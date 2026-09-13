¿La sucralosa daña el ADN? Nuevo estudio alerta de sustituto de azúcar; esto dice

La sucralosa volvió a quedar bajo la lupa después de que investigaciones relacionaran uno de sus compuestos con daño al ADN y alteraciones en la barrera intestinal, aunque la evidencia disponible no demuestra que consumir este edulcorante en cantidades habituales provoque esos efectos en las personas.

La preocupación surgió principalmente por un estudio publicado en 2023 que analizó el sucralosa-6-acetato, una sustancia químicamente relacionada con la sucralosa, pero que no es exactamente el mismo compuesto.

Los investigadores detectaron pequeñas cantidades de sucralosa-6-acetato como impureza en muestras comerciales del edulcorante y posteriormente estudiaron qué ocurría cuando células humanas cultivadas en laboratorio eran expuestas directamente a esta sustancia.

Los resultados encendieron las alarmas: encontraron señales compatibles con genotoxicidad, término utilizado para describir la capacidad de una sustancia de dañar el material genético.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre demostrar un efecto en células dentro de un laboratorio y comprobar que ese mismo daño ocurre en una persona que consume un producto endulzado con sucralosa.

¿La sucralosa puede dañar el ADN?

En el experimento de 2023, los científicos expusieron células sanguíneas humanas cultivadas directamente a sucralosa-6-acetato y observaron indicadores relacionados con roturas en las cadenas de ADN.

Susan Schiffman, autora principal del estudio, afirmó entonces que los resultados mostraban que el compuesto era genotóxico.

La sucralosa es un sustituto del azúcar | Pexels

Pero los experimentos fueron realizados in vitro, es decir, fuera del organismo humano. Por ello, no demostraron que una persona que toma una bebida o consume alimentos con sucralosa alcance concentraciones suficientes de esta sustancia para provocar el mismo efecto.

El estudio tampoco comprobó que el consumo cotidiano de sucralosa cause daño genético en seres humanos.

También encontraron cambios en la barrera intestinal

Cuando fueron expuestos tanto a sucralosa como a sucralosa-6-acetato, observaron alteraciones en las uniones que mantienen juntas las células del revestimiento intestinal, lo que aumentó su permeabilidad en condiciones experimentales.

También encontraron mayor actividad de genes relacionados con estrés oxidativo, inflamación y carcinogenicidad.

Eso tampoco significa que el estudio haya demostrado que la sucralosa provoque cáncer o “intestino permeable” en las personas.

La sucralosa es un sustituto de azúcar Pexels

Los cambios se observaron en células y tejidos cultivados en laboratorio, por lo que son señales que requieren más investigación antes de traducirse en un riesgo clínico.

Entonces, ¿la sucralosa sigue siendo segura?

En febrero de 2026, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó una nueva evaluación de la sucralosa y concluyó que su utilización como aditivo alimentario no plantea actualmente problemas de genotoxicidad en los usos autorizados.

La agencia mantuvo además una ingesta diaria admisible de 15 miligramos por kilogramo de peso corporal al día y calculó que la exposición habitual de los grupos de población estudiados permanece por debajo de ese límite.

La EFSA también cuestionó una de las hipótesis que había generado preocupación.

Un trabajo previo realizado con ratas había encontrado sustancias relacionadas con la sucralosa en orina y heces, algo que inicialmente fue interpretado como evidencia de que el organismo transformaba químicamente el edulcorante.

La evaluación europea señaló que esos compuestos podrían haber estado presentes desde un principio como impurezas en la sucralosa administrada, por lo que los experimentos no demostraban necesariamente que fueran producidos durante la digestión.

Nuevos estudios tampoco cierran completamente el debate

Una investigación publicada en agosto de 2026 analizó sucralosa comercial mediante diferentes pruebas de toxicidad genética.

La mayoría de los ensayos no encontró mutaciones ni daño cromosómico, y un experimento con ratones modificados genéticamente tampoco registró un aumento en las mutaciones evaluadas.

Una de las pruebas sí detectó señales de daño en el ADN en diversos tejidos, aunque los autores consideraron difícil interpretar ese resultado y concluyeron que el conjunto de los experimentos no indicaba genotoxicidad.

El estudio debe analizarse además considerando que varios de sus autores estaban relacionados laboralmente con Tate & Lyle e Intertek.

Hay otra duda: ¿qué pasa cuando calentamos la sucralosa?

Uno de los puntos que permanece abierto tiene que ver con las altas temperaturas.

La evaluación europea señaló que, bajo determinadas condiciones de calentamiento, el cloro presente en la molécula de sucralosa puede incorporarse a otros compuestos cuyos efectos sobre la salud todavía no están suficientemente claros.

Por esta razón, los especialistas no pudieron confirmar la seguridad de ampliar su utilización a determinados productos horneados y advirtieron que también existen incertidumbres cuando se utiliza para cocinar, hornear o freír en casa.