¿Alergia o resfriado? Cómo distinguir los síntomas y cuándo ir al médico

Los estornudos, la congestión nasal y el escurrimiento nasal, son molestias frecuentes que pueden aparecer en cualquier época del año. Sin embargo, aunque muchas personas creen que siempre se trata de un resfriado, estos síntomas también pueden ser señal de una alergia. Saber distinguir entre ambas afecciones es fundamental para recibir el tratamiento adecuado y evitar complicaciones.

¿Qué provoca un resfriado y qué causa una alergia?

El resfriado común es una infección viral que se transmite fácilmente entre personas mediante las gotas que se expulsan al hablar, toser o estornudar. También puede contagiarse al tocar superficies contaminadas.

La rinitis alérgica, en cambio, no es contagiosa. Se presenta cuando el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada ante sustancias normalmente inofensivas, conocidas como alérgenos. Entre los desencadenantes más comunes se encuentran el polen, los ácaros del polvo, el pelo o la caspa de perros y gatos, así como el moho.

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¿Cuáles son las diferencias entre una alergia y un resfriado?

En el caso del resfriado, la secreción nasal suele comenzar siendo líquida y con el paso de los días se vuelve más espesa. Con la alergia, por el contrario, el escurrimiento permanece transparente y acuoso durante todo el episodio.

Otra diferencia importante es que el resfriado suele ir acompañado de dolor de garganta, tos, molestias musculares e incluso fiebre ligera, síntomas que rara vez aparecen en las alergias.

Por otro lado, quienes padecen alergias frecuentemente presentan comezón en la nariz, picazón y lagrimeo en los ojos, un cuadro conocido como rinoconjuntivitis alérgica, algo mucho menos habitual cuando se trata de un virus.

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¿Cuánto tiempo duran los síntomas?

Un resfriado generalmente desaparece en un periodo de siete a diez días, mientras que la alergia puede prolongarse durante semanas si la persona continúa expuesta al alérgeno que desencadena la reacción.

En épocas de alta concentración de polen, por ejemplo, las molestias pueden mantenerse durante varias semanas si no se toman medidas para reducir la exposición.

¿Las alergias puede afectar la calidad de vida?

Aunque muchas personas la consideran una molestia menor, las alergias pueden tener un impacto importante en la vida diaria.

Los síntomas constantes pueden dificultar el descanso, disminuir el rendimiento escolar o laboral y afectar las actividades cotidianas. Además, cuando no se controla adecuadamente, puede favorecer la aparición de complicaciones como sinusitis, infecciones del oído, apnea del sueño e incluso aumentar el riesgo de desarrollar asma.

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¿Cómo aliviar un resfriado?

La mayoría de los resfriados mejoran por sí solos con algunos cuidados básicos.

Descansar, mantenerse bien hidratado y consumir abundantes líquidos puede favorecer la recuperación. Además, existen medicamentos de venta libre que ayudan a disminuir la congestión nasal, aliviar el dolor de garganta, controlar la tos y reducir el malestar general.

Sin embargo, es recomendable acudir al médico si los síntomas duran más de diez días, aparece fiebre superior a 38.5 °C, dificultad para respirar o un dolor intenso de cabeza o garganta.

¿Qué hacer si se trata de una alergia?

Cuando los síntomas son provocados por una alergia, lo más importante es identificar el agente que los desencadena para disminuir el contacto con él.

Las personas sensibles al polen pueden limitar las actividades al aire libre durante la temporada de floración y mantener cerradas las ventanas. Si el problema son los ácaros, conviene reducir el polvo dentro del hogar y limpiar con frecuencia. En caso de alergia a las mascotas, se recomienda minimizar la exposición al pelo de los animales y mantener una adecuada higiene.

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Respecto al tratamiento, los especialistas pueden indicar antihistamínicos para aliviar los síntomas y, en algunos pacientes, valorar la inmunoterapia, conocida como vacuna contra la alergia, con el objetivo de disminuir la sensibilidad del organismo a los alérgenos.

¿Cuándo es importante consultar a un especialista?

Si los síntomas aparecen de manera repetitiva, duran varias semanas o afectan las actividades cotidianas, es recomendable buscar atención médica para obtener un diagnóstico preciso.

Distinguir entre un resfriado y una alergia, no solo permite elegir el tratamiento adecuado, sino que también ayuda a prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.