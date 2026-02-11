¿Un caso de sarampión cerca de ti? Así funciona el cerco sanitario que evita que el contagio aumente

Cuando aparece un caso de sarampión, no se trata solo de atender a un paciente, sino de proteger a toda una comunidad. La alta transmisibilidad del virus obliga a desplegar acciones específicas en el entorno del caso detectado.

El cerco sanitario es precisamente ese mecanismo que busca frenar la expansión antes de que el contagio se multiplique.

¿Cómo se estable el cerco sanitario contra el sarampión? Canva

¿Qué es un cerco sanitario y para qué sirve en un brote de sarampión?

Un cerco sanitario es un conjunto de acciones coordinadas que se implementan alrededor de un caso detectado para evitar que el virus siga propagándose. En el caso del sarampión, la rapidez es fundamental debido a su altísimo nivel de transmisión.

Durante la conferencia matutina del 11 de febrero, el doctor David Kershenobich, secretario de Salud, recordó que el sarampión es probablemente la enfermedad viral con mayor índice de transmisibilidad, y explicó que una persona puede contagiar hasta a 18 personas a su alrededor.

Esta cifra coincide con estimaciones científicas internacionales sobre el llamado R0 (número reproductivo básico), que sitúan al sarampión entre 12 y 18 contagios por cada caso en poblaciones susceptibles. La revista Nature ha señalado que el sarampión tiene uno de los R0 más altos entre las enfermedades infecciosas humanas.

El alto nivel de contagio se explica porque el virus se transmite por el aire, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el virus puede permanecer suspendido en el aire y en superficies hasta por dos horas después de que la persona infectada se haya retirado del lugar.

En este contexto, el cerco sanitario tiene un objetivo claro: reducir la tasa de transmisión y evitar que el virus alcance su potencial máximo de propagación.

¿Cómo se establece el cerco sanitario cuando aparece un caso confirmado?

Las autoridades sanitarias mexicanas han explicado que la respuesta es inmediata. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Ramiro López Elizalde, detalló que cuando se detecta un caso sospechoso se activa de inmediato un cerco vacunal.

La estrategia incluye varias etapas:

1. Activación inmediata

Ante un caso sospechoso, se notifica al sistema epidemiológico y se pone en marcha el protocolo de respuesta territorial.

2. Delimitación geográfica

Se establece un perímetro de hasta 25 manzanas alrededor del caso detectado, donde comienzan las acciones sanitarias.

3. Vacunación focalizada

Se procede a inmunizar a las personas que viven o trabajan en esa zona, priorizando a quienes no cuentan con esquema completo.

4. Barrido vacunal

Si existen múltiples casos, se realiza un barrido casa por casa, revisando cartillas y aplicando vacunas para cortar la transmisión de forma más contundente.

Este modelo es similar a lo que en epidemiología se conoce como “vacunación en anillo”, una estrategia que consiste en inmunizar a quienes rodean un caso confirmado para evitar que el virus encuentre nuevos huéspedes.

Un estudio publicado en la revista científica PLOS Computational Biology analizó este tipo de estrategias y concluyó que pueden reducir significativamente la expansión de brotes si se aplican con rapidez y con buena cobertura de vacunación.

Asimismo, The Lancet Public Health ha señalado que la respuesta rápida mediante inmunización es clave cuando las coberturas vacunales han disminuido.

Por qué se dice que una persona puede contagiar a 12–18 personas

El número 18 proviene del concepto epidemiológico R0, que indica cuántas personas puede contagiar en promedio un caso en una población donde la mayoría no tiene inmunidad.

Si nadie estuviera vacunado, una persona con sarampión podría infectar hasta a 18 más, por eso se considera una de las enfermedades más contagiosas del mundo.

Sin embargo, ese número disminuye drásticamente cuando la población está protegida. La vacunación crea lo que se conoce como inmunidad colectiva. Cuando la mayoría está vacunada, el virus encuentra menos personas susceptibles y la cadena de transmisión se interrumpe.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el sarampión es prevenible mediante vacunación y que mantener altas coberturas es fundamental para evitar brotes.

Las autoridades de Salud en México explico que se ejecutará la implementación de cercos vacunales con el objetivo es reducir la tasa de transmisión para que, mediante la inmunidad, el virus deje de transmitirse a 18 personas y "baje a niveles mucho menores, como 10 o menos", deteniendo así la cadena de contagio

¿Cómo se estable el cerco sanitario contra el sarampión? Inteligencia Artificial.

Qué hacen las autoridades dentro del cerco

Dentro del cerco no solo se vacuna. También se llevan a cabo otras acciones clave:

Rastreo de contactos: identificar quién estuvo cerca del caso.

Monitoreo activo de síntomas.

Verificación de cartillas de vacunación.

Aplicación de dosis faltantes (SRP/MMR).

Ampliación del perímetro si aparecen nuevos casos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que esta metodología fue aplicada en el brote registrado en Chihuahua en 2025, donde la combinación de vigilancia epidemiológica y vacunación territorial permitió contener la transmisión.

Modelos desarrollados por el CDC muestran que las intervenciones rápidas pueden reducir significativamente el tamaño de un brote cuando se aplican en las primeras fases.

Qué debe hacer la gente si estuvo cerca de un caso

Si una persona estuvo en el mismo espacio cerrado que un caso confirmado, debe considerar que pudo haber estado expuesta, incluso si el paciente ya se había retirado.

Las recomendaciones son:

Revisar el esquema de vacunación.

Consultar al médico si hay dudas sobre inmunización previa.

Vigilar la aparición de fiebre, erupción cutánea o síntomas respiratorios.

Evitar acudir a lugares cerrados si hay sospecha de contagio.

El cerco sanitario es una respuesta epidemiológica estructurada que combina vacunación, rastreo de contactos y vigilancia activa para interrumpir cadenas de contagio.

En una enfermedad tan transmisible como el sarampión, donde cada caso puede multiplicarse con rapidez, actuar de inmediato marca la diferencia.

Mantener altas coberturas de vacunación y responder con rapidez ante los primeros casos es lo que permite que ese potencial de hasta 18 contagios se reduzca drásticamente y que la salud pública se mantenga bajo control.