

A simple vista, recibir el viento en el rostro otorga un respiro. No obstante, los ventiladores no enfrían el aire de la habitación, solamente mueven el entorno caliente.

El ventilador podría ser una herramienta de doble filo cuando hace calor. Canva

¿Por qué no es recomendable encender el ventilador cuando hace calor intenso?

Si el clima rebasa los 35 °C, el aire soplado está más caliente que la temperatura corporal, lo que eleva el calor interno. El sistema de enfriamiento natural colapsa ante un flujo constante que, lejos de refrescar, funciona como un agente de calentamiento.

Encender el ventilador podría ser una mala idea bajo ciertas condiciones, de acuerdo con Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):

El aparato circula aire hirviendo que incrementa la temperatura de la persona de forma peligrosa. Acelera la deshidratación: El viento evapora el sudor con demasiada rapidez, lo que causa una pérdida severa de líquidos y electrolitos.

El viento evapora el sudor con demasiada rapidez, lo que causa una pérdida severa de líquidos y electrolitos. Merma la productividad: El calor mal gestionado provoca fatiga mental, errores frecuentes y agotamiento físico severo en el entorno laboral.

El ventilador arroja el aire caliente directo a la cara. Canva

¿Qué ocurre con el ventilador cuando hay calor extremo sin humedad?

El clima seco convierte al electrodoméstico en un enemigo. Sin la humedad ambiental necesaria, la capacidad refrescante de la transpiración desaparece frente a las aspas. Esto causa un estrés térmico que el organismo no logra controlar por sí solo.

Esto es lo que causa el ventilador cuando no hay humedad en el aire, como explica un estudio publicado en Environmental Research: Health y una investigación disponible en Medical Journal of Australia (MJA):

En condiciones áridas, el cuerpo no produce el sudor suficiente para que el aire en movimiento genere un efecto de enfriamiento. Empuja calor a la piel: En temperaturas superiores a los 40 °C sin humedad, el ventilador calienta el cuerpo a un ritmo alarmante al actuar como un convector.

En temperaturas superiores a los 40 °C sin humedad, el ventilador calienta el cuerpo a un ritmo alarmante al actuar como un convector. Reduce la habitabilidad: En zonas desérticas, encender el equipo disminuye las horas en que una persona permanece a salvo durante el día.

El aire caliente arrojado por el ventilador pone en riesgo al organismo. Canva

¿A quiénes afecta más el uso del ventilador en estas condiciones?

No todos enfrentan las altas temperaturas con la misma resistencia. Ciertos grupos poseen mecanismos de transpiración comprometidos, lo que vuelve al aire caliente un factor de riesgo crítico para su estabilidad física.

Debido a que sudan menos y tienen menor flujo sanguíneo, el aire de las aspas causa daño incluso desde los 38 °C. Personas medicadas: Quienes toman fármacos anticolinérgicos tienen bloqueada la producción de sudor, por lo que el ventilador resulta riesgoso desde los 37 °C.

Quienes toman fármacos anticolinérgicos tienen bloqueada la producción de sudor, por lo que el ventilador resulta riesgoso desde los 37 °C. Trabajadores en encierro: Los empleados en oficinas sin ventilación natural enfrentan temperaturas mayores a las del exterior, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Es necesario mantenerse hidratado cuando hace calor y evitar el uso de ventiladores. Canva

¿Cómo usar el ventilador de forma segura durante el calor extremo?

Una estrategia inteligente permite emplear el equipo con seguridad. La clave reside en ayudar al cuerpo a generar un entorno fresco y artificialmente húmedo que permita la eliminación de calor efectiva a través de la piel.

Así es posible usar el ventilador de forma segura, de acuerdo con el estudio de MJA:

Rociar agua sobre el cuerpo o la ropa mientras el aparato funciona simula el sudor natural y baja la temperatura de forma eficaz. Apágalo en el límite: Si el termómetro marca 39 °C, es necesario apagar el equipo y buscar refugios con aire acondicionado para evitar el colapso térmico.

Si el termómetro marca 39 °C, es necesario apagar el equipo y buscar refugios con aire acondicionado para evitar el colapso térmico. Crea un oasis: Abrir ventanas opuestas para generar corrientes, beber agua constante y colocar plantas ayuda a refrescar la habitación de manera natural.

El uso del ventilador en condiciones de calor extremo e hidratación insuficiente puede inducir un fallo en la regulación térmica del cerebro. Entender estos límites y mantener una hidratación rigurosa convierte al electrodoméstico en un aliado bajo control.