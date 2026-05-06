¿Qué proteínas son inflamatorias? Esto dice la ciencia

Durante años, la idea de que existen alimentos “buenos” y “malos” se ha simplificado en exceso. Algo similar ocurre con las proteínas: en redes sociales y algunas dietas se les señala como responsables de la inflamación. Sin embargo, la ciencia actual ofrece una explicación más precisa y menos alarmista.

Más que un nutriente aislado, lo que influye en la salud es el conjunto de la dieta. Especialistas coinciden en que no es la proteína en sí la que provoca inflamación, sino el tipo de alimento que la contiene, su nivel de procesamiento y la frecuencia con la que se consume.

En ese sentido, organismos internacionales advierten que ciertos productos, sobre todo los ultraprocesados, pueden favorecer la inflamación crónica. Este tipo de inflamación, silenciosa y persistente, se asocia con enfermedades como diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares.

¿Qué proteínas son inflamatorias? Canva.

¿Qué proteínas son inflamatorias y por qué afectan al cuerpo?

La inflamación es una respuesta natural del organismo para defenderse de infecciones o reparar daños. El problema aparece cuando este mecanismo se mantiene activo durante mucho tiempo.

De acuerdo con Mayo Clinic, la inflamación crónica puede contribuir al desarrollo de enfermedades de largo plazo. Este proceso ocurre de forma silenciosa y muchas veces sin síntomas evidentes en sus primeras etapas.

En este contexto, la evidencia científica ayuda a aclarar un punto importante: las proteínas no son inflamatorias por sí mismas. Un análisis encontró que las proteínas lácteas no elevan los marcadores de inflamación e incluso pueden tener un efecto neutral o protector en ciertas condiciones.

Esto significa que el impacto en el cuerpo depende más del alimento completo que del nutriente aislado.

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Proteínas animales: carnes rojas y procesadas bajo la lupa científica

El mayor consenso entre especialistas se centra en las carnes rojas y, sobre todo, en las procesadas. Productos como salchichas, tocino y embutidos concentran compuestos que pueden afectar la salud cuando se consumen con frecuencia.

La Organización Mundial de la Salud advierte que este tipo de alimentos está relacionado con enfermedades no transmisibles. Parte de este riesgo se vincula con procesos inflamatorios dentro del organismo.

Diversos estudios señalan que el consumo elevado de carnes procesadas puede aumentar el riesgo de enfermedades digestivas e inflamatorias. Esto se explica por varios factores:

Presencia de conservadores como nitritos

Alto contenido de grasas saturadas

Sustancias que se forman al cocinar a temperaturas elevadas

Estos elementos pueden activar respuestas inflamatorias cuando se consumen de manera constante.

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¿La proteína causa inflamación o es la forma en que se consume?

Cabe señalar que la forma en que se consume la proteína marca la diferencia.

Un análisis publicado en The BMJ encontró que los alimentos ultraprocesados se asocian con mayor riesgo de enfermedades crónicas. Muchos de estos productos contienen proteína, pero también aditivos, grasas y azúcares que influyen en la respuesta del organismo.

En la misma línea, una investigación de la revista Nutrients concluye que el consumo frecuente de ultraprocesados puede favorecer una inflamación constante de bajo nivel.

Para entenderlo mejor, basta con comparar:

No es lo mismo consumir pescado o frijoles

Que ingerir embutidos o productos industriales con proteína añadida

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Alimentos ricos en proteínas que pueden detonar inflamación crónica

De acuerdo con Cleveland Clinic, algunos alimentos ricos en proteína se asocian con mayor riesgo inflamatorio cuando forman parte habitual de la dieta.

Mayor riesgo inflamatorio

Carnes procesadas como salchichas, tocino y embutidos

Consumo elevado de carne roja

Productos ultraprocesados con proteína añadida

Riesgo moderado

Proteínas animales con alto contenido de grasa

Dietas con exceso de proteína y poco consumo de vegetales

Bajo riesgo o efecto favorable

Legumbres como lentejas y frijoles

Pescado, especialmente el rico en omega-3

Lácteos naturales

Estos últimos forman parte de patrones alimenticios que se asocian con menor inflamación.

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¿Cómo elegir proteínas saludables para evitar inflamación?

Más que eliminar alimentos por completo, los expertos recomiendan mejorar la calidad de la dieta en su conjunto.

Algunas estrategias respaldadas por la evidencia incluyen:

Dar prioridad a proteínas de origen vegetal

Incluir pescado de forma regular

Reducir el consumo de carnes procesadas

Moderar la ingesta de carne roja

Elegir alimentos frescos sobre opciones ultraprocesadas

Este tipo de alimentación contribuye a mantener el equilibrio del organismo y a reducir factores asociados con inflamación.

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La evidencia científica coincide en un punto clave: no existen proteínas “inflamatorias” como tal. El impacto en la salud depende del tipo de alimento, su procesamiento y el patrón general de la dieta.

Reducir el consumo de ultraprocesados y priorizar alimentos frescos permite mantener una respuesta inflamatoria controlada. Este enfoque, respaldado por organismos internacionales y estudios recientes, forma parte de las recomendaciones actuales para prevenir enfermedades crónicas y cuidar la salud a largo plazo.