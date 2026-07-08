¿Una herida pequeña y mucha comezón? Así puedes saber si fue una mordida de cucaracha

Algunas personas consideran a las cucarachas como uno de los insectos más desagradables que pueden aparecer en el hogar. Además de causar rechazo por su presencia, existe la preocupación de que puedan morder a los humanos cuando invaden una vivienda.

Aunque estos insectos suelen alimentarse de restos orgánicos, basura o alimentos en descomposición, cuando existe una infestación importante o escasean las fuentes de alimento, algunas especies pueden llegar a morder la piel humana, principalmente durante la noche.

En este contexto, conviene conocer cómo identificar una posible mordedura, qué riesgos implica y en qué momento es recomendable acudir con un profesional de la salud.

¿Cómo identificar la mordida de una cucaracha? Canva.

¿Las cucarachas realmente muerden a las personas?

De acuerdo con especialistas y organismos de salud, las mordeduras de cucaracha son poco frecuentes. Sin embargo, suelen presentarse en lugares donde existe una infestación considerable y estos insectos tienen acceso limitado a otras fuentes de alimento.

Según MedlinePlus, las mordeduras y picaduras de insectos pueden provocar síntomas como enrojecimiento, inflamación, dolor o comezón, manifestaciones que también pueden aparecer si una cucaracha llega a morder la piel.

El National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) señala que el principal riesgo asociado con las cucarachas no son sus mordeduras, sino los alérgenos presentes en sus excrementos, saliva y fragmentos del exoesqueleto. Estas sustancias pueden desencadenar alergias o agravar el asma, especialmente en niños y personas sensibles.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que estos insectos pueden transportar microorganismos al desplazarse por drenajes, basura y otros ambientes contaminados, lo que incrementa el riesgo de contaminar superficies y alimentos.

¿Cómo identificar la mordida de una cucaracha? Canva.

Así puedes identificar una mordida de cucaracha en la piel

No existe una lesión exclusiva que permita confirmar que una cucaracha fue la responsable. Sin embargo, algunas características pueden hacer sospechar de este tipo de mordedura, sobre todo si en la vivienda existe una infestación.

Las lesiones suelen ser pequeñas, superficiales y de forma irregular. También pueden presentar:

Enrojecimiento alrededor de la herida

Inflamación leve

Comezón

Sensación de ardor

Molestia o dolor al tocar la zona

Las mordeduras suelen aparecer en partes del cuerpo que permanecen descubiertas durante el sueño, como dedos, manos, labios o rostro.

MedlinePlus recomienda observar la evolución de la lesión durante las siguientes 24 a 48 horas. Si el enrojecimiento aumenta, aparece secreción, fiebre o dolor intenso, es importante buscar atención médica para descartar una infección.

¿Cómo identificar la mordida de una cucaracha? Inteligencia Artificial.

¿Cómo diferenciar una mordedura de cucaracha de una picadura de otro insecto?

La mayoría de las lesiones causadas por insectos son similares, por lo que resulta fácil confundirlas. Sin embargo, existen algunas diferencias que pueden orientar sobre su origen.

Una mordedura de cucaracha suele parecer una pequeña erosión o un raspón superficial con bordes irregulares. En cambio, las picaduras de mosquitos, pulgas o chinches presentan características más definidas.

1. Mordedura de cucaracha

Lesión superficial e irregular

Puede parecer un pequeño raspón

Aparece con mayor frecuencia en manos, dedos, labios o rostro

Es poco común

2. Picadura de mosquito

Roncha redonda y elevada

Comezón intensa

Desaparece en pocos días

3. Picadura de chinche de cama

Varias lesiones agrupadas o alineadas

Suelen aparecer al despertar

Provocan mucha comezón

4. Picadura de pulga

Pequeños puntos rojos

Son más frecuentes en tobillos y piernas

Si la lesión continúa creciendo, aumenta el dolor o aparecen signos de infección, lo más recomendable es consultar a un médico.

¿Cómo identificar la mordida de una cucaracha? Inteligencia Artificial.

¿Qué riesgos tiene una mordida de cucaracha y cuándo debes acudir al médico?

En la mayoría de los casos, una mordedura de cucaracha solo ocasiona molestias leves. Sin embargo, existe la posibilidad de que la herida se infecte debido a que estos insectos suelen desplazarse por ambientes contaminados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que las cucarachas pueden transportar bacterias y otros microorganismos en su cuerpo, además de producir alérgenos que afectan la salud respiratoria.

Busca atención médica si presentas:

Dolor intenso

Inflamación que aumenta con el paso de las horas

Salida de pus

Fiebre

Enrojecimiento que se extiende

Dificultad para respirar o inflamación del rostro, ya que podrían indicar una reacción alérgica importante

Mientras tanto, lava la zona con agua y jabón, evita rascar la lesión y mantenla limpia.

¿Cómo identificar la mordida de una cucaracha? Inteligencia Artificial.

¿Cómo evitar que una cucaracha entre a tu casa y prevenir nuevas mordeduras?

La mejor estrategia consiste en impedir que estos insectos encuentren alimento, agua o refugio dentro del hogar.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda implementar un manejo integrado de plagas, el cual combina medidas de limpieza, mantenimiento y control ambiental antes de recurrir al uso de insecticidas.

Para reducir el riesgo de una infestación:

Guarda los alimentos en recipientes herméticos

Lava los trastes después de cada comida

Vacía la basura con frecuencia y utiliza botes con tapa

Repara las fugas de agua

Sella grietas y rendijas por donde puedan ingresar

Limpia debajo de la estufa, el refrigerador y otros muebles donde suelen esconderse

Aspira con frecuencia para eliminar restos de comida y posibles huevecillos

Si el problema persiste, lo más recomendable es solicitar la ayuda de un servicio profesional de control de plagas.

¿Cómo identificar la mordida de una cucaracha? Canva

La presencia de cucarachas en casa representa más que una molestia. Mantener el hogar limpio, eliminar posibles refugios y actuar desde los primeros signos de una infestación ayuda a proteger la salud de toda la familia.

Aunque las mordeduras son poco frecuentes, conocer sus características permite reaccionar con mayor tranquilidad y tomar las medidas adecuadas en caso de que se presenten.