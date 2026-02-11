La segunda dosis de la vacuna contra el sarampión a los 18 meses de edad protege a largo plazo: Ssa

El sarampión enciende las alertas sanitarias y la vacunación aparece como la única forma de evitar los contagios efectiva. Con 28 millones de dosis listas, México despliega una estrategia masiva para evitar más casos de la enfermedad.

En la conferencia matutina “La mañanera del pueblo”, las autoridades explicaron por qué es necesario contar con la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión. No es solo un proceso de rutina; es la diferencia entre un contagio leve y una inmunidad permanente.

Recibir la vacuna a los 18 meses de edad fortalece el sistema inmune. Canva

¿Por qué es importante recibir la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión?



El secretario de salud, David Kershenobich, destacó que el sarampión posee el mayor índice de transmisibilidad conocido. Un solo individuo infectado puede contagiar hasta a 18 personas a su alrededor, manteniendo el virus activo en el ambiente durante dos horas después de su retiro.

La primera aplicación ofrece una defensa sólida, pero la segunda funciona como la llave maestra del sistema inmunitario. Dicho refuerzo garantiza una protección duradera y evita que la capacidad de respuesta caiga con el transcurso de los años.

Inmunidad persistente: Evita que las defensas disminuyan con los años , manteniendo al cuerpo alerta.

Corte de transmisión: Detiene el avance de un virus que infecta a 18 personas por cada enfermo.

Contar con la segunda dosis de la vacuna del sarampión ayuda a protegerse del virus a largo plazo. Canva

¿Por qué la segunda dosis de sarampión se aplica a los 18 meses de edad?

Anteriormente, las familias esperaban hasta la entrada a la primaria para aplicar el refuerzo. Entre el año y los seis años ocurría una deserción silenciosa que dejaba a los niños desprotegidos.

“A partir del 2021 cambia la orientación. La primera vacuna al año y la segunda a los 18 meses", explicó la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo es aprovechar la cercanía de los padres para blindar a los bebés lo antes posible.

Esta es la importancia de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, de acuerdo con la Secretaría de Salud ( Ssa ):

Cierre de ventana: Reduce el periodo de riesgo durante la primera infancia de forma drástica.

Evita deserción : Impide que los padres olviden el refuerzo al no depender del ingreso escolar.

Seguimiento médico: Aprovecha las visitas frecuentes al pediatra en los primeros meses de vida.

Si los niños se vacunan a los 18 meses, los síntomas del sarampión serán menos agresivos. Canva

¿La segunda dosis protege igual si se recibe años más tarde?



La respuesta inmunitaria es efectiva incluso si la dosis se recibe años más tarde. Las autoridades buscan al virus en adultos jóvenes de entre 13 y 49 años que no completaron su esquema previo, según Ssa.

No importa si pasaron décadas desde la infancia; el sistema inmune conserva memoria. La vacuna actúa como un recordatorio potente para corregir descuidos y evitar nuevos contagios .

Así protege la vacuna contra el sarampión, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y lo mencionado en conferencia de prensa:

Respuesta química : El organismo genera anticuerpos efectivos sin importar la edad del paciente.

Vacuna SR: En mayores de 10 años se aplica la doble viral contra sarampión y rubéola.

Población crítica: Es necesaria para personas de hasta 49 años en zonas con brotes activos.

Recibir la vacuna contra el sarampión a tiempo reduce los contagios. Canva

¿Qué tanto protege recibir solo la primera dosis de la vacuna contra el sarampión?

"La primera dosis protege muy bien... pero la segunda es la que otorga una inmunidad hasta del 99% y de largo plazo", detalló Zoé Robledo, director general del IMSS.

Los puntos porcentuales adicionales que aporta el refuerzo representan la diferencia crítica entre un caso aislado y una epidemia en entornos comunitarios donde conviven niños pequeños.

Cobertura inicial: Una sola dosis cubre a la gran mayoría, pero d eja brechas de riesgo.

Inmunidad de rebaño : El esquema completo es necesario para detener la circulación del virus.

Seguridad familiar: Contar con las dos dosis garantiza que el menor esté blindado contra el virus.

La ciencia indica que quedarse con una sola dosis es dejar una puerta abierta al peligro. Completar el esquema pone doble cerrojo a la salud y evita secuelas como la neumonía grave.