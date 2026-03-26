Semana de la Doula: ¿Por qué una doula puede cambiar tu experiencia de parto?

Es probable que la palabra doula no forme parte de tu vocabulario si no has sido mamá o no tienes a alguien cercano que haya tenido hijos. Sin embargo, esta figura puede ser clave en uno de los momentos más importantes de la vida: el nacimiento. Por eso, aquí te contamos no solo qué es una doula, sino también por qué es tan relevante la Semana Mundial de la Doula.

Y es que esta semana es una oportunidad para visibilizar el papel de estas acompañantes en el proceso de dar vida, un momento tan transformador tanto para quien da a luz como para quien llega al mundo.

Esto no solo es una tendencia, el acompañamiento de una doula se ha convertido en un apoyo real para muchas familias que buscan vivir el embarazo, el parto y el posparto de una forma más consciente, informada y acompañada.

Y es que esta semana es una oportunidad para visibilizar el papel de estas acompañantes en el proceso de dar vida, un momento tan transformador tanto para quien da a luz como para quien llega al mundo.

Semana Mundial de la Doula 2026: Qué es y por qué es clave en el parto

De acuerdo con información del sitio World Doula Week, esta conmemoración surgió en 2011 en Israel, impulsada por Ruti Karni Horowitz, y con el tiempo se convirtió en un movimiento global que involucra a organizaciones y doulas de todo el mundo.

¿Qué es la Semana Mundial de la Doula y por qué es importante?

La Semana Mundial de la Doula tiene como objetivo principal reconocer y fortalecer el trabajo de las doulas, así como generar conciencia sobre su impacto en la salud de las familias.

Durante estos días, se promueven actividades para:

Informar sobre el acompañamiento durante el parto

​Compartir experiencias reales de maternidad

​Fomentar el empoderamiento de las mujeres

Visibilizar la importancia del apoyo emocional en el nacimiento

El lema de este año, de acuerdo con iniciativas como Alumbra Puerto Rico, es: “Las doulas hacen la diferencia”, una frase que resume el impacto que pueden tener en la experiencia de parto.

Semana Mundial de la Doula 2026: Qué es y por qué es clave en el parto

¿Cuándo es la Semana Mundial de la Doula?

La Semana Mundial de la Doula se celebra cada año del 22 al 28 de marzo. Inicia el 22 de marzo, fecha que coincide con el equinoccio de primavera, un momento que en muchas culturas simboliza fertilidad, renovación y nuevos comienzos, lo que conecta directamente con el nacimiento y la vida.

¿Qué es una doula y qué hace?

Una doula es una persona que acompaña a la mujer antes, durante y después del parto, brindando apoyo emocional, físico e informativo.

De acuerdo con Cleveland Clinic, las doulas no sustituyen al personal médico, sino que complementan la atención de profesionales como obstetras, enfermeras o parteras.

Su papel es estar presente para que la madre se sienta: acompañada, segura, informada, empoderada. Por eso, muchas personas también las describen como “acompañantes de parto” o incluso “entrenadoras emocionales”.

Semana Mundial de la Doula 2026: Qué es y por qué es clave en el parto

Tipos de doulas: acompañamiento en cada etapa

El trabajo de una doula puede adaptarse a distintas etapas del proceso, de acuerdo con Cleveland Clinic.

Doula de parto

Es la más conocida. Acompaña durante el trabajo de parto, ayudando con técnicas de respiración, manejo del dolor, posturas y apoyo emocional. También ayuda a comunicar las preferencias de la madre al equipo médico.

Doula de embarazo

Brinda apoyo durante el embarazo, especialmente en casos que requieren mayor atención. Puede ayudar en lo emocional, pero también en aspectos prácticos como organización del hogar.

Doula posparto

Acompaña en las primeras semanas tras el nacimiento. Apoya en la adaptación a la nueva dinámica familiar, la lactancia y el cuidado del bebé, además de brindar contención emocional.

Semana Mundial de la Doula 2026: Qué es y por qué es clave en el parto

Beneficios de una doula durante el parto

Diversos estudios y organizaciones coinciden en que la presencia de una doula puede tener efectos positivos en la experiencia del parto.

Durante la Semana Mundial de la Doula, se destacan beneficios como:

Disminución en la tasa de cesáreas

​Reducción en el uso de anestesia epidural

​Trabajos de parto más cortos

​Mayor satisfacción con la experiencia de parto

​Incremento en el inicio y continuidad de la lactancia

​Mayor confianza de los padres en el cuidado del recién nacido

​Posible reducción de trastornos del estado de ánimo en el posparto

Semana Mundial de la Doula 2026: Qué es y por qué es clave en el parto

Estos beneficios están relacionados no solo con el acompañamiento físico, sino con el impacto emocional de sentirse apoyada en todo momento.

Uno de los puntos más relevantes que se promueven durante la Semana Mundial de la Doula es la visión del parto como un proceso natural que involucra a toda la familia.

El acompañamiento de una doula no solo se centra en el momento del nacimiento, sino en fortalecer la conexión entre la madre, el bebé y su entorno.

También busca recordar que, cuando el proceso se respeta y se interviene lo menos posible, la experiencia puede ser más positiva y significativa para todos.

Semana Mundial de la Doula 2026: Qué es y por qué es clave en el parto

¿Cuándo es el Día Internacional de la Doula?

Además de la semana conmemorativa en marzo, existe otra fecha importante, el 30 de mayo, el Día Internacional de la Doula.

Este día reconoce a nivel global el trabajo de estas acompañantes, destacando su papel en la construcción de experiencias de parto más humanas y respetadas.

Entender su labor puede ser el primer paso para transformar la forma en la que se vive uno de los momentos más importantes: el nacimiento.