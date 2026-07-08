ISSSTE Durango realiza jornada histórica de cirugía de próstata con láser

Un total de 12 pacientes derechohabientes de Durango fueron intervenidos con éxito durante la primera Jornada Quirúrgica de próstata con láser de Holmio de alta potencia en la historia del Hospital General “Dr. Santiago Ramón y Cajal” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Las cirugías, orientadas a corregir diagnósticos de hiperplasia prostática benigna con obstrucción urinaria, se realizaron los días 13 y 14 de junio, logrando que la totalidad de los beneficiados recibiera el alta médica en un periodo menor a 24 horas y en buenas condiciones de salud gracias a esta técnica de mínima invasión.

El procedimiento, denominado enucleación prostática con láser de Holmio (HoLEP), consiste en una intervención endoscópica avanzada que retira el tejido que provoca la obstrucción a través de los conductos naturales, registrando una duración promedio de entre 60 y 120 minutos. Esta innovadora técnica favorece una pronta recuperación en los pacientes, quienes se encontraban en un rango de edad de entre los 60 y 80 años. La jornada médica se gestionó bajo la estrategia del director médico del instituto, Gustavo Reyes Terán, en conjunto con la dirección general de Martí Batres Guadarrama, como parte de la optimización de los servicios públicos de salud.

La coordinación en la entidad estuvo a cargo de la subdelegada médica del ISSSTE en Durango, Marcela Pelayo Nieto, quien calificó el suceso como un hecho sin precedentes para dicha unidad hospitalaria. Al respecto, Pelayo Nieto destacó el impacto directo en el bienestar de la población al manifestar que “el principal beneficio es la recuperación de la calidad de vida. Los pacientes experimentan una mejoría en sus funciones urinarias”.

La funcionaria enfatizó que estas acciones representan un avance fundamental al evitar el traslado forzoso de los usuarios hacia hospitales regionales ubicados en otras entidades del país. Para la ejecución de las cirugías se contó con la participación de los urólogos locales David Calvo Domínguez, Carlos Díaz de León Navárez, Édgar Linden Castro, David Calvo Cervantes, Luis Rozman Rojo Salazar y Alberto Espejo González, complementados por la asistencia técnica de Noé Esaul Martínez Juárez, especialista del Hospital Regional “1° de Octubre” de la Ciudad de México.

Con este esfuerzo, el ISSSTE formaliza su compromiso de descentralizar la atención de alta especialidad y agilizar los tiempos de espera, siguiendo las instrucciones dictadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.