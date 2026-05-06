Vacunación contra covid reduce el riesgo de covid largo por reinfecciones: experto

¿Cuándo se acaba la pandemia? ¿Cuáles son los síntomas de covid? ¿Cómo saber si me enfermé? ¿Qué hago si doy positivo? ¿Cómo saber si tengo saturación baja? ¿Dónde puedo conseguir oxígeno? Hubo un tiempo en que esas preguntas no eran búsquedas aisladas. Aparecían en Google, en los grupos de WhatsApp, en llamadas familiares y en conversaciones con vecinos que intentaban entender cuándo una fiebre podía quedarse en casa y cuándo podía convertirse en una emergencia.

Hoy, con menos hospitalizaciones, menos muertes y una sensación general de que el covid-19 ya forma parte del paisaje, la conversación parece haber cambiado: si ya no causa el mismo miedo, ¿por qué seguir prestándole atención?

“Se acabó la emergencia, mas no la enfermedad”, advirtió Miguel Betancourt, médico especialista en salud pública y vacunología durante el Encuentro de Periodismo en Salud. Más años, mejor vida: el poder de la vacunación en Sao Paulo, organizado por Pfizer.

El virus, dijo, dejó de comportarse como una amenaza global descontrolada y pasó a un estado endémico, es decir, una enfermedad que se mantiene presente de forma constante en la población.

Las reinfecciones de covid, un problema de salud pública

Ese cambio no significa que todas las infecciones sean inofensivas. Aunque los cuadros actuales suelen ser leves o moderados, las reinfecciones siguen siendo una preocupación, especialmente por su relación con el llamado covid largo o covid prolongado, una condición en la que los síntomas persisten semanas o meses después de la infección inicial.

“Covid-19 es una enfermedad que nos causa, cada vez que tenemos un cuadro agudo, todo nuestro organismo se inflama”, señaló Betancourt.

Para explicarlo, comparó este proceso con lo que ocurre en enfermedades como la diabetes, donde la inflamación sistémica puede tener efectos en diferentes órganos. En el caso del Covid, cada nueva infección puede volver a activar esa respuesta inflamatoria. El problema, advirtió, es que esa inflamación no siempre se reinicia desde cero.

“Nos da Covid, nos inflamamos y cuando nos vuelve a dar Covid no es nos desinflamamos, nos volvimos a inflamar, no, la inflamación se va acumulando”, explicó.

Esa acumulación podría ayudar a entender por qué algunas personas desarrollan síntomas persistentes tras una o varias infecciones.

Vacuna de Pfizer contra covid-19 Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro

Reinfecciones podrían provocar covid largo

Los síntomas asociados al Covid largo pueden variar. El especialista mencionó fatiga crónica, mareo, taquicardia, depresión, problemas gastrointestinales y la llamada niebla mental, esa sensación de dificultad para recordar nombres, números, sucesos recientes o concentrarse como antes. También habló de un aumento en problemas cardiovasculares aparentemente relacionados con esa inflamación posterior a la infección.

“Mientras más veces me da Covid, más riesgo tengo de presentar estos síntomas”, dijo Betancourt al referirse a los efectos del Covid prolongado.

Según explicó, las reinfecciones no solo aumentan la posibilidad de nuevos cuadros, también elevan el riesgo de que aparezcan manifestaciones persistentes.

En este escenario, la vacunación vuelve a entrar en la conversación, pero con un papel distinto al de los primeros años. Al inicio de la pandemia, las vacunas ayudaron a reducir muertes, hospitalizaciones y saturación de los servicios de salud. Ahora, uno de sus objetivos es mantener la protección frente a cuadros graves y disminuir el impacto de las reinfecciones.

Betancourt explicó que la protección inmunológica disminuye con el tiempo y que el virus sigue cambiando. Por eso los refuerzos permiten elevar nuevamente la respuesta del organismo.

La variante “Cigarra” del COVID se expande: esto debes saber. Pexels.

“El virus cambia, la protección inmunológica disminuye con el tiempo y entonces tenemos que seguir protegiendo a nuestra población”, afirmó.

El especialista también señaló que las personas no vacunadas tienen más posibilidades de presentar síntomas de covid largo que quienes sí recibieron vacunas.

“La vacunación protege indirectamente contra el covid prolongado, porque evita estos cuadros de repetición, evita los cuadros graves y por lo tanto nos protege de esos eventos de largo plazo”, explicó.

La dificultad, reconoció, es que la percepción social cambió. Muchas personas ya no usan cubrebocas, no se aíslan cuando tienen síntomas o consideran que vacunarse dejó de ser necesario. A eso se suma la fatiga social, la desinformación y la idea de que covid ahora es solo “como una gripa”.

Para la iglesia católica en México, acabar con la vida del enfermo no es una manera óptima de "darle dignidad" a una persona. Cuartoscuro

Si bien, la enfermedad ya no ocupa el mismo lugar que en 2020, sus efectos pueden seguir acumulándose en el cuerpo, especialmente cuando las infecciones se repiten. Por eso, más que vivir con miedo, el reto actual es aprender a convivir con el virus sin olvidar lo que dejó claro la pandemia: prevenir sigue siendo menos costoso que enfermar una y otra vez.

bgpa