¿Yoga en el embarazo? Esto es lo que puede pasar con tu cuerpo y tu mente si lo practicas

El embarazo suele venir acompañado de cambios físicos y emocionales que transforman la vida cotidiana. Algunas mujeres sienten más cansancio, otras experimentan estrés, dolores de espalda o dificultad para dormir.

Frente a estos cambios, muchas embarazadas buscan actividades que les permitan mantenerse activas sin poner en riesgo su salud ni la del bebé.

En ese contexto, el yoga prenatal se ha convertido en una de las prácticas más recomendadas por especialistas en salud materna. Este tipo de yoga se adapta a las necesidades del embarazo y combina movimientos suaves, ejercicios de respiración y momentos de relajación, elementos que pueden contribuir al bienestar físico y emocional.

¿Qué beneficios a la salud tiene practicar yoga durante el embarazo? Canva.

Cómo ayuda el yoga prenatal al bienestar

Uno de los beneficios más estudiados del yoga prenatal se relaciona con la salud emocional durante el embarazo. Durante esta etapa ocurren cambios hormonales, físicos y psicológicos que pueden generar estrés, ansiedad o cambios en el estado de ánimo. Las actividades que favorecen la relajación ayudan a equilibrar estas respuestas del organismo.

De acuerdo con Mayo Clinic, el yoga prenatal puede contribuir a reducir el estrés, mejorar el descanso y aliviar molestias físicas, como el dolor lumbar o la tensión muscular que suele aparecer conforme avanza el embarazo.

La investigación científica respalda estos beneficios. El ensayo clínico YOGESTA, publicado en la revista Frontiers in Public Health, analizó a mujeres embarazadas que participaron en sesiones regulares de yoga prenatal.

Los resultados mostraron que quienes practicaron yoga reportaron niveles más bajos de estrés, ansiedad y depresión, además de una mejor percepción de bienestar en comparación con el grupo que no realizó la intervención.

Otra investigación publicada en la revista científica Sensors evaluó la respuesta del organismo al estrés en mujeres embarazadas que practicaban yoga.

Los investigadores observaron que estas participantes mostraron una reacción más moderada del sistema nervioso ante situaciones estresantes y una recuperación más rápida después de un reto mental.

Estos resultados sugieren que el yoga prenatal puede ayudar al cuerpo a manejar mejor el estrés, algo especialmente útil durante el embarazo

Yoga durante el embarazo al bienestar general

El yoga prenatal no consiste únicamente en realizar posturas. Esta práctica integra ejercicios de respiración, estiramientos suaves y momentos de relajación profunda que pueden favorecer el bienestar general.

Según Mayo Clinic, una clase típica de yoga prenatal incluye movimientos diseñados para fortalecer el cuerpo y mejorar la flexibilidad. Estas capacidades resultan importantes durante el embarazo, ya que ayudan a preparar al cuerpo para el esfuerzo físico del parto.

La respiración también juega un papel fundamental. Las técnicas respiratorias que se practican en el yoga pueden ayudar a controlar la tensión y facilitar la concentración durante las contracciones del trabajo de parto.

A nivel científico, una revisión publicada en la revista Heliyon analizó estudios sobre yoga prenatal y encontró que las mujeres que practicaron esta actividad presentaron menos síntomas depresivos durante el embarazo, lo que sugiere beneficios para la salud mental.

Qué posturas de yoga son seguras en el embarazo y cuáles se deben evitar

Aunque el yoga prenatal se considera una actividad segura para muchas embarazadas, los especialistas recomiendan realizarlo con algunas precauciones.

Mayo Clinic aconseja elegir clases diseñadas específicamente para embarazo, ya que estas incluyen movimientos adaptados a los cambios del cuerpo durante la gestación.

Entre las recomendaciones más comunes se encuentran:

Evitar el hot yoga o yoga en ambientes muy calientes.

No realizar posturas que ejerzan presión fuerte sobre el abdomen.

Adaptar las posiciones que implican permanecer boca arriba durante mucho tiempo, sobre todo en etapas avanzadas del embarazo.

Utilizar apoyos como bloques, cojines o sillas para mantener el equilibrio.

Estas modificaciones permiten que la práctica resulte más cómoda y segura a medida que el cuerpo cambia durante el embarazo.

Cuándo sí conviene practicar yoga prenatal y qué dicen los especialistas

La mayoría de los especialistas coincide en que la actividad física durante el embarazo puede ser beneficiosa cuando se realiza de forma adecuada y con la orientación de un profesional de la salud.

El American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) señala que las mujeres embarazadas sanas pueden realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, siempre que el embarazo no presente complicaciones.

El yoga prenatal puede formar parte de ese tiempo de actividad física semanal, ya que se considera un ejercicio de bajo impacto.

Además, un estudio publicado en la revista BMC Pregnancy and Childbirth encontró que las mujeres que practicaron yoga prenatal presentaron menor probabilidad de cesárea, menos partos prematuros y una duración más corta del trabajo de parto en comparación con quienes no realizaron esta actividad.

El yoga prenatal se ha consolidado como una actividad física segura y accesible para muchas mujeres embarazadas. Su combinación de movimientos suaves, respiración consciente y relajación puede contribuir al bienestar físico y emocional durante la gestación.

La evidencia científica reciente y las recomendaciones de instituciones médicas indican que esta práctica puede ayudar a reducir el estrés, mejorar el sueño, aliviar molestias físicas y favorecer la preparación del cuerpo para el parto.

Sin embargo, los especialistas recomiendan consultar con el médico antes de iniciar cualquier programa de ejercicio durante el embarazo y optar por clases diseñadas específicamente para esta etapa.