¿El sarampión tiene secuelas para la salud? Así afecta años después

Aunque el sarampión se perciba habitualmente como una afección pasajera de la niñez, las investigaciones revelan que sus repercusiones tienen la capacidad de alterar la salud de forma permanente.

Quienes padecieron la enfermedad en los primeros meses de vida enfrentan un riesgo mayor de sufrir diversas complicaciones. El paso de este virus por el organismo puede dejar una huella silenciosa que se manifiesta mucho tiempo después de la infección inicial.

Los casos de sarampión en menores de dos años dejan secuelas a largo plazo. Canva

¿Cuáles son las secuelas que inician durante la infancia?

Durante la niñez, especialmente en menores de cinco años, el contagio de sarampión desencadena complicaciones inmediatas que marcan el desarrollo físico. Además, la patología tiene la capacidad de dañar severamente diversos órganos internos.

Estas son algunas de las secuelas que comienzan en la infancia, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un estudio publicado en Human Vaccines & Immunotherapeutics y una investigación disponible en The Journal of Infectious Diseases:

Amnesia inmunológica : El virus "borra" las células de memoria del sistema de defensas, dejando a los niños vulnerables a otras infecciones entre tres y cinco años después del contagio.

complicación respiratoria más común y la principal causa de muerte infantil por esta enfermedad, afectando a 1 de cada 20 pacientes. Neumonía grave: Es lay la principal causa de muerte infantil por esta enfermedad, afectando a 1 de cada 20 pacientes.

Sordera y ceguera irreversibles : Las infecciones de oído causan pérdida de audición permanente en el 10% de los casos. La deficiencia de vitamina A combinada con el virus genera úlceras oculares que derivan en ceguera.

inflamación cerebral durante la infección, lo que provoca convulsiones y discapacidad intelectual permanente. Daño cerebral agudo ( Encefalitis ): Aproximadamente 1 de cada 1,000 niños presentadurante la infección, lo que provoca convulsiones y discapacidad intelectual permanente.

La neumonía es una de las consecuencias del sarampión más comunes. Canva

¿Cuáles son las complicaciones que aparecen después de la niñez?

El peligro está en la capacidad del virus para permanecer latente y despertar décadas después, o dejar daños estructurales que se manifiestan en la juventud o adultez.

Estas son las secuelas que podrían comenzar años después de haber tenido sarampión, como explica un estudio publicado en Cureus, un artículo disponible en Sage Open Pediatrics y el Manual MSD:

Panencefalitis esclerosante subaguda (PEES) : Enfermedad neurológica degenerativa mortal que aparece entre 7 y 10 años después de superar el sarampión. Causa deterioro mental, espasmos y estado vegetativo.

Bronquiectasias : La infección daña las paredes de los bronquios permanentemente. Con el tiempo, esto provoca tos crónica con flemas y sangre.

Falla y dependencia respiratoria: El daño pulmonar severo obliga a los adultos al uso de oxígeno permanente. En esta situación es usual que el corazón no bombee sangre con eficiencia.

La panencefalitis aparece años después del contagio inicial de sarampión. Canva

¿Cuáles son los órganos más afectados por las secuelas del sarampión?



El virus del sarampión viaja por el cuerpo, con una preferencia por atacar algunos órganos que determinan el bienestar a futuro. Así ataca la enfermedad en distintas partes del organismo, según los estudios mencionados:

Sistema inmunológico : Destruye los linfocitos, eliminando las defensas previas y permitiendo el paso a nuevas bacterias y virus.

Cerebro y sistema nervioso : Padece inflamación aguda o una degeneración progresiva y tardía por la persistencia de fragmentos virales en el tejido cerebral.

Pulmones y vías respiratorias : Las secuelas van desde infecciones mortales hasta la dilatación crónica de los bronquios, alterando el flujo de oxígeno.

Ojos y oídos: Los ataques se manifiestan como inflamaciones corneales o cuadros de otitis severa que anulan la vista y la audición.

La vacuna del sarampión ayuda a prevenir las complicaciones graves. Canva

¿Cómo prevenir las secuelas del sarampión?

La ciencia ofrece un escudo efectivo a través de la administración oportuna de vacunas. Contar con las dosis correspondientes evita el virus y aumenta la supervivencia mediante el esquema explicado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE):

Dosis cero : Se aplica de forma preventiva a bebés de entre 6 y 11 meses en zonas con brotes activos.

Primera dosis : Se administra a los 12 meses de edad mediante la inyección triple viral (SRP).

Segunda dosis: Se aplica a los 18 meses para garantizar una inmunidad sólida durante el resto de la vida.

Dosis para rezagados: Adolescentes y adultos menores de 49 años sin esquema completo deben recibir la dosis doble viral (SR).

La panencefalitis tiene una tasa de mortalidad del 100% tras la aparición de los síntomas neurológicos. El riesgo de desarrollar esta complicación es hasta 500 veces mayor en niños que contraen sarampión antes de cumplir el primer año de vida, lo que resalta la necesidad de tener las vacunas al día.