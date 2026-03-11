¿Tu bebé se arquea o llora después de comer? Estas señales podrían indicar reflujo

Durante los primeros meses de vida, el sistema digestivo de los bebés aún se encuentra en desarrollo. Por esta razón, algunos comportamientos durante la alimentación pueden generar dudas o preocupación en los padres.

Cuando un bebé devuelve leche con frecuencia o parece incómodo después de comer, surgen preguntas sobre si se trata de algo normal o de un problema digestivo que requiere atención.

Sin embargo, en algunas ocasiones podría estar relacionado con reflujo gastroesofágico, una condición frecuente durante la etapa de lactancia.

¿Qué es el reflujo en bebés y por qué ocurre?

El reflujo gastroesofágico en bebés ocurre cuando el contenido del estómago regresa hacia el esófago y, en ocasiones, sale por la boca en forma de regurgitación o vómito. Esto sucede porque el músculo que separa el estómago del esófago —conocido como esfínter esofágico inferior— aún no se encuentra completamente desarrollado durante los primeros meses de vida.

Mayo Clinic explica que este fenómeno es común en los bebés y puede presentarse varias veces al día, especialmente después de alimentarse. A medida que el sistema digestivo madura y el bebé adopta posiciones más verticales, como sentarse o mantenerse erguido, los episodios suelen disminuir.

Durante los primeros meses también influyen otros factores. Los bebés consumen principalmente alimentos líquidos y pasan gran parte del tiempo acostados, lo que facilita que la leche vuelva del estómago hacia el esófago.

La misma institución médica señala que muchos bebés dejan de presentar reflujo conforme crecen y el sistema digestivo se fortalece, por lo general antes de cumplir un año.

Señales de que tu bebé podría tener reflujo Canva.

Señales que indican que tu bebé podría tener reflujo

El signo más evidente del reflujo es que el bebé devuelva la leche después de comer, pero no es el único indicio. Existen otros síntomas que pueden orientar a los padres.

De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), algunas señales frecuentes incluyen:

Regurgitación frecuente después de alimentarse

Irritabilidad o llanto después de comer

Arqueo de la espalda durante o después de la toma

Náuseas o arcadas

Dificultad para alimentarse o rechazo del pecho o biberón

Estos síntomas pueden aparecer porque los jugos gástricos irritan el revestimiento del esófago, lo que genera molestias durante o después de la alimentación.

Sin embargo, los especialistas señalan que si el bebé come con normalidad, se mantiene tranquilo y aumenta de peso de forma adecuada, lo más probable es que la regurgitación sea parte del desarrollo normal del sistema digestivo.

Señales de que tu bebé podría tener reflujo Canva.

¿Puede haber reflujo silencioso?

Existe una variante conocida como reflujo silencioso. En este caso, el contenido del estómago sube por el esófago, pero no llega a salir por la boca. Debido a esto, puede pasar desapercibido durante más tiempo.

Los especialistas señalan que algunos bebés con esta condición pueden mostrar señales como:

Arqueo frecuente de la espalda

Deglución constante, como si el bebé intentara tragar algo repetidamente

Irritabilidad durante la alimentación

Olor ácido en la boca

Un estudio publicado en la revista Acta Pediátrica de México señala que este tipo de reflujo suele relacionarse con la inmadurez del esfínter esofágico inferior, especialmente en bebés prematuros. Esta inmadurez facilita que el contenido del estómago regrese al esófago con mayor facilidad.

Diferencia entre regurgitación normal y reflujo gastroesofágico

No todos los bebés que devuelven la leche tienen un problema digestivo. De hecho, la regurgitación ocasional es muy común durante los primeros meses de vida.

La diferencia principal entre una regurgitación normal y un problema médico se encuentra en la frecuencia, la intensidad y el impacto en el bienestar del bebé.

Regurgitación normal

Ocurre ocasionalmente después de comer

No provoca dolor ni irritabilidad

El bebé se alimenta con normalidad

El aumento de peso y el crecimiento son adecuados

Señales de que tu bebé podría tener reflujo Inteligencia Artificial.

¿Cuándo el reflujo en bebés puede ser una señal de alerta?

Aunque el reflujo suele ser benigno, existen síntomas que pueden indicar un problema más serio. En esos casos conviene consultar con un pediatra.

Especialistas de Mayo Clinic recomiendan buscar atención médica si el bebé presenta:

Vómitos fuertes o explosivos

Sangre en el vómito o en las heces

Regurgitación verde o amarilla

Dificultad para respirar o tos persistente

Falta de aumento de peso

Irritabilidad intensa después de comer

Estos signos pueden relacionarse con otras condiciones digestivas o con complicaciones que requieren diagnóstico médico.

Los expertos también recomiendan acudir con un especialista si los síntomas continúan después de los 18 meses, ya que el reflujo suele desaparecer antes de esa edad.

Señales de que tu bebé podría tener reflujo Inteligencia Artificial.

¿Qué hacer si sospechas que tu bebé tiene reflujo?

En la mayoría de los casos, el reflujo infantil no requiere medicamentos. El problema suele desaparecer conforme el sistema digestivo madura.

El NIDDK recomienda algunas medidas que pueden ayudar a reducir los episodios:

Mantener al bebé erguido durante y después de alimentarlo

Hacer pausas durante la toma para que pueda eructar

Evitar ofrecer más alimento del necesario

Mantenerlo en posición vertical algunos minutos después de comer

Estas acciones reducen la presión en el estómago y favorecen la digestión.

En situaciones más severas, cuando aparecen dificultades para alimentarse o problemas de crecimiento, el pediatra puede indicar estudios médicos o tratamiento especializado.

El reflujo en bebés es un fenómeno frecuente durante los primeros meses de vida y, en la mayoría de los casos, forma parte del desarrollo normal del sistema digestivo. Aun así, observar el comportamiento del bebé, su alimentación y su crecimiento puede ayudar a distinguir entre una regurgitación ocasional y un problema que requiere atención médica.

Identificar las señales de alerta y consultar al pediatra ante cualquier duda permite vigilar la salud del bebé y asegurar que su desarrollo avance de manera adecuada.