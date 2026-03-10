El calor extremo afecta a una de cada tres personas en el mundo, revela un estudio

El calor extremo afecta a una de cada tres personas en el mundo y limita la posibilidad de realizar actividades básicas al aire libre. Un estudio sobre la habitabilidad del planeta revela que el 35% de la población global vive en zonas donde el estrés térmico supera la capacidad de enfriamiento del cuerpo.

El organismo choca contra un muro invisible cuando la temperatura y la humedad saturan el sistema de autorregulación. Esta situación genera un agotamiento incontrolable incluso al realizar tareas simples.

El calor extremo agota al organismo porque intenta mantenerse fresco Canva

¿Cómo afecta el calor extremo a una de cada tres personas en el mundo?



En diversas regiones, el clima bloquea la posibilidad de movimiento seguro, lo que obliga al resguardo forzoso para evitar daños severos. Los hallazgos del estudio publicado en Environmental Research: Health detallan lo siguiente:

El límite del cuerpo: Tareas sencillas generan un estrés térmico que el sistema de autorregulación no logra compensar.

Tareas sencillas generan un estrés térmico que el sistema de autorregulación no logra compensar. Cifra de impacto: El 35% de la población mundial habita en áreas donde el clima impide actividades exteriores seguras para adultos jóvenes.

El 35% de la población mundial habita en áreas donde el clima impide actividades exteriores seguras para adultos jóvenes. Horas de encierro: Un adulto joven promedio pierde alrededor de 50 horas anuales bajo confinamiento para proteger su salud.

Un adulto joven promedio pierde alrededor de 50 horas anuales bajo confinamiento para proteger su salud. Récords recientes: Estas limitaciones han crecido durante las últimas siete décadas y registran picos asombrosos desde el 2024.

Los jóvenes y adultos mayores son los que enfrentan limitaciones en sus actividades debido al calor. Canva

¿Quiénes presentan mayor vulnerabilidad ante las altas temperaturas?

La fisiología y el entorno económico marcan la diferencia entre la seguridad y la urgencia médica. La falta de recursos suele ser un obstáculo para mitigar el impacto dañino del sol.

Riesgo en mayores: Los adultos de 65 años en adelante sudan menos, lo que impide regular su temperatura; el 78% vive en zonas de riesgo severo.

Los adultos de 65 años en adelante sudan menos, lo que impide regular su temperatura; el 78% vive en zonas de riesgo severo. Asedio a la vejez: La población de adultos mayores pierde hasta 900 horas anuales de vida al aire libre por el peligro térmico.

La población de adultos mayores pierde hasta 900 horas anuales de vida al aire libre por el peligro térmico. Factor económico: Naciones con alto desarrollo combaten climas invivibles mediante el uso masivo de aire acondicionado.

Naciones con alto desarrollo combaten climas invivibles mediante el uso masivo de aire acondicionado. Desigualdad: Trabajadores agrícolas y personas en situación de pobreza carecen de refrigeración y absorben el impacto mortal del calor.

Los adultos mayores tienen más problemas ante las altas temperaturas. Canva

¿A quiénes afecta más el calor extremo?



El mapa de la habitabilidad empeora donde la humedad y los desiertos imponen fronteras de fuego. La densidad poblacional transforma a ciertas regiones en focos de presión que dificultan la vida cotidiana y el esfuerzo físico.

Epicentro asiático: Millones de jóvenes en India, Pakistán y Bangladesh enfrentan el mayor número de horas anuales perdidas.

Millones de jóvenes en India, Pakistán y Bangladesh enfrentan el mayor número de horas anuales perdidas. Encierro tropical: Áreas del África subsahariana y el sudeste asiático obligan a evitar cualquier esfuerzo físico durante casi un tercio del año.

Áreas del África subsahariana y el sudeste asiático obligan a evitar cualquier esfuerzo físico durante casi un tercio del año. Geografía protectora: El relieve salva vidas; las llanuras bajas funcionan como hornos, mientras que las cercanías del Himalaya ofrecen un respiro refrescante.

No es recomendable encender el ventilador porque podría dirigir el aire caliente al rostro. Canva

¿Cuál es la situación en el continente americano?

América muestra focos rojos desde el norte árido hasta las selvas del sur. El riesgo crece de forma acelerada y obliga a modificar los horarios de trabajo y esparcimiento en el hemisferio.

Norteamérica: El suroeste y el este enfrentan los aumentos históricos más drásticos de calor, lo que acorrala a la población de mayor edad.

El suroeste y el este enfrentan los aumentos históricos más drásticos de calor, lo que acorrala a la población de mayor edad. Trópico atlántico: Franjas de Sudamérica alcanzan niveles críticos que superan las mil 500 horas anuales de encierro obligatorio.

Franjas de Sudamérica alcanzan niveles críticos que superan las mil 500 horas anuales de encierro obligatorio. Amazonas frente a los Andes: La cuenca del Amazonas sofoca a sus habitantes, mientras que las montañas andinas funcionan como refugios térmicos.

La cuenca del Amazonas sofoca a sus habitantes, mientras que las montañas andinas funcionan como refugios térmicos. Cono sur: Las horas inseguras para caminar o ejercitarse aumentan año tras año de forma preocupante en esta región.

Tomar de dos a tres litros de agua ayuda a prevenir la deshidratación. Canva

¿Cómo prevenir daños y por qué los ventiladores pueden ser peligrosos?

El instinto de buscar frescura puede fallar si se desconoce la reacción del ambiente. Las soluciones caseras tradicionales a veces resultan en decisiones contraproducentes que agravan el estado de salud en lugar de aliviarlo.

En climas secos y extremos, los ventiladores pueden empeorar la salud de los mayores al lanzar aire hirviendo directo a la piel.

Refugios climatizados: El aislamiento en espacios con aire acondicionado es el factor definitivo que previene la mortalidad en días críticos.

El aislamiento en espacios con aire acondicionado es el factor definitivo que previene la mortalidad en días críticos. Hidratación y reposo: La recomendación médica dicta limitar el esfuerzo a la sombra, pues el cuerpo no tolera el movimiento bajo estas condiciones.

La exposición al calor extremo eleva la temperatura central por encima de los 38°C, lo que provoca una demanda excesiva sobre el músculo cardíaco. Es necesario beber dos litros de agua al día y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación.