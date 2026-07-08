¿Tu bebé acaba de vacunarse? Estas son las reacciones normales y las que requieren atención médica

El esquema de vacunación es una de las herramientas más importantes para proteger la salud de los bebés desde sus primeros días de vida. Mantener su Cartilla Nacional de Vacunación completa ayuda a prevenir enfermedades graves y fortalece su sistema inmunológico.

Sin embargo, después de cada aplicación es normal que surjan dudas entre madres y padres. Una de las más frecuentes es: ¿qué reacciones son normales después de vacunar a un bebé y cuándo hay que acudir al médico?

Aunque la mayoría de los efectos secundarios son leves y desaparecen por sí solos, también existen algunos síntomas que requieren atención médica inmediata. Aquí te contamos cuáles son.

Esquema de vacunación para bebés

Al nacer, los bebés deben recibir dos vacunas fundamentales para proteger su salud: BCG, que ayuda a prevenir las formas graves de tuberculosis y Hepatitis B, que protege contra esta infección hepática.

Durante el primer año de vida es importante seguir el esquema de vacunación para que reciban las dosis correspondientes de acuerdo con su edad.

Estas son las principales vacunas del esquema infantil en México:

Hexavalente (DPaT+VPI+Hib+HepB) : protege contra difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, hepatitis B y enfermedades graves como neumonía y meningitis causadas por Haemophilus influenzae tipo b. Se aplica a los 2, 4 y 6 meses, con un refuerzo a los 18 meses.

: protege contra difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, hepatitis B y enfermedades graves como neumonía y meningitis causadas por Haemophilus influenzae tipo b. Se aplica a los 2, 4 y 6 meses, con un refuerzo a los 18 meses. DPT : protege contra difteria, tos ferina y tétanos. Se aplica un refuerzo a los 4 años.

Rotavirus : previene la diarrea causada por este virus. Se aplica a los 2 y 4 meses.

Neumocócica conjugada : protege contra neumonía, meningitis y septicemia. Se aplica a los 2, 4 y 12 meses.

SRP : protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. Se aplica a los 12 meses, 18 meses y 6 años.

Influenza : protege contra complicaciones causadas por los virus de influenza A y B. Se aplica a partir de los 6 meses, con una segunda dosis cuatro semanas después de la primera y posteriormente de forma anual durante la infancia, según el esquema vigente.

COVID-19: protege contra complicaciones por esta enfermedad. Se aplica a partir de los 5 años, de acuerdo con las recomendaciones vigentes de las autoridades de salud.

Vacunas para bebés: qué reacciones son normales y cuáles sí son señales de alarma Foto: Canva

¿Qué reacciones son normales después de vacunar a un bebé?

Cada vacuna puede provocar reacciones diferentes, por lo que siempre es recomendable que madres y padres consulten con el pediatra qué síntomas pueden presentarse después de cada aplicación.

Por ejemplo, en el caso de la vacuna BCG, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explica que es normal que aparezca una pequeña roncha que, con el paso de los días, forme pus, después una costra y finalmente deje una pequeña cicatriz. En estos casos no debe aplicarse ningún medicamento o remedio casero; únicamente se recomienda mantener la zona limpia con agua y jabón.

Vacunas para bebés: qué reacciones son normales y cuáles sí son señales de alarma Foto: Canva

De acuerdo con MedlinePlus, además de las reacciones específicas de cada vacuna, existen efectos secundarios que suelen ser comunes, como:

Dolor en el lugar de la aplicación. Enrojecimiento. Hinchazón. Sensación de calor. Sensibilidad o molestia en la zona de la inyección.

Estos síntomas suelen desaparecer por sí solos en poco tiempo.

¿Cuándo hay que preocuparse después de vacunar al bebé?

Aunque la mayoría de las reacciones son leves, existen algunos síntomas que no deben pasarse por alto. Si las molestias duran más de 24 horas, empeoran o el bebé presenta dificultad para respirar, es importante acudir de inmediato a un servicio médico.

Las señales de alerta incluyen:

Fiebre alta.

Fiebre alta. Convulsiones.

Reacción alérgica.

Llanto inconsolable o mucho más intenso de lo habitual.

Erupción cutánea grave.

Dificultad para respirar.

Ante cualquiera de estos síntomas, no esperes a que desaparezcan por sí solos y busca atención médica de inmediato.

Vacunas para bebés: qué reacciones son normales y cuáles sí son señales de alarma Foto: Canva

Recuerda que, si tienes dudas sobre las reacciones que puede presentar tu bebé después de una vacuna, lo mejor es consultar con su pediatra o con el personal de salud que aplicó la dosis. Ellos podrán orientarte sobre qué síntomas son esperados y cuáles requieren una valoración médica.