Tratamiento contra inmunodeficiencia primaria podría ser más rápido y menos pesado: estudio

¿Te imaginas vivir con infecciones que vuelven una y otra vez, cansancio constante y la sensación de que tu cuerpo no se recupera como debería? Para algunas personas, esa no es una mala racha ni una temporada de estrés: puede ser una señal de inmunodeficiencia primaria, un grupo de enfermedades en las que el sistema inmunológico no funciona de manera adecuada.

Esta enfermedad de inmunodeficiencia primaria agrupa más de 450 trastornos hereditarios que afectan la capacidad del cuerpo para defenderse contra infecciones, al menos en Estados Unidos, donde se tienen más cifras, este tipo de padecimientos afecta aproximadamente a 1 de cada mil 200 personas en Estados Unidos.

En muchos casos, los pacientes necesitan recibir inmunoglobulina de forma regular. Estas terapias aportan anticuerpos obtenidos de plasma humano para ayudar al sistema inmune a responder mejor ante agentes infecciosos.

Tratamiento experimental logra resultados contra inmunodeficiencia primaria

Un tratamiento experimental contra la inmunodeficiencia primaria logró resultados comparables a una terapia ya utilizada en pacientes que necesitan inmunoglobulina, pero con una diferencia clave: podría administrar la misma dosis con la mitad del volumen de infusión, lo que abre la puerta a sesiones más cortas y menos carga para personas que requieren tratamiento durante años o incluso de por vida.

La farmacéutica Takeda informó que TAK-881, su terapia en investigación, alcanzó el criterio principal de valoración en un ensayo clínico pivotal de Fase 2/3 en pacientes con enfermedad de inmunodeficiencia primaria. El estudio mostró una exposición a inmunoglobulina G equivalente frente a HYQVIA, una terapia subcutánea facilitada con hialuronidasa que ya se usa como tratamiento establecido.

El ensayo, llamado TAK-881-3001, evaluó a pacientes adultos y pediátricos de dos años en adelante que ya habían recibido terapia con inmunoglobulina. Los resultados principales indican que TAK-881 tuvo un perfil farmacocinético comparable al de HYQVIA, sin nuevas señales de seguridad observadas hasta el momento.

¿Qué mostró el ensayo de TAK-881?

El dato principal del estudio fue la comparación farmacocinética, es decir, cómo se comporta el medicamento en el organismo. Takeda informó que TAK-881 logró una exposición equivalente a inmunoglobulina G frente a HYQVIA, con una razón de medias geométricas de 99.67% y un intervalo de confianza de 90% de 95.10% a 104.46% para el área bajo la curva concentración-tiempo en estado estacionario.

En términos más simples, el estudio buscó comprobar si TAK-881 podía entregar niveles de inmunoglobulina similares a los de HYQVIA. Según los resultados principales, el objetivo se cumplió.

Los criterios secundarios también mostraron resultados comparables. La compañía reportó tasas de infección similares, mantenimiento de niveles protectores de IgG y un perfil de seguridad y tolerabilidad comparable al tratamiento ya establecido.

¿Por qué importa que use la mitad del volumen?

La diferencia más relevante para los pacientes no está solo en la eficacia, sino en la forma de administración. TAK-881 está formulado como una solución de inmunoglobulina subcutánea al 20%, mientras que HYQVIA utiliza una formulación al 10%.

Esto significa que TAK-881 podría administrar la dosis necesaria de inmunoglobulina en la mitad del volumen. En la práctica, esa diferencia puede traducirse en menos volumen bajo la piel, tiempos de infusión más cortos y, potencialmente, menos sitios de inyección.

La terapia también mantiene un esquema flexible, con dosificación cada tres o cuatro semanas para pacientes con inmunodeficiencia primaria. Para una persona que requiere tratamiento regular durante largo tiempo, la reducción en volumen y duración puede modificar la experiencia cotidiana del tratamiento.

Qué falta para que esté disponible

Aunque los resultados son positivos, TAK-881 todavía es un medicamento en investigación. Takeda anunció que planea presentar solicitudes regulatorias en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón durante el año fiscal 2026.

La compañía también indicó que los análisis adicionales del ensayo continúan en curso y que espera presentar nuevos resultados en un próximo foro médico. El perfil de seguridad seguirá siendo evaluado en el estudio de extensión TAK-881-3002, actualmente en marcha.

Los puntos clave del avance

TAK-881 alcanzó el criterio principal en un ensayo pivotal de Fase 2/3.

en un ensayo pivotal de Fase 2/3. La terapia mostró exposición a inmunoglobulina G comparable a HYQVIA .

. Podría administrar la misma dosis con la mitad del volumen de infusión .

. El estudio incluyó pacientes adultos y pediátricos desde los dos años .

. No se observaron nuevas señales de seguridad en los resultados principales.

Takeda planea presentar solicitudes regulatorias en Estados Unidos, Unión Europea y Japón durante el año fiscal 2026.

bgpa