¿Qué le pasa a mi cuerpo si hago natación? Conoce sus beneficios

La natación es considerada uno de los deportes más completos por los especialistas, gracias a los múltiples beneficios que aporta tanto a la salud física como al bienestar mental.

Si estás pensando en comenzar una actividad física o buscas un ejercicio de bajo impacto que fortalezca todo el cuerpo, conocer las ventajas de la natación puede ayudarte a tomar una decisión.

¿Por qué es importante la natación?

Muchas personas saben que nadar es bueno para la salud, pero pocas conocen las razones por las que los especialistas la consideran una de las mejores actividades físicas.

De acuerdo con Harvard Health Publishing (HHP), la natación ocupa el primer lugar entre los cinco mejores ejercicios para mantenerse saludable. Esto se debe a que el agua sostiene el peso del cuerpo, lo que reduce la presión sobre las articulaciones y permite realizar movimientos con menor impacto.

Esta característica la convierte en una excelente opción para personas con inflamación o dolor en las articulaciones. El Dr. I-Min Lee, profesor de Medicina de la Facultad de Medicina de Harvard, explica que "nadar es beneficioso para las personas con artritis porque implica menos carga".

¿Cuáles son los beneficios de la natación?

Además de ser un deporte completo, la natación ofrece beneficios para personas de todas las edades y niveles de condición física.

La revista especializada Runner's World destaca múltiples ventajas de practicar este ejercicio de forma regular, entre las que se encuentran:

Fortalece los músculos de todo el cuerpo.

Fortalece los músculos de todo el cuerpo. Mejora la flexibilidad y la elasticidad.

Es un ejercicio de bajo impacto para las articulaciones.

Favorece la coordinación y la agilidad.

Mejora el equilibrio.

Ayuda a prevenir la osteoporosis.

Contribuye a aliviar el dolor de espalda.

Favorece la pérdida de peso cuando se acompaña de una alimentación saludable.

Ayuda a prevenir lesiones.

Estimula la circulación sanguínea.

Incrementa la resistencia física.

Mejora la capacidad pulmonar.

Favorece el bienestar emocional, ayudando a mejorar el estado de ánimo y la autoestima.

Aumenta la concentración.

Ayuda a aliviar dolores musculares.

Favorece la relajación y reduce el estrés.

¿Qué pasa cuando haces natación por una hora? Foto: Canva

¿Cuáles son los hábitos buenos para la salud?

Practicar natación es una excelente forma de cuidar la salud, pero sus beneficios aumentan cuando se acompaña de hábitos saludables que favorecen una mejor calidad de vida.

De acuerdo con MedlinePlus, algunas recomendaciones son:

Realizar actividad física de forma regular y mantener un peso saludable.

Realizar actividad física de forma regular y mantener un peso saludable. No fumar.

Limitar el consumo de alcohol o evitarlo por completo si existe antecedente de trastorno por consumo de alcohol.

Tomar los medicamentos indicados por el profesional de la salud siguiendo sus recomendaciones.

Mantener una alimentación equilibrada y saludable.

Cuidar la salud bucal.

Controlar la presión arterial.

Seguir medidas de seguridad para prevenir accidentes.

¿Qué pasa cuando haces natación por una hora? Foto: Canva

Aunque la natación es uno de los ejercicios más recomendados por sus múltiples beneficios, no siempre es adecuada para todas las personas.

Si tienes una lesión musculoesquelética, alguna condición médica o estás en proceso de recuperación, lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud antes de comenzar este deporte para asegurarte de que sea la mejor opción para ti.