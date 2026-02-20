¿Cuáles son los beneficios para la salud de comer bolillo? Esto dice la UNAM

El bolillo es un pan tradicional que ofrece beneficios para la salud y la digestión después de experimentar un susto. Su composición y textura actúan de forma directa sobre el organismo, lo que ayuda a mitigar las respuestas físicas que el miedo desencadena.

Lejos de ser solo un alimento básico en la dieta diaria, este pan posee propiedades que estabilizan los niveles de azúcar en la sangre. Además, contribuye a controlar la acidez estomacal de manera casi inmediata tras un evento estresante.

El bolillo ayuda a mantener la calma luego de un momento difícil. Canva

¿Cuáles son los beneficios para la salud de consumir bolillo?

La Coordinación de Nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que este alimento brinda ventajas directas a través de sus ingredientes básicos. El aporte nutricional por pieza contribuye a la recuperación del sistema muscular y al mantenimiento de las funciones energéticas.

Así beneficia el bolillo al organismo:

Una pieza de sesenta gramos ofrece más de cinco gramos de proteína, un nutriente necesario para mantener la fuerza en los músculos. Carbohidratos energéticos: Aporta treinta y nueve gramos de carbohidratos, brindando la carga calórica requerida para retomar la actividad tras un impacto emocional.

Aporta treinta y nueve gramos de carbohidratos, brindando la carga calórica requerida para retomar la actividad tras un impacto emocional. Efecto de distracción mental: El acto físico de masticar su textura funciona como un distractor psicológico que ayuda a mitigar la tensión acumulada.

El bolillo también ayuda a mejorar los niveles de azúcar en la sangre. Canva

¿Cómo actúa el bolillo frente a los ácidos gástricos?

Tras un episodio de miedo, el cuerpo se prepara para la supervivencia, lo que aumenta la secreción ácida en el sistema digestivo. La UNAM detalla cómo la estructura porosa de este pan protege la mucosa estomacal durante estos picos de estrés.

Los carbohidratos y las grasas presentes inhiben la producción excesiva de jugos gástricos secretados ante la aparición de un susto. Protección contra náuseas: Al detener la sobreproducción de acidez, evita el desarrollo de molestias severas y protege el revestimiento interno del estómago.

Al detener la sobreproducción de acidez, evita el desarrollo de molestias severas y protege el revestimiento interno del estómago. Elimina la sensación de vacío: Su consistencia contrarresta la percepción de "hueco" en el abdomen, logrando asentar el sistema digestivo de forma paulatina.

El bolillo es un buen aliado para reducir el estrés. Canva

¿Cuál es el efecto del bolillo en los niveles de azúcar?

Un susto altera temporalmente los niveles de azúcar en la sangre para enviar energía rápida a los órganos vitales. El consumo de bolillo interviene en este proceso metabólico para restablecer el equilibrio interno del organismo.

Los nutrientes del pan nivelan el azúcar en la sangre que sufre alteraciones drásticas tras una emoción fuerte. Reposición de calorías: Sus casi 180 calorías por pieza reponen de inmediato la energía que el organismo consume durante el pico de adrenalina.

Sus casi 180 calorías por pieza reponen de inmediato la energía que el organismo consume durante el pico de adrenalina. Alternativas similares: La UNAM subraya que, aunque es efectivo, cualquier otro alimento con características nutritivas parecidas puede lograr un efecto estabilizador equivalente.

Es recomendable evitar comer bolillo diario para evitar problemas con el sodio. Canva

¿Cuáles son las consecuencias de comer bolillo con frecuencia?

Consumir bolillo diariamente tiene implicaciones que requieren moderación. Un estudio publicado en Journal of Health, Population and Nutrition y los datos de la UNAM muestran los efectos de integrar este pan de forma habitual en la alimentación.

Una sola pieza aporta una cantidad considerable de sodio, equivalente a ingerir tres tortillas de maíz o siete tazas de palomitas de maíz. Riesgo de aumento de peso: Su carga calórica puede causar un incremento de masa corporal si se consume en exceso y sin un balance nutricional.

Su carga calórica puede causar un incremento de masa corporal si se consume en exceso y sin un balance nutricional. Aporte de minerales: El pan proporciona hierro, calcio, magnesio y vitaminas necesarias para el correcto funcionamiento humano.

El pan proporciona hierro, calcio, magnesio y vitaminas necesarias para el correcto funcionamiento humano. Deficiencia de zinc: Si el producto no está fortificado, el consumo excesivo puede desplazar otros nutrientes, lo que causa fatiga, pérdida de cabello o falta de apetito.

El bolillo funciona como un recurso inmediato que calma el estómago y estabiliza el organismo tras un mal momento. Su consumo moderado permite aprovechar estos beneficios sin comprometer el equilibrio nutricional a largo plazo.